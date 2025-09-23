Den hrdinů 2025 na Výstavišti: příběhy služby veřejnosti na podcast stage i humanitární základna poprvé v Praze již tuto sobotu!

  12:15
Praha 23. září 2025 (PROTEXT) - Výstaviště Praha letos nabídne jubilejní 10. ročník akce Den hrdinů, která se dlouhodobě věnuje tématu ochrany obyvatelstva a práce integrovaných záchranných složek. Stane se tak 27. 9. od 11.00 do 17.00 hodin ve spodní části areálu Výstaviště a v Křižíkově pavilonu B. Hlavním lákadlem letošního ročníku je premiéra unikátní Materiální základny humanitární pomoci, kterou veřejnost vůbec poprvé uvidí v plném rozsahu.

Materiální základna humanitární pomoci představuje komplexní systém, který dokáže zajistit ubytování, ošacení, stravování, hygienu, zdravotní i psychosociální pomoc a další nezbytné služby lidem zasaženým mimořádnou událostí. Výstavbu zajišťuje Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou hl. m. Prahy, Policií ČR, Městskou policií hl. m. Prahy, Magistrátem hl. m. Prahy a Českým červeným křížem.

Návštěvníci budou mít k dispozici dvě formy prohlídek:

• Prohlídka s průvodcem – přináší autentický zážitek celého prostoru včetně vstupu do sektorů, které jinak nebudou veřejnosti přístupné. Skupinky maximálně 20 osob, délka cca 60 minut. Určeno pro dospělé a děti od 10 let.

• Volná prohlídka – základna bude otevřena všem návštěvníkům bez nutnosti registrace. U každého sektoru budou pracovníci, kteří zodpoví dotazy a seznámí veřejnost s fungováním. K dispozici bude tištěný průvodce i QR kódy s odkazem na podrobné informace na webu. Ideální pro rodiny s dětmi.

Jednou z hlavních programových novinek je podcast stage s příběhy hrdinů všedních dnů a jejich služby společnosti či pomoc v krizových situacích. Hosté podcastů představí vlastní zkušenosti i zákulisí práce, která často zůstává běžným lidem skrytá.

Program podcast stage 2025

  • 11.00 – Zahájení akce Den hrdinů
  • 11.15–12.00 – Vězeňská služba: Život za vysokou zdí
    • Host: plk. Zbyšek Trepeš, ředitel Vazební věznice Praha-Ruzyně
  • 12.20–13.20 – Armáda ČR: Staň se hrdinou
    • Hosté: Sarah Haváčová, absolventka základního výcviku
    • Petr Kolouch, ředitel pražské záchranné služby
  • 13.45–14.30 – Policie ČR: Hrdina 001 
    • Host: David Kasal, Pohotovostní a eskortní oddělení Krajské ředitelství police hl. m. Prahy
  • 15.00–15.45 – Zdravotnická záchranná služba HMP: Nikdy na to nejsi sám
    • Host: Karel Kirs, záchranář, mluvčí 
  • 16.00–17.00 – Speciální host dne: I kluci pláčou
    • Host: Marián Jelínek 

Křižíkův pavilon B – Bezpečně v on-line prostoru a Bezpečně v nebezpečí

  • 11.45 – 12.15 PČR: základy a prevence, kyberbezpečnost 
  • 13:00 – 13.15 Národní linka pro odvykání: jak ovocné příchutě lákají děti, nealkoholická piva a ovocné vaporizéry jako první krok k závislosti
  • 14.00 – 14.15 Národní linka pro odvykání: rodinný mediální plán, jak nastavovat pravidla užívání digitálních technologií
  • 14.45 – 15.15 PČR: základy a prevence – kyberbezpečnost 
  • 16.00 – 16.15 Národní linka pro odvykání: nikotinové produkty nové generace, rizika a mechanismus vzniku závislosti 

 

DOPROVODNÝ PROGRAM 

Program před LED obrazovkou
11.15–11.30 – Celní úřad: ukázka zadržení pachatele
12.30–12.40 – Vězeňská služba ČR: modelová situace agresivní vězeň a modelová situace napadení eskorty
14.00–14.15 – Celní úřad: ukázka zadržení pachatele
14.25 – Oficiální poděkování Magistrátu hl. m. Prahy a Výstaviště Praha
14.40–14.50 – Karol a Kvído: „Důležitá čísla“, společné vystoupení Karol a dětí ze Studia Karol a Kvído

Program na jednotlivých stanovištích složek
11.45–12.00 – Městská policie: ukázka výcviku policejních koní s pyrotechnikou
13.00–13.30 – Speleologická záchranná služba: slaňování z Křižíkova pavilonu
13.30–13.50 – Pochodová kapela DixiBand
15.00–15.40 – Záchranná brigáda kynologů Praha: slaňování se psy z Křižíkova pavilonu ve spolupráci se speleology
15.15–15.25 – Pochodová kapela DixiBand

Svět bezpečnosti v online prostředí v Křižíkových pavilonech B

V návaznosti na úspěch přednášek na téma bezpečně v online prostoru nebude tento bod programu chybět ani letos. V jeden den budou mít návštěvníci unikátní příležitost dozvědět se více o aktuálních tématech jako kyberšikana či ochrana bankovnictví na internetu a vyzkoušet si řadu interaktivních aktivit. 

Vedle základny čeká na návštěvníky bohatý doprovodný program:

  • Ukázky techniky IZS – policejní vrtulník, kolový obrněnec Pandur nebo zdravotnický Golem,
  • soutěž profesionálních hasičských týmů ve vyprošťování,
  • podcast stage se zajímavými rozhovory s hrdiny všedních dnů, 
  • sportovní klání mladých hasičů,
  • dětské hry a šifrovačka,
  • interaktivní program o bezpečnosti v online světě v Křižíkově pavilonu B (#nePINdej, kybertesty PČR, seznámení se s nelátkovými závislosti, ale také klidová zóna),
  • prostor zde dostanou neziskové organizace pro prezentaci vlastních aktivit v pod-tématu Bezpečně v nebezpečí. 

Zúčastněné složky integrovaného záchranného systému a organizace

Armáda ČR, Celní úřad pro hlavní město Prahu, BESIP, Český červený kříž, Český národní registr dárců dřeně, Hasičský záchranný sbor Dopravního podniku hl. m. Prahy, Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Hasičský záchranný sbor Letiště Praha, Hlavní báňská záchranná stanice Praha, Krajské vojenské velitelství hl. m. Prahy, Městská policie hl. m. Prahy, Odbor bezpečnosti hl. m. Prahy, Policie ČR, Sbor dobrovolných hasičů, Speleologická záchranná služba, Správa služeb hl. m. Prahy, Technologie hlavního města Praha, Vodní záchranná služba Českého červeného kříže, Vězeňská služba ČR, Záchranná brigáda kynologů Praha, Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy a Zdravotnické zařízení Ministerstva spravedlnosti.

Akce se koná pod záštitou:

Mgr. Jany Černochové, ministryně obrany ČR, Mgr. Víta Rakušana, místopředsedy vlády a ministra vnitra, Primátora hl. m. Prahy doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc., Starosty MČ Praha 7 Mgr. Jana Čižinského, Policejního prezidenta generálmajora Martina Vondráška, Policie ČR a Jiřího Hynka, prezidenta Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR.

Partnery akce jsou:

MHMP, MČ Praha 7, Pražská plynárenská, Pražská energetika, Pražská teplárenská/Veolia, Technologie Hlavního města Prahy, Alza, BESIP, OC Stromovka, OZP zdravotní pojišťovna, Dopravní podnik hlavního města Prahy, Český červený kříž Praha 7. Mediální partner Rádio Praha.

S podporou: DNY NATO

 

Praktické in formace:

Místo konání: Bruselská cesta, spodní část Výstaviště Praha a Křižíkův pavilon B

Vstup: zdarma

Doprava: ověřte si aktuální dopravu nawww.idos.cz, zastávka "Výstaviště".

Pěší: Pěšky k nám můžete přijít ze Strossmayerova náměstí, tak ze směru od Nádraží Holešovice, počítejte prosím se stavbou z obou stran.

Psi: do areálu lze se psy pouze na vodítku, vstup do Materiální základny humanitární pomoci je povolen pouze asistenčním psům

Hrací karty na dětské hry: k zakoupení na info stánku Výstaviště (100 Kč, platba hotově i kartou)

 

