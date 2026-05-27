Demografická bomba tiká. Stárnutí populace změní ekonomiku i investice

Podle Světové zdravotnické organizace se podíl lidí starších 60 let na světové populaci mezi lety 2015 a 2050 téměř zdvojnásobí z 12 na 22 procent. Počet lidí ve věku 60 let a více má do poloviny století dosáhnout 2,1 miliardy. Zároveň má výrazně přibývat i lidí starších 80 let.
„Demografie je pomalá, ale mimořádně silná ekonomická síla. Pokud se mění věková struktura společnosti, mění se i to, kdo pracuje, kdo spotřebovává, kdo platí daně a kdo čerpá veřejné služby,“ uvádějí analytici Forexmag.cz.
Tlak na důchody i nové investiční příležitosti
Jedním z hlavních dopadů bude úbytek lidí v produktivním věku. Firmy tak mohou stále častěji řešit nedostatek zaměstnanců, růst mzdových nákladů a tlak na automatizaci. Výrazně porostou také náklady na penze, zdravotnictví a dlouhodobou péči. Česká republika není výjimkou – podle Českého statistického úřadu tvořili lidé ve věku 65 let a více na konci roku 2025 už 20,8 procenta populace.
Stárnutí však nepřináší pouze rizika. Vzniká také prostor pro růst takzvané silver economy, tedy trhu se službami a produkty pro starší generace. Těžit mohou například firmy ze zdravotnictví, farmacie, diagnostiky, domácí péče, telemedicíny, robotiky, specializovaného bydlení nebo finančního plánování.
„Stárnutí populace nemusí být pouze brzdou růstu. Země, které včas posílí produktivitu, celoživotní vzdělávání, technologické inovace a udržitelnost penzijních systémů, mohou demografickou změnu proměnit v konkurenční výhodu,“ uvádí se v analýze na Forexmag.cz.
Zdroj: Forexmag.cz