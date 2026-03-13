Den Crowdfundingu: staré mobily ze šuplíků mohou pomoci uklidit Česko

Projekt ReRekord vyzývá veřejnost, školy, obce i firmy, aby sesbíraly nepoužívané mobilní telefony a pomohly vytvořit REkord v jejich sběru a REcyklaci. Recyklací mobilů se získávají cenné materiály, jako je zlato, stříbro nebo měď, a zároveň se tím podporují dobrovolnické aktivity zaměřené na úklid přírody.
„Crowdfunding si lidé obvykle spojují s finančním příspěvkem. V případě ReRekord ale může být darem i starý mobilní telefon. Jeho odevzdáním lidé pomohou získat prostředky na organizaci dobrovolnických úklidů a nákup úklidových pomůcek pro tisíce dobrovolníků,“ říká Miroslav Kubásek ze spolku Ukliďme Česko.
Do projektu se může zapojit kdokoliv – jednotlivci, školy, firmy i instituce. Stačí telefony odevzdat do sběrných boxů nebo uspořádat vlastní sbírku mezi zaměstnanci, zákazníky či ve škole. Sebrané přístroje pak lze bezplatně odeslat přes Zásilkovnu do společnosti Remobil, která zajistí jejich recyklaci a přispěje za každý částkou 10,- Kč na úklidové prostředky pro dobrovolníky. Navíc se dárci mohou zúčastnit soutěže o 10 nových telefonů v celkové hodnotě 100 000,- Kč.
Jednoduchý krok tak může mít dvojí dopad: pomůže vrátit cenné suroviny zpět do oběhu a zároveň podpoří dobrovolníky, kteří každoročně uklízejí tisíce tun odpadu z české krajiny.
Crowdfunding Day tak připomíná, že podpořit dobrou věc nemusí vždy znamenat poslat peníze. Někdy stačí otevřít šuplík a darovat starý mobil pro čistější Česko.
Video: https://youtu.be/ju_Hy-g8qjM?si=bhC-Wv_UJxEYNxyU
Zdroj: Ukliďme Česko z.s.