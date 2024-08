Demolice mostu odstraní od frekventované silnice mezi Ostravou a Hlučínem nebezpečné pilíře

Silnice byla vybudována v místě, kde kdysi jezdily vlaky a ještě na počátku 80. let minulého století tramvaje. Most je jedním z pozůstatků tratě a na silnici tvoří rizikové místo. Demoliční bagry se do mostu zakousnou v pondělí dopoledne.

anketa: “Tak to je dobře, že se ten most demoluje. Doufám, že bude zbouraný a bude zrušena i ta padesátka, která podle mého názoru je tam naprosto zbytečně. Dokonce i vím, že tam jsou nějaké křížky. Smrťáky na motorkách, jako sám motorkář, vím, že veškeré překážky u cesty, hlavně betonové sloupy, jsou velké nebezpečí.” Demolici mostu za 2,5 milionu korun provede firma, která zaměstnává lidi ohrožené sociálním vyloučením."

Samotná demolice dopravu neomezí. V místě už teď platí zákaz vjezdu, protože se tam opravuje silnice a provoz je vedený po objízdné trase.

Jan Rýdl, mluvčí ŘSD: “Do konce srpna zlikvidujeme nevyužívaný most nad silnicí I/56 v Ludgeřovicích. Mostní objekt o délce bez málo 32 metrů vznikl jako třípólový převážně z betonu. Nicméně užitná funkce časem zanikla, proto jsme připravili úplné odstranění a to při příležitosti utlumeného provozu v rámci nedaleké opravy průtahu Hlučínem. Nevšedního výběrového řízení na zhotovitele demolice se zúčastnily tři subjekty. Nejvýhodnější nabídka dosáhla částky přibližně 2,5 milionu korun. Veřejná zakázka byla zadána pouze specifickým dodavatelům zaměstnávající sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené osoby.” Tyto tendry jsou pro ŘSD běžnou praxí. Dlouhodobě spolupracujeme například s romskými dodavateli a jednotlivými sdruženími."

Zdroj: POLAR televize Ostrava