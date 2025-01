Demolice a stavba nových mostů v Ostravě-Svinově přináší dopravní komplikace

Jan Rýdl, mluvčí ŘSD: “Tady ten dopravní uzel je nejzatíženější nejen v Ostravě, ale zároveň i v celém Moravskoslezském kraji. Tady ten most, jakkoliv máme v papírech rekonstrukci, tak probíhá kompletní demolice a proběhne kompletní výstavba nového mostu. Diagnostika mostních konstrukcí prokázala, že je ten správný moment, abychom mosty kompletně vyměnili. Tyto mosty, které jdou k zemi, tak by možná vydržely sloužit dvacet let, pokud bychom do nich výrazně investovali do údržby, opravy a rekonstrukce, nicméně by to bylo tak drahé, že už se to nevyplácí. Naopak když vezmeme těch 96 milionů korun a do dubna příštího roku postavíme nové mosty, tak to budou mosty nové, kapacitní a hlavně budou mít technickou životnost 100 let s dramaticky nižšími náklady na údržbu. To znamená, že teď přesně je ten ekonomický moment.”

Plná uzavírka Polanecké ulice pod mosty navíc zkomplikovala nejen automobilovou dopravu, ale i pěší pohyb a také některé linky městské hromadné dopravy.

Radim Smetana (Náš Svinov), starosta MOb Ostrava-Svinov: “Samozřejmě se to dotýká obvodu z hlediska průjezdnosti pod tímto mostem. Je to celkem silná dopravní tepna. Občané, kteří bydlí na té druhé straně od centra obvodu, využívali toto místo pro průchod a vedení dětí do školek, případně komunikaci s úřadem a s obvodem. Takže to je dneska nahrazeno MHD, kdy je tady samostatně zavedený dopravní spoj X, který jezdí ze svinovského nádraží.”

Jan Rýdl, mluvčí ŘSD: “Jakmile proběhne demolice, která bude trvat necelé dva týdny, tak v tu chvíli tu ulici pustíme, ovšem nikoliv do plného provozu. Pustíme sem pěší, MHD a IZS. Nepojede tady běžný provoz, zcela přirozeně proto, protože stále to bude průchod staveništěm.”

Na Rudné ulici se většinu dne netvoří kolony a průjezd je klidný, očekávejte je ale ve špičkách a místu se raději vyhněte.

