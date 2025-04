Demolice mostu nad železniční tratí uzavřela ulici Budovatelů v Havířově

Petr Sobek, odbor komunálních služeb Magistrátu města Havířova: "Odbor komunálních služeb provádí každoročně kontroly mostů a lávek a na podkladě mostních listů a zjištění z kontrol se potom vyhodnocuje stav mostů a následně se potom objednávají investiční akce a dělají se opravy. Dělal se most na ulici Prachatické, v současné době došlo i na most na ulici Budovatelů, který byl postavený zhruba v roce 1962 a zasloužil si už rekonstrukci. Mostní prohlídky nevycházely úplně nejlépe, tak jsme museli přistoupit k tomuto řešení. Výhodou této komunikace, která tam je, je to, že není páteřní komunikací, a proto ji bylo možno uzavřít. Práce tam budou trvat až do ledna příštího roku."

Nejvhodnější objízdná trasa, po které lze uzavřenou lokalitu bez větších komplikací objet, vede po Fryštátské ulici.

Motoristé by měli dbát zvýšené opatrnosti a včas reagovat na dopravní komplikace. Na místě je respektování dopravního značení a pokynů pracovníků usměrňujících provoz.

Zvýšená opatrnost a dodržování omezené rychlosti jsou žádoucí také s ohledem na bezpečnost pracovníků stavby. V místě stavby se může po silnici pohybovat stavební technika. Motoristé by při projíždění celého úseku měli věnovat pozornost dopravnímu značení, které se může průběžně měnit.

Zdroj: POLAR televize Ostrava