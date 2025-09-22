Dematic Multishuttle 2 získal certifikaci Cradle to Cradle Certified® Bronze

Atlanta 22. září 2024 (PROTEXT/PRNewswire) - Přísný proces hodnocení institutem Cradle to Cradle Products Innovation Institute podtrhuje význam udržitelných a transparentních řešení.

Dematic Multishuttle 2 se nedávno stal prvním automatizovaným systémem pro skladování a vychystávání (AS/RS) na bázi shuttle, který získal certifikaci Cradle to Cradle (C2C) Certified®. Toto osvědčení zdůrazňuje, jak se v oblasti manipulace s materiálem rozvíjí udržitelnost založená na datech. Dle zprávy od společnosti Dematic, světového lídra v automatizaci dodavatelského řetězce, získala tato technologie bronzovou certifikaci.

„Jsme na tento úspěch velmi hrdí. Dematic Multishuttle 2 je již dvě desetiletí nezbytnou součástí provozu našich zákazníků," říká Chris Steiner, senior viceprezident pro produktový management. „Toto ocenění podtrhuje náš závazek k udržitelným inovacím v celém našem dodavatelském řetězci a nese s sebou odpovědnost za další zlepšování naší výroby."

Dematic Multishuttle 2 je vysokorychlostní AS/RS, který může sloužit jako sklad, mezisklad a systém pro konsolidaci a sekvencování zásob, přičemž zvyšuje hustotu skladování. Po svém uvedení na trh v roce 2006 hrála tato technologie rozhodující roli při implementaci průmyslu 4.0 v logistice a stala se oporou automatizačního portfolia společnosti Dematic.

Proces certifikace C2C potvrzuje, že produkt je bezpečný, cirkulární a zodpovědně vyrobený a splňuje přísné normy pro zdravotní nezávadnost materiálů, recyklovatelnost, využívání obnovitelných zdrojů energie, hospodaření s vodou a sociální aspekt. Certifikační autorita posuzuje, zda jsou během životního cyklu uspokojivě snižovány emise, jak je řízeno využití produktu na konci jeho životnosti a zda je do řešení zabudována udržitelnost. Intenzivní hodnocení vyžadovalo, aby všichni dodavatelé komponentů pro technologii Dematic Multishuttle 2 předložili své procesy ke stejně transparentnímu posouzení.

„Z hlediska hodnocení byl projekt Dematic Multishuttle 2 technicky náročný a velmi zajímavý," říká dr. Annette Winterlová, vedoucí projektu pro EPEA a hodnotitelka certifikačního programu Cradle to Cradle Products Innovation Institute. EPEA je součástí společnosti Drees and Sommer, globální poradenské firmy, která se zaměřuje na udržitelná a ekologická řešení.

Winterlová dále připomíná: „Se stovkami komponentů a širokou sítí dodavatelů patřil Dematic Multishuttle 2 mezi nejsložitější produkty, které jsme kdy hodnotili. Ukázal, že přední společnosti mohou být hnací silou inovací a zároveň přijímat odpovědná rozhodnutí při volbě materiálů a transparentních dodavatelských řetězců."

Úroveň certifikace „Full Scope Bronze" se vztahuje konkrétně na Dematic Multishuttle 2 vyráběný ve výrobním závodě společnosti ve Stříbře v České republice a je platná do června 2028.

Susanne Felkerová, výzkumná inženýrka projektu pro Dematic, dodává: „Dematic Multishuttle 2 vykazuje velmi vysokou míru opětovného použití materiálů a my jsme identifikovali oblasti, kde je možné jít ještě dále. Získání této certifikace C2C znamená začátek neustálého zlepšování technologie, na kterém chceme dále stavět."

O společnosti Dematic

Společnost Dematic navrhuje, vytváří a podporuje inteligentní automatizovaná řešení, která jejím zákazníkům v oblasti výroby, skladování a distribuce usnadňují obchodování a podporují jeho budoucnost. Díky výzkumným a vývojovým inženýrským centrům, výrobním závodům a servisním střediskům ve více než 26 zemích pomáhá globální síť Dematic s více než 10 000 zaměstnanci realizovat instalace u zákazníků mnoha předních světových značek. Dematic se sídlem v Atlantě je členem skupiny KION, jednoho z předních světových dodavatelů průmyslových vozíků a řešení pro dodavatelské řetězce.

