Den darování knih pomůže nejen čtenářům, ale i české přírodě

Den darování knih je součástí přehledu významných environmentálních událostí na webu www.EKOkalendar.cz, který mimo jiné upozorňuje na smysluplné způsoby, jak dát věcem druhý život. Stačí projít domácí knihovnu a vybrané tituly darovat prostřednictvím online platformy www.restorio.cz, která knihám pomáhá najít nové majitele. Výtěžek z darovaných knih následně podpoří aktivity www.UklidmeCesko.cz – od zajištění pytlů a rukavic pro dobrovolníky až po propagaci a organizaci úklidových akcí po celé republice.
„Většina domácností má doma knihy, které už nikdy nikdo neotevře. Stačí je poslat dál a místo prachu na poličce mohou nejen udělat radost někomu jinému, ale i pomoci uklidit českou přírodu. Je to jednoduchý krok, který dává smysl hned dvakrát,“ uvádí za organizátory Miroslav Kubásek.
Iniciativa tak propojuje principy udržitelnosti, sdílení a odpovědné spotřeby. Místo aby knihy zůstávaly zapomenuté, dostanou druhý život a pomohou navíc financovat dobrovolnické úklidy v krajině, městech i obcích. Zapojit se do těchto úklidů může každý – jednotlivci, obce, školy, rodiny i firmy. Přehled již naplánovaných akcí nabízí mapa úklidů na https://www.uklidmecesko.cz/map/.
Den darování knih je ideální příležitostí udělat pořádek v knihovně, poslat příběhy dál a zároveň podpořit konkrétní ekologickou aktivitu. Jeden darovaný titul tak může znamenat nejen radost pro dalšího čtenáře, ale i méně odpadu v české přírodě.
Zdroj: Ukliďme Česko