Den čisté energie: Bioplynové stanice EFG ukazují cestu k cirkulární energetice

Patronem Dne čisté energie je Energy financial group
Biometan vyráběný z biologicky rozložitelného odpadu představuje lokální a udržitelnou alternativu zemního plynu a patří mezi důležité prvky transformace energetiky. Proto dává smysl, že se letos patronem Dne čisté energie (Clean Energy Day) stala skupina EFG, průkopník výroby biometanu v Česku. Každý den totiž vznikají v kuchyních, restauracích i jídelnách tuny zbytků potravin nevhodných ke konzumaci, které však často zbytečně končí ve směsném odpadu a tvoří až třetinu obsahu černých popelnic vyvážených na skládky. Tam gastroodpad svým rozkladem zbytečně zatěžuje životní prostředí a zůstává nevyužit. Pokud je ale správně vytříděn a putuje do hnědých nádob pro něj určených, může se stát zdrojem čisté energie. Společnost EFG proto za tímto účelem již téměř deset let v Česku buduje a provozuje bioplynové stanice – specializovaná zařízení určená ke zpracování tohoto typu odpadu.
Mezi tato zařízení, která biometan z odpadu vyrábějí a dodávají jej přímo do plynárenské sítě, patří bioplynové stanice společnosti EFG v Rapotíně na Šumpersku a ve Vyškově. Dohromady mají kapacitu zpracovat až 60 tisíc tun biologicky rozložitelného odpadu ročně a z běžných kuchyňských zbytků tak vyrobit energii odpovídající přibližné roční spotřebě 9300 domácností.
Jak oslavit Den čisté energie? Správným tříděním gastroodpadu
Zbytky jídla, slupky a prošlé potraviny dostávají v provozech EFG šanci být ještě k užitku. Pokud se správně vytřídí, mohou posloužit k výrobě nízkoemisního biometanu, elektřiny a tepla. Projekt skupiny EFG „Třídím gastro“ spolupracuje na třídění a svozu gastroodpadu a jedlých olejů již téměř s padesáti městy a obcemi, včetně 400 stravovacích zařízení, škol, táborů a nemocnic na Moravě, ve Slezsku i v Čechách. Tento přístup přispívá ke snižování emisí skleníkových plynů, omezuje únik metanu ze skládek a zároveň podporuje lokální výrobu energie. Správným tříděním kuchyňského odpadu tak nejen chráníte životní prostředí, ale zároveň přispíváte k větší energetické soběstačnosti Česka.
„Naše bioplynové stanice jednak produkují nízkoemisní energii, ale jsou zároveň koncovým zařízením pro ekologické zpracování biologicky rozložitelných odpadů, které by jinak škodily životnímu prostředí na skládkách. Recyklací těchto odpadů na zelenou energii tak předcházíme nejen negativním dopadům spojeným s těžbou a přepravou fosilních energetických surovin, ale také únikům skleníkových plynů a dalších škodlivin ze skládek a jiných koncových zařízení pro nakládání s odpady. Jsme proto hrdí, že jsme se letos stali patronem Mezinárodního dne čisté energie,“ vysvětluje Tomáš Voltr, výkonný ředitel společnosti EFG.
Nejen Den čisté energie
Mezinárodní den čisté energie připomíná, že udržitelný přístup k energiím a zdrojům není otázkou jednoho dne, ale dlouhodobého směřování. Další environmentálně zaměřené dny a praktické tipy lze nalézt například v EKOkalendáři spolku Ukliďme Česko, ve kterém najdete i 365 EKOtipů na každý den v roce.
Zdroj: Ukliďme Česko