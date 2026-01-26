Den čisté energie: Bioplynové stanice EFG ukazují cestu k cirkulární energetice

Autor:
  11:21
Praha 26. ledna 2026 (PROTEXT) - Na 26. leden připadá Mezinárodní den čisté energie. Jeho datum stanovilo Valné shromáždění OSN v roce 2024 s cílem každoročně připomínat význam rozvoje a využívání udržitelné moderní energetiky. Příkladem toho, jak lze v Česku efektivně získávat zelenou energii z kuchyňského odpadu (gastroodpadu), jsou bioplynové stanice společnosti Energy financial group (EFG), které navíc dokážou upravovat bioplyn na biometan. Ten je využitelný jak v běžné plynárenské distribuční soustavě, tak i ve formě pokročilých paliv BioCNG a BioLNG pro sektor dopravy.

 

Patronem Dne čisté energie je Energy financial group

Biometan vyráběný z biologicky rozložitelného odpadu představuje lokální a udržitelnou alternativu zemního plynu a patří mezi důležité prvky transformace energetiky. Proto dává smysl, že se letos patronem Dne čisté energie (Clean Energy Day) stala skupina EFG, průkopník výroby biometanu v Česku. Každý den totiž vznikají v kuchyních, restauracích i jídelnách tuny zbytků potravin nevhodných ke konzumaci, které však často zbytečně končí ve směsném odpadu a tvoří až třetinu obsahu černých popelnic vyvážených na skládky. Tam gastroodpad svým rozkladem zbytečně zatěžuje životní prostředí a zůstává nevyužit. Pokud je ale správně vytříděn a putuje do hnědých nádob pro něj určených, může se stát zdrojem čisté energie. Společnost EFG proto za tímto účelem již téměř deset let v Česku buduje a provozuje bioplynové stanice – specializovaná zařízení určená ke zpracování tohoto typu odpadu.

Mezi tato zařízení, která biometan z odpadu vyrábějí a dodávají jej přímo do plynárenské sítě, patří bioplynové stanice společnosti EFG v Rapotíně na Šumpersku a ve Vyškově. Dohromady mají kapacitu zpracovat až 60 tisíc tun biologicky rozložitelného odpadu ročně a z běžných kuchyňských zbytků tak vyrobit energii odpovídající přibližné roční spotřebě 9300 domácností.

 

Jak oslavit Den čisté energie? Správným tříděním gastroodpadu

Zbytky jídla, slupky a prošlé potraviny dostávají v provozech EFG šanci být ještě k užitku. Pokud se správně vytřídí, mohou posloužit k výrobě nízkoemisního biometanu, elektřiny a tepla. Projekt skupiny EFG „Třídím gastro“ spolupracuje na třídění a svozu gastroodpadu a jedlých olejů již téměř s padesáti městy a obcemi, včetně 400 stravovacích zařízení, škol, táborů a nemocnic na Moravě, ve Slezsku i v Čechách. Tento přístup přispívá ke snižování emisí skleníkových plynů, omezuje únik metanu ze skládek a zároveň podporuje lokální výrobu energie. Správným tříděním kuchyňského odpadu tak nejen chráníte životní prostředí, ale zároveň přispíváte k větší energetické soběstačnosti Česka.

„Naše bioplynové stanice jednak produkují nízkoemisní energii, ale jsou zároveň koncovým zařízením pro ekologické zpracování biologicky rozložitelných odpadů, které by jinak škodily životnímu prostředí na skládkách. Recyklací těchto odpadů na zelenou energii tak předcházíme nejen negativním dopadům spojeným s těžbou a přepravou fosilních energetických surovin, ale také únikům skleníkových plynů a dalších škodlivin ze skládek a jiných koncových zařízení pro nakládání s odpady. Jsme proto hrdí, že jsme se letos stali patronem Mezinárodního dne čisté energie,“ vysvětluje Tomáš Voltr, výkonný ředitel společnosti EFG.

 

Nejen Den čisté energie

Mezinárodní den čisté energie připomíná, že udržitelný přístup k energiím a zdrojům není otázkou jednoho dne, ale dlouhodobého směřování. Další environmentálně zaměřené dny a praktické tipy lze nalézt například v EKOkalendáři spolku Ukliďme Česko, ve kterém najdete i 365 EKOtipů na každý den v roce.

 

Zdroj: Ukliďme Česko

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...

Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní

V Museu Kampa se poprvé v takto rozsáhlém měřítku představuje jeden z...

Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v těchto dnech otevřeno od 10 do 18 hodin. Pro velký zájem o výstavu se ale od pondělí 26. ledna provoz...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Počasí v Česku: Do čtvrtka slunečno a mráz. Vrátí se v lednu ještě sníh?

Mrazivé počasí v Jablonci nad Nisou (7. ledna 2026)

V Česku bude až do čtvrtka převládat slunečné počasí. Noci však zůstanou mrazivé a denní teploty se budou držet kolem nuly. Od pátku se obloha zatáhne, mrazy poleví a o víkendu se může objevit sníh....

Co kouří Markovič? Bylinné náhražky ne! Petr Lněnička pro svou roli detektiva riskuje i zdraví

Herec Petr Lněnička jako kriminalista Jiří Markovič. Chybět nemůže ani jeho...

Po dvouleté pauze se Petr Lněnička znovu ponořil do role jednoho z nejznámějších tuzemských kriminalistů Jiřího Markoviče. Jak ale herec popsal pro několik médií, návrat to nebyl jen herecký, ale i...

Sídliště Solidarita

Sídliště Solidarita

Na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích je námraza na chodnících. Buďme na sebe opatrní!

vydáno 26. ledna 2026  12:37

Sídliště Solidarita

Sídliště Solidarita

Na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích je námraza na chodnících. Buďme na sebe opatrní!

vydáno 26. ledna 2026  12:37

Sídliště Solidarita

Sídliště Solidarita

Na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích je námraza na chodnících. Buďme na sebe opatrní!

vydáno 26. ledna 2026  12:36

Ulice Solidarity na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích

Ulice Solidarity na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích

Nedělní šichta popelářů v Praze 10-Strašnicích na Sídlišti Solidarita v ulici Solidarity.

vydáno 26. ledna 2026  12:36

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Na ostravském festivalu nového cirkusu Cirkulum vystoupí desítka souborů

ilustrační snímek

Ostravský festival nového cirkusu Cirkulum nabídne od 31. ledna do 2. února vystoupení desítky souborů ze sedmi zemí. Akce potřetí změnila místo konání, z ulic...

26. ledna 2026  10:58,  aktualizováno  10:58

Přerov dokončil opravu smuteční síně, pohřby se do ní vrátí po roce a čtvrt

ilustrační snímek

Přerovská radnice dokončila rozsáhlou rekonstrukci smuteční síně na městském hřbitově. Od poloviny února se zde budou moci opět konat pohřby, které muselo...

26. ledna 2026  10:49,  aktualizováno  10:49

Výcvikové vrtulníky budou doma v Přerově, armáda do letiště napumpuje miliardy

Na letiště Přerov-Bochoř se stěhuje Centrum leteckého výcviku.

Vrtulníková flotila Centra leteckého výcviku státního podniku LOM Praha se stroji Mi-17 a Enstrom 480B-G se natrvalo přesouvá z Pardubic na letiště Přerov-Bochoř, kde se chystají masivní investice....

26. ledna 2026  11:32,  aktualizováno  12:35

Zima nekončí. Kluziště lákají na bruslení, akce i teambuildingy

Bruslení je stále možné na řadě veřejných kluzišť.

Bruslařská sezóna v Praze zdaleka nekončí. Vybraná kluziště zůstávají v provozu i mimo hlavní zimní špičku a nabízejí prostor pro sport, zábavu i netradiční setkání. Kluziště pod širým nebem mají...

26. ledna 2026  12:25

Busem rozjezd uspíší, ale ICOM skončí ještě dřív. Vysočina hledá dopravce na měsíc

Od příštího léta se budou cestující i na Pelhřimovsku a Humpolecku setkávat s...

Snaha Kraje Vysočina najít dopravce, který na Pelhřimovsku a Humpolecku na příštích deset let zajistí základní dopravní obslužnost, narazila na další problémy. Opakované posouvání platnosti smluv...

26. ledna 2026  12:22,  aktualizováno  12:22

Omezený provoz na nádraží Zličín. Pyrotechnik kontroluje podezřelé zavazadlo

ilustrační snímek

Z důvodu nálezu odloženého zavazadla na pražském autobusovém nádraží Zličín probíhá na místě bezpečnostní opatření za účasti policejního pyrotechnika. Provoz v lokalitě je dočasně omezen, uvedli...

26. ledna 2026  12:22

Benešov chystá rekonstrukci Husova náměstí, radnice má hotovou studii

ilustrační snímek

Benešov chce obnovit Husovo náměstí. Dělníci na něm vybudují nové chodníky, lavičky a osvětlení. Radnice má hotovou studii a pracuje na projektové dokumentaci....

26. ledna 2026  10:37,  aktualizováno  10:37

Pražskou zoo povede Lenka Poliaková. Dřív zde měla na starosti ochranu zvířat

Lenka Poliaková povede jako ředitelka Zoo Praha

Novou ředitelkou Zoo Praha bude Lenka Poliaková. Její výběr doporučila komise a následně ji schválila rada města. Poliaková v zoo pracovala v letech 2011 až 2013, měla na starosti projekty na ochranu...

26. ledna 2026  8:52,  aktualizováno  12:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.