Delegace ukrajinských expertů navštívila Českou republiku v rámci mise Smart Industry

Misi zorganizovalo sdružení CzechInno ve spolupráci a s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Ministerstva zahraničních věcí ČR. Ukrajinská delegace se zúčastnila programu v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně (MSV 2025), který je největší průmyslovou událostí ve střední Evropě.
Delegace dorazila do Brna v úterý 7. října, kdy se účastníci seznámili s programem mise a zúčastnili se oficiálního zahájení české národní expozice na veletrhu, které otevřel ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček spolu s ředitelem Veletrhů Brno Janem Kubatou. Následovala komentovaná prohlídka veletrhu zaměřená na prezentaci českých Evropských digitálních inovačních hubů (EDIH) a jejich partnerů.
Ve středu 8. října pokračoval program návštěvou EDIH DIGIMAT a testbedů CEITEC VUT, kde si ukrajinští zástupci mohli prohlédnout praktické ukázky principů Průmyslu 4.0. Odpoledne proběhla konference „Smart Industry Ukraine“ na pódiu České národní expozice na MSV 2025, kterou po obsahové stránce připravilo sdružení CzechInno a organizačně zaštítil Business Klub Ukrajina Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Vybraní členové delegace zde představili ukrajinské zkušenosti a potřeby v oblasti digitalizace a chytrého průmyslu.
Ve čtvrtek 9. října následovala série tematických setkání s českými partnery z oblasti Digital Factory 2.0, Národního centra Průmyslu 4.0 a EDIH CTU. Závěr mise patřil návštěvě EDIH Cybersecurity Innovation Hubu a CyberRangeCZ – testovacího polygonu pro posilování kybernetické bezpečnosti v průmyslovém prostředí. Na společném setkání v budově brněnského CyberCampusCZ v prostorách Česko-ukrajinské klastrové kanceláře pak proběhlo zhodnocení mise a diskuze o budoucích krocích spolupráce.
Ukrajinskou delegaci tvořili zástupci klíčových organizací působících v oblastech digitalizace, inovací, vzdělávání a průmyslové automatizace. Vedoucím mise byl prezident Ukrajinské klastrové aliance Oleksandr Yurchak, mise se dále za ukrajinské klastry zúčastnili Serhii Opria z Ukrainian Dual-Use Technology Clusteru, Andrii Borodiuk z Asociace průmyslové automatizace Ukrajiny (APPAU) a Andrii Karpenko ze Záporožského průmyslového klastru EAM. Zástupci ukrajinských EDIH byli Lesia Sobolevska z EDIH Kyiv HiTech, Liudmyla Bukhantsova z Chmelnického národního univerzitního Clotex-Hubu a Ruslan Kulykovskyi zastupující ZP EDIH a Záporožskou polytechnickou národní univerzitu. Dále měly v misi své zástupce ukrajinské společnosti Ukrainian Scale Company, Clobbi, AIM a IT-ENTERPRISE.
Návštěva tak zahrnovala významné aktéry ukrajinského inovačního ekosystému, kteří přispěli k rozvoji česko-ukrajinské spolupráce v oblastech Průmyslu 4.0, kybernetické bezpečnosti a podpory digitalizace malých a středních podniků. Mise potvrdila silný zájem ukrajinských i českých institucí o rozvoj strategického partnerství v oblastech digitalizace průmyslu, inovací a kyberbezpečnosti. Zúčastnění partneři se shodli na potřebě pokračovat v pravidelné výměně zkušeností, sdílení know-how a hledání společných projektů v rámci evropských iniciativ pro obnovu a modernizaci průmyslu.
Pro nadcházející rok bude cílem sdružení CzechInno zúročit výstupy prvních seznamovacích setkání a studijních cest ukrajinských stakeholderů do ČR proběhnuvších v rámci dosavadních sedmi misí podpořených z programu Ministerstva zahraničních věcí ČR PROPED a přetevit je v v konkrétní vzdělávací, testovací a výzkumné projekty na podporu ukrajinského chytrého průmyslu, chytrých měst a regionů, využívání umělé inteligence ve výrobě i správě věcí veřejných a kyberbezpečnosti.
O sdružení CzechInno:
Sdružení CzechInno (CzechInno, z.s.p.o.) je česká nevládní nezisková organizace založená v r. 2011 k podpoře inovačního podnikání, která působí v roli inovačního matchmakera propojujícího ve svých projektech soukromou, veřejnou a akademickou sféru. Od r. 2015 se specificky zaměřuje na témata související s Průmyslem 4.0 a implementací digitálních inovací do podnikatelské praxe i běžného života.
V r. 2017 se CzechInno stalo zakladatelem Středoevropské platformy pro digitální inovace CEEInno, která v roce 2025 sdružuje více než 150 aktérů v oblasti digitálních inovací z 25 zemí, kteří v rámci platformy spolupracují na konkrétních projektech ke zvýšení digitální zralosti podnikání i společnosti. Součástí platformy jsou mj. i všechny české EDIHy (Evropská centra pro digitální inovace), spoluzakladatelem a partnerem jednoho z nichž (EDIH Cybersecurity Innovation Hub) je i sdružení CzechInno.
CzechInno je již tradičním vyhlašovatelem a organizátorem soutěže Vizionáři, jejímž cílem je každoročně oceňovat inovativní počiny v českém podnikání, organizátorem projektu Smart Business Festival s podtitulem Festival chytrého podnikání, série projektů na podporu česko-ukrajinské spolupráce v oblasti digitálních inovací s titulem Smart Ukraine a také každoročních sérií regionálních akcí zaměřených na usnadnění pokročilé digitalizace a zvyšování úrovně kyberbezpečnosti v podnikání i veřejné sféře.
Zdroj: CzechInno
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.
PROTEXT