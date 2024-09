Dejte si předsevzetí a vykročte ke zdraví s Ligou proti rakovině!

Kampaň se jmenuje Vykročte s Ligou ke zdraví! – s podtitulem Život tě baví? Chraň si své zdraví! Jde o motivační akci, která má veřejnost přimět k vyslovení a splnění předsevzetí, která mají za cíl zlepšit zdraví, a to nejrůznějšími úpravami životního stylu. Chcete zhubnout? Přestat kouřit? Začít zdravě jíst? Nebo se více hýbat? Zformulujte svá předsevzetí a od 9. 9. do 10. 10. je zaregistrujte na webu Ligy proti rakovině www.LPR.cz/soutez. Automaticky se tak dostanete do slosování o zajímavé ceny. Soutěží se o víkendový wellness pobyt pro dvě osoby, rodinné vstupenky do aquaparku, sportovní batohy a lahve, turistické lékárničky, předplatné časopisu Naše krásná zahrada, poukázky na ovocné speciality a další ceny!

Součástí kampaně Vykročte s Ligou ke zdraví! bude i pražské setkání v Parku Přátelství na Proseku, které se uskuteční 18. 9. Na místě budou spolupracující organizace prezentovat nejrůznější pohybové aktivity, které vedou ke zlepšení kondice – např. nordic walking, břišní tance, step, zdolávání lezecké stěny, chůze na slack-line a mnoho dalšího. Vyzkoušet si je budou moci děti i dospělí pod vedením zkušených instruktorů. V dalších deseti českých městech pak kampaň proběhne rozdáváním letáků a jablek, coby symbolu zdravé stravy.

V Parku Přátelství bude zároveň k vidění putovní výstava o nádorové prevenci Každý svého zdraví strůjcem, se kterou Liga proti rakovině už řadu let navštěvuje česká a moravská města. K dispozici je zde vždy nepřeberné množství informativních brožur a publikací, ale i možnost změření základních parametrů zdravotního stavu. Na podzim se výstava vydá 10. 9. do Přerova, 11. 9. do Dačic, 12. 9. do Břeclavi, 14. 9. do Blatna u Chomutova, následovat bude 16. 9. Jihlava, o den později Bystřice a 18. 9. zmiňovaný Prosek. Letošní výstavní turné uzavřou 19. 9. České Budějovice, 28. 9. Týnec nad Sázavou a 24. 10. Štětí.

Nezisková organizace Liga proti rakovině byla založena v roce 1990 s cílem snížit úmrtnost na nádorová onemocnění v České republice. Organizace má vytyčeny tři základní cíle, a to soustavné informování veřejnosti o nádorové prevenci, snahu o zlepšení kvality života onkologicky nemocných a podporu onkologického výzkumu, kvalitní výuky a investiční modernizace či kompletizace onkologických pracovišť.

Členy Ligy proti rakovině jsou jednak onkologičtí pacienti a jejich rodiny, jednak zdravotníci a lidé, jimž není lhostejný boj nemocných. Ale zejména je to téměř šedesátka kolektivních členů z řad onkologických pacientských organizací.

Liga proti rakovině provozuje poradenskou a konzultační službu prostřednictvím telefonního čísla 224 920 935, kde na otázky týkající se nádorových onemocnění a předcházení jim odpovídají odborníci na slovo vzatí. Konzultovat je možné například témata, jak rakovině předcházet, porozumět nově sděleným diagnózám, jaká je následná péče a ukončení léčby, mluvit je možné i o konkrétních případech onemocnění, ale i paliativní péči či léčbě bolesti.

Liga však stojí i za celorepublikově známou a uznávanou veřejnou sbírkou Český den proti rakovině. Během letošního 28. ročníku veřejné sbírky se podařilo ke konci léta shromáždit rekordní částku, která překročila 25 miliónů Kč.

Kontakt: e-mail:lpr@lpr.cz

