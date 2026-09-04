Den hrdinů 2026 na Výstavišti: Připravenost není panika.

Výstaviště Praha letos už po jedenácté otevře veřejnosti svět těch, kteří každý den pečují o naši bezpečnost, zdraví a pohodlí. Den hrdinů 2026 se uskuteční v sobotu 26. září od 11 do 17 hodin ve spodní části areálu Výstaviště Praha a v Křižíkově pavilonu B. Letošní ročník ponese podtitul „Připravenost není panika“ a zaměří se na občanskou připravenost a strach – na jeho různé podoby, na to, jak s ním pracovat a jak se nenechat ochromit ve chvíli, kdy se něco skutečně děje. Součástí jedenáctého ročníku je již tradičně také Týdne hrdinů pro žáky ZŠ a SŠ, kdy letos nově zahrne i speciální jednodenní konferenci pro studenty s výmluvným názvem Hrdina on-line / Den digitální bezpečnosti.
Den hrdinů je tradičně věnován složkám integrovaného záchranného systému, bezpečnostním a záchranným organizacím i dalším profesionálům, jejichž práce bývá vidět především ve chvíli, kdy se stane něco mimořádného. Na Výstavišti ale návštěvníci zažijí jejich svět zblízka, v pozitivní a přístupné atmosféře. Mohou si prohlédnout profesionální techniku, nahlédnout do sanitních vozů a dalších speciálních strojů, vyzkoušet si interaktivní úkoly nebo sledovat zásahy a výcvik. Letošní Den hrdinů nabídne jako každý rok program na ploše přibližně 25 000 m2 a více než čtyři desítky zapojených organizací.
Připravenost není panika
Hlavním tématem jedenáctého ročníku bude občanská připravenost. „Být připravený neznamená žít ve strachu. Naopak. Když víme, co dělat, strach nás nemusí paralyzovat!“ To je základní myšlenka letošního ročníku. Den hrdinů proto nabídne návštěvníkům nejen ukázky práce profesionálů, ale také praktické informace a situace, ve kterých si mohou sami vyzkoušet, jak reagovat.
Téma strachu se přenese také na podcast stage, která bude letos na Dni hrdinů podruhé. Rozhovory s profesionály a odborníky se zaměří na bezpečnost z různých úhlů pohledu. Chybět nebudou zástupci Policie ČR ani Linky bezpečí, kteří se se strachem a krizovými situacemi setkávají ve své každodenní práci. Speciálním hostem bude profesor kvantový fyzik Jan Rak, se kterým se organizátoři podívají na slovo „strach“ z úplně jiné perspektivy, než jakou známe například z policejní praxe. Podcast stage tak nabídne nejen příběhy a zkušenosti lidí z bezpečnostních složek, ale také prostor pro otázky, které se týkají každého z nás.
„Chceme, aby si lidé z letošního z Dne hrdinů odnesli především dobrý pocit. Aby viděli, kolik lidí je připraveno pomoci, když je potřeba, a zároveň získali větší jistotu v tom, co mohou v krizové situaci udělat sami. Připravenost totiž není panika. Je to schopnost zachovat klid a vědět, co dělat,“ říká Tomáš Hübl, předseda představenstva Výstaviště Praha, a.s. a dodává: „Spoustu zajímavostí točících se kolem letošního tématu se mohou návštěvníci dozvědět také na Podcast Stage, kde potkají atraktivní mix hostů. Ti se budou ve svých rozhovorech věnovat teorii i praxi, ale padnou i konkrétní situace ze života, tyto debaty si určitě nenechám ujít,“ říká Tomáš Hübl, předseda představenstva Výstaviště Praha, a.s.
Bezpečně také online
Významnou součástí Dne hrdinů zůstane také bezpečnost v online prostoru. V Křižíkově pavilonu B čeká návštěvníky edukativní program zaměřený na digitální bezpečnost, který propojí praktické informace s interaktivními aktivitami. Tématy budou mimo jiné online podvody, ochrana osobních údajů a financí nebo bezpečné chování na internetu.
Téma digitální bezpečnosti navíc letos dostane vlastní den. Samotnému Dni hrdinů předchází Hrdina Online, interaktivní dopolední program pro studenty středních škol, který se uskuteční 23. září 2026 od 9 do 14 hodin v nové Spirále na Výstavišti. Studenti se prostřednictvím konkrétních příběhů, projekcí, debat, kvízů, simulací online podvodů a workshopů podívají na realitu digitálního světa. Program vzniká ve spolupráci s profesionály, kteří se bezpečností v online prostředí zabývají každý den. Součástí budou také příběhy z praxe Policie ČR, Linky bezpečí, Safer Internet Centrum ČR (SIC CZ) nebo CZ.NIC. Cílem je, aby si mladí lidé odnesli nejen schopnost rozpoznat online rizika, ale také praktické znalosti, jak chránit svá data a finance a kam se v případě problému obrátit.
Hrdinské výzvy pro děti i dospělé
Den hrdinů je zároveň edukativním festivalem pro celou rodinu. Děti různých věkových kategorií čekají hrdinské výzvy prostřednictvím her Cesta malého hrdiny a Hrdina šifer. Na své si přijdou malí návštěvníci, kteří si chtějí vyzkoušet, co všechno obnáší být hrdinou, i větší děti a dospívající, pro které jsou připraveny náročnější úkoly a šifrovací hra.
Součástí programu bude také prostor Bezpečně v nebezpečí, věnovaný organizacím, které pomáhají lidem v krizových situacích a zabývají se například násilím a dalšími jevy omezujícími osobní svobodu. Návštěvníci se zde mohou dozvědět, jak podobné situace rozpoznat, jak jim předcházet a kde hledat pomoc.
Velkou atrakcí budou samozřejmě profesionální stroje a technika. Na jednom místě se představí například Policie ČR, Armáda ČR, Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, HZS Letiště Praha, HZS Dopravního podniku hl. m. Prahy, Městská policie hl. m. Prahy nebo Správa služeb hl. m. Prahy. Návštěvníci se dostanou také k technice dalších záchranných a bezpečnostních organizací, která se v běžném životě jen tak prohlédnout nedá.
Profesionální vyprošťování i dětský požární sport
Samozřejmě nebude chybět ani tradiční prestižní profesionální soutěž Hasičského záchranného sboru ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Návštěvníci tak uvidí práci hasičů v situaci, kdy rozhodují zkušenosti, sehranost týmu, rychlost i správný postup. Vedle profesionálů se představí také mladí hasiči v rámci dětského požárního sportu, do kterého se zapojují sbory dobrovolných hasičů z Prahy a středních Čech.
Dynamické ukázky doplní desítky interaktivních stanovišť. Veřejnost se bude moci setkat například s kynology, vodními záchranáři, speleologickou záchrannou službou, hlavní báňskou záchrannou službou, Celní správou, Vězeňskou službou ČR nebo Armádou ČR. Prostor dostanou také odborné a neziskové organizace, které se věnují prevenci, pomoci v krizových situacích, dárcovství nebo péči o duševní zdraví.
Den hrdinů propojuje desítky organizací
Na letošním ročníku se představí více než 40 organizací z řad složek integrovaného záchranného systému, bezpečnostních a záchranných organizací, odborných institucí, charitativních a neziskových projektů i partnerů. Není to tak jen přehlídka techniky, ale naopak místem, kde se veřejnost může potkat s lidmi, kteří svou práci často vykonávají mimo jejich pozornost a zároveň se dozvědět, co může pro svou zemi udělat každý z nás.
Den hrdinů jako součást Týdne hrdinů na Výstavišti
Den hrdinů je součástí širšího projektu Týden hrdinů na Výstavišti, který propojuje vzdělávání, veřejnost a složky záchranného systému. Vedle veřejného dne nabízí také prostor pro odbornou spolupráci, sdílení zkušeností, prezentaci organizací a edukaci veřejnosti v oblasti bezpečnosti. Letošní ročník staví právě na myšlence, že připravenost je přirozenou součástí bezpečného života a že znalost správné reakce může být stejně důležitá jako profesionální vybavení.
„Mám velkou radost z toho, kam se nám Týden hrdinů za poslední roky posunul. Technika a dynamické ukázky ke Dni hrdinů samozřejmě patří a jsou jeho obrovským lákadlem, ale pro nás už dávno není jen o nich. Čím dál víc chceme ukazovat, že bezpečnost má spoustu podob a že připravenost začíná především tím, co sami víme a umíme. Letos jsme proto hodně posílili právě vzdělávací část projektu a jsem opravdu pyšná na to, že se nám podařilo poprvé připravit i samostatnou konferenci o bezpečnosti v online prostoru pro stovky středoškoláků. Je za tím obrovský kus práce celého týmu i našich partnerů a myslím, že právě tahle šíře dělá z Týdne hrdinů projekt, kterým dnes chceme být,“ doplňuje Renata Lišková z programového oddělení Výstaviště Praha, a.s.
Akce se uskuteční v sobotu 26. září 2026 od 11 do 17 hodin na Výstavišti Praha. Vstup na akci je zdarma.
Praktické informace
Termín: 22.-26. září 2026, 11:00–17:00 (Týden hrdinů od 22.9., vrcholem bude Den hrdinů 26.9.)
Místo DH: Bruselská cesta, spodní část Výstaviště Praha a Křižíkův pavilon B
Vstup: zdarma
Den hrdinů 2026 se koná pod záštitou ministra obrany ČR Mgr. Ing. Jaromír Zůny, MSc., Ph.D., ministra vnitra Mgr. Lubomíra Metnara, primátora hl. m. Prahy doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc., starosty MČ Praha 7 Mgr. Jana Čižinského, policejního prezidenta generálporučíka Mgr. Martina Vondráška, Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR a generálního ředitele Generálního ředitelství cel brig. gen. Mgr. Pavla Kotraby.
Akce vzniká za podpory a ve spolupráci s desítkami institucí, organizací a partnerů. Letošní prezentace uvádí mezi hlavními zapojenými například Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, Magistrát hlavního města Prahy, Městskou část Praha 7, Policii ČR, Armádu ČR, bezpečnostní a záchranné organizace, odborné instituce, neziskové projekty a další partnery.
Zdroj: Výstaviště Praha, a.s.