Den Evropy 9. května na pražské Národní třídě

Na zahájení v 10:00 vystoupí komisař pro mezinárodní partnerství Jozef Síkela, místopředseda Hospodářského a měnového výboru Evropského parlamentu Luděk Niedermayer a předseda Výboru pro záležitosti EU Senátu Parlamentu ČR Jan Schiller.
9. května 2026, 10:00 – 17:00 hod.
Národní 10, Praha 1, Centrum Zažijte Evropu
Celý podrobný program je k dispozici tady.
O Dni Evropy
Dne 9. května 1950 představil tehdejší francouzský ministr zahraničí Robert Schuman plán na prohloubení spolupráce mezi evropskými státy. Na základě Schumanovy deklarace, která umožnila naplnění osmdesátiletého míru v Evropě, vzniklo Evropské společenství uhlí a oceli, z něhož pak vznikla samotná Evropská unie. Tento den se později stal Dnem Evropy.
Zdroj: Evropská komise v ČR