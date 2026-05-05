Den Evropy 9. května na pražské Národní třídě

Praha 5. května 2026 (PROTEXT) - Den Evropy na pražské Národní třídě nabídne inspirativní program s mladými odborníky, debaty na témata jako krize bydlení v Evropě, dospívání v digitální době nebo kariéra v evropských institucích. Chybět nebudou stánky zemí EU, soutěže pro děti i dospělé nebo slam poetry. Vstup je zdarma.

Na zahájení v 10:00 vystoupí komisař pro mezinárodní partnerství Jozef Síkela, místopředseda Hospodářského a měnového výboru Evropského parlamentu Luděk Niedermayer a předseda Výboru pro záležitosti EU Senátu Parlamentu ČR Jan Schiller.

9. května 2026, 10:00 – 17:00 hod.

Národní 10, Praha 1, Centrum Zažijte Evropu

O Dni Evropy

Dne 9. května 1950 představil tehdejší francouzský ministr zahraničí Robert Schuman plán na prohloubení spolupráce mezi evropskými státy. Na základě Schumanovy deklarace, která umožnila naplnění osmdesátiletého míru v Evropě, vzniklo Evropské společenství uhlí a oceli, z něhož pak vznikla samotná Evropská unie. Tento den se později stal Dnem Evropy.

 

