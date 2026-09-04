Den hrdinů 2026 na Výstavišti: Připravenost není panika.

Autor:
  8:31
Sledovat Metro na Googlu

Praha 4. září 2026 (PROTEXT) - Připravenost není panika. Přijďte se přesvědčit, že hrdinové nejsou jen na obrazovce. Hrdinové jsou mezi námi každý den.

Výstaviště Praha letos už po jedenácté otevře veřejnosti svět těch, kteří každý den pečují o naši bezpečnost, zdraví a pohodlí. Den hrdinů 2026 se uskuteční v sobotu 26. září od 11 do 17 hodin ve spodní části areálu Výstaviště Praha a v Křižíkově pavilonu B. Letošní ročník ponese podtitul „Připravenost není panika“ a zaměří se na občanskou připravenost a strach – na jeho různé podoby, na to, jak s ním pracovat a jak se nenechat ochromit ve chvíli, kdy se něco skutečně děje. Součástí jedenáctého ročníku je již tradičně také Týdne hrdinů pro žáky ZŠ a SŠ, kdy letos nově zahrne i speciální jednodenní konferenci pro studenty s výmluvným názvem Hrdina on-line / Den digitální bezpečnosti.

Den hrdinů je tradičně věnován složkám integrovaného záchranného systému, bezpečnostním a záchranným organizacím i dalším profesionálům, jejichž práce bývá vidět především ve chvíli, kdy se stane něco mimořádného. Na Výstavišti ale návštěvníci zažijí jejich svět zblízka, v pozitivní a přístupné atmosféře. Mohou si prohlédnout profesionální techniku, nahlédnout do sanitních vozů a dalších speciálních strojů, vyzkoušet si interaktivní úkoly nebo sledovat zásahy a výcvik. Letošní Den hrdinů nabídne jako každý rok program na ploše přibližně 25 000 m2 a více než čtyři desítky zapojených organizací.

Připravenost není panika

Hlavním tématem jedenáctého ročníku bude občanská připravenost. „Být připravený neznamená žít ve strachu. Naopak. Když víme, co dělat, strach nás nemusí paralyzovat!“ To je základní myšlenka letošního ročníku. Den hrdinů proto nabídne návštěvníkům nejen ukázky práce profesionálů, ale také praktické informace a situace, ve kterých si mohou sami vyzkoušet, jak reagovat.

Téma strachu se přenese také na podcast stage, která bude letos na Dni hrdinů podruhé. Rozhovory s profesionály a odborníky se zaměří na bezpečnost z různých úhlů pohledu. Chybět nebudou zástupci Policie ČR ani Linky bezpečí, kteří se se strachem a krizovými situacemi setkávají ve své každodenní práci. Speciálním hostem bude profesor kvantový fyzik Jan Rak, se kterým se organizátoři podívají na slovo „strach“ z úplně jiné perspektivy, než jakou známe například z policejní praxe. Podcast stage tak nabídne nejen příběhy a zkušenosti lidí z bezpečnostních složek, ale také prostor pro otázky, které se týkají každého z nás.

„Chceme, aby si lidé z letošního z Dne hrdinů odnesli především dobrý pocit. Aby viděli, kolik lidí je připraveno pomoci, když je potřeba, a zároveň získali větší jistotu v tom, co mohou v krizové situaci udělat sami. Připravenost totiž není panika. Je to schopnost zachovat klid a vědět, co dělat,“ říká Tomáš Hübl, předseda představenstva Výstaviště Praha, a.s. a dodává: „Spoustu zajímavostí točících se kolem letošního tématu se mohou návštěvníci dozvědět také na Podcast Stage, kde potkají atraktivní mix hostů. Ti se budou ve svých rozhovorech věnovat teorii i praxi, ale padnou i konkrétní situace ze života, tyto debaty si určitě nenechám ujít,“ říká Tomáš Hübl, předseda představenstva Výstaviště Praha, a.s.

Bezpečně také online

Významnou součástí Dne hrdinů zůstane také bezpečnost v online prostoru. V Křižíkově pavilonu B čeká návštěvníky edukativní program zaměřený na digitální bezpečnost, který propojí praktické informace s interaktivními aktivitami. Tématy budou mimo jiné online podvody, ochrana osobních údajů a financí nebo bezpečné chování na internetu.

Téma digitální bezpečnosti navíc letos dostane vlastní den. Samotnému Dni hrdinů předchází Hrdina Online, interaktivní dopolední program pro studenty středních škol, který se uskuteční 23. září 2026 od 9 do 14 hodin v nové Spirále na Výstavišti. Studenti se prostřednictvím konkrétních příběhů, projekcí, debat, kvízů, simulací online podvodů a workshopů podívají na realitu digitálního světa. Program vzniká ve spolupráci s profesionály, kteří se bezpečností v online prostředí zabývají každý den. Součástí budou také příběhy z praxe Policie ČR, Linky bezpečí, Safer Internet Centrum ČR (SIC CZ) nebo CZ.NIC. Cílem je, aby si mladí lidé odnesli nejen schopnost rozpoznat online rizika, ale také praktické znalosti, jak chránit svá data a finance a kam se v případě problému obrátit. 

Hrdinské výzvy pro děti i dospělé

Den hrdinů je zároveň edukativním festivalem pro celou rodinu. Děti různých věkových kategorií čekají hrdinské výzvy prostřednictvím her Cesta malého hrdiny a Hrdina šifer. Na své si přijdou malí návštěvníci, kteří si chtějí vyzkoušet, co všechno obnáší být hrdinou, i větší děti a dospívající, pro které jsou připraveny náročnější úkoly a šifrovací hra.

Součástí programu bude také prostor Bezpečně v nebezpečí, věnovaný organizacím, které pomáhají lidem v krizových situacích a zabývají se například násilím a dalšími jevy omezujícími osobní svobodu. Návštěvníci se zde mohou dozvědět, jak podobné situace rozpoznat, jak jim předcházet a kde hledat pomoc.

Velkou atrakcí budou samozřejmě profesionální stroje a technika. Na jednom místě se představí například Policie ČR, Armáda ČR, Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, HZS Letiště Praha, HZS Dopravního podniku hl. m. Prahy, Městská policie hl. m. Prahy nebo Správa služeb hl. m. Prahy. Návštěvníci se dostanou také k technice dalších záchranných a bezpečnostních organizací, která se v běžném životě jen tak prohlédnout nedá.

Profesionální vyprošťování i dětský požární sport

Samozřejmě nebude chybět ani tradiční prestižní profesionální soutěž Hasičského záchranného sboru ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Návštěvníci tak uvidí práci hasičů v situaci, kdy rozhodují zkušenosti, sehranost týmu, rychlost i správný postup. Vedle profesionálů se představí také mladí hasiči v rámci dětského požárního sportu, do kterého se zapojují sbory dobrovolných hasičů z Prahy a středních Čech.

Dynamické ukázky doplní desítky interaktivních stanovišť. Veřejnost se bude moci setkat například s kynology, vodními záchranáři, speleologickou záchrannou službou, hlavní báňskou záchrannou službou, Celní správou, Vězeňskou službou ČR nebo Armádou ČR. Prostor dostanou také odborné a neziskové organizace, které se věnují prevenci, pomoci v krizových situacích, dárcovství nebo péči o duševní zdraví. 

Den hrdinů propojuje desítky organizací

Na letošním ročníku se představí více než 40 organizací z řad složek integrovaného záchranného systému, bezpečnostních a záchranných organizací, odborných institucí, charitativních a neziskových projektů i partnerů. Není to tak jen přehlídka techniky, ale naopak místem, kde se veřejnost může potkat s lidmi, kteří svou práci často vykonávají mimo jejich pozornost a zároveň se dozvědět, co může pro svou zemi udělat každý z nás. 

Den hrdinů jako součást Týdne hrdinů na Výstavišti

Den hrdinů je součástí širšího projektu Týden hrdinů na Výstavišti, který propojuje vzdělávání, veřejnost a složky záchranného systému. Vedle veřejného dne nabízí také prostor pro odbornou spolupráci, sdílení zkušeností, prezentaci organizací a edukaci veřejnosti v oblasti bezpečnosti. Letošní ročník staví právě na myšlence, že připravenost je přirozenou součástí bezpečného života a že znalost správné reakce může být stejně důležitá jako profesionální vybavení.

„Mám velkou radost z toho, kam se nám Týden hrdinů za poslední roky posunul. Technika a dynamické ukázky ke Dni hrdinů samozřejmě patří a jsou jeho obrovským lákadlem, ale pro nás už dávno není jen o nich. Čím dál víc chceme ukazovat, že bezpečnost má spoustu podob a že připravenost začíná především tím, co sami víme a umíme. Letos jsme proto hodně posílili právě vzdělávací část projektu a jsem opravdu pyšná na to, že se nám podařilo poprvé připravit i samostatnou konferenci o bezpečnosti v online prostoru pro stovky středoškoláků. Je za tím obrovský kus práce celého týmu i našich partnerů a myslím, že právě tahle šíře dělá z Týdne hrdinů projekt, kterým dnes chceme být,“ doplňuje Renata Lišková z programového oddělení Výstaviště Praha, a.s. 

Akce se uskuteční v sobotu 26. září 2026 od 11 do 17 hodin na Výstavišti Praha. Vstup na akci je zdarma.

 

Praktické informace

Termín: 22.-26. září 2026, 11:00–17:00 (Týden hrdinů od 22.9., vrcholem bude Den hrdinů 26.9.)

Místo DH: Bruselská cesta, spodní část Výstaviště Praha a Křižíkův pavilon B

Vstup: zdarma


Den hrdinů 2026 se koná pod záštitou ministra obrany ČR Mgr. Ing. Jaromír Zůny, MSc., Ph.D., ministra vnitra Mgr. Lubomíra Metnara, primátora hl. m. Prahy doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc., starosty MČ Praha 7 Mgr. Jana Čižinského, policejního prezidenta generálporučíka Mgr. Martina Vondráška, Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR a generálního ředitele Generálního ředitelství cel brig. gen. Mgr. Pavla Kotraby. 


Akce vzniká za podpory a ve spolupráci s desítkami institucí, organizací a partnerů. Letošní prezentace uvádí mezi hlavními zapojenými například Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, Magistrát hlavního města Prahy, Městskou část Praha 7, Policii ČR, Armádu ČR, bezpečnostní a záchranné organizace, odborné instituce, neziskové projekty a další partnery. 

www.navystavisti.cz

 

Zdroj: Výstaviště Praha, a.s.

 

 

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte, která evropská země má tuto vlajku?

ilustrační snímek

Evropské vlajky mají často podobné barvy i motivy, přesto je každá z nich něčím specifická a jedinečná. Vyznáte se ve vlajkách okolních zemí nebo máte v paměti i ty z méně známých koutů Evropy?...

Tajemná koule na hřišti v Krči roky rezne. Co bude s památkou na dávné manuální časy fotbalu?

Sparta Krč. Lunární modul a za stěnou Jižní spojka.

Je viditelná i z „vesmíru“. Na webových fotomapách ji zachytily objektivy a je znatelný i stín, který vrhá. Na již nevyužívaném hřišti Spartaku Krč dosud stojí neobvyklý ukazatel skóre s hodinami ve...

Nezaseknete se? V Praze otevřou 40metrovou klouzačku za miliony, mohou na ni i dospělí

Přijďte se sklouznout, klouzačka je hotová a pro veřejnost se otevře od 1. září.

Jedna jízda, více než čtyřicet metrů a pořádná rychlost. Praha 6 v úterý 1. září 2026 otevře novou svahovou klouzačku, která má být nejdelší v hlavním městě. Svézt se mohou děti i dospělí. Jenže...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

30 let a téměř 8 milionů vozů. Z tohohle českého auta se stal světový bestseller

Bateriový koncept

Legendární Škoda Octavia slaví třicet let. První generace se představila v roce 1996 a její cena začínala na 335 700 korunách. Od té doby se z českého modelu stal jeden z nejúspěšnějších vozů značky...

XCMG představilo první prstencový jeřáb na světě s nosností 14 000 tun

Stavbu náměstí v Hradci nejspíš opět napadnou firmy levnější o 46 milionů

Hradecká radnice plánuje vybudovat mezi kasárny nové náměstí.

V začarovaný kruh se mění tendr na stavbu úplně nového náměstí v Gayerových kasárnách v Hradci Králové. S největší pravděpodobností se už podruhé vrátí před Úřad pro ochranu hospodářské soutěže...

4. září 2026  9:12,  aktualizováno  9:12

Muž zkolaboval na stavbě. Život mu zachránili pohotoví policisté

Policisté pomohli zachránit život muže, který zkolaboval na stavbě

Dvojice cizineckých policistů koncem srpna promptně zasáhla a zachránila tak život šedesátiletému muži, který zkolaboval na stavbě a zastavil se mu oběh. Ani sekundu neváhali, převzali srdeční masáž...

4. září 2026  9:12,  aktualizováno  9:12

Děti nemají kde trénovat, volá spolek po ledové ploše. Chce se finančně podílet

Současný zimní stadion v Ústí nad Labem má omezenou kapacitu, a mladí hokejisté...

Nový sportovní komplex s ledovou plochou by mohl vyrůst vedle současného zimního stadionu v Ústí nad Labem. S nápadem na jeho vybudování přišel sportovní spolek North West Hunters. Kromě ledové...

4. září 2026  9:12,  aktualizováno  9:12

TCL představilo na IFA 2026 řadu TAB A1 se dvěma velikostmi obrazovky a dvěma typy zobrazení

4. září 2026  9:06

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ceny L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě znají vítězky

4. září 2026  8:52

Prostřeno! s foodblogery jsme viděli dřív než ostatní. Jeden soutěžící to ale s přísností přehání

Pistáciové matcha tiramisu... No věřili byste, že je veganské?

Vegetariánství, veganství a menu postavené na mase. Prostřeno tentokrát pozvalo foodblogery a čekalo, co předvede nejpřísnější soutěžící. Ten se totiž k plotně postaví až v pátek. A po celém týdnu...

4. září 2026  8:47

Den hrdinů 2026 na Výstavišti: Připravenost není panika.

4. září 2026  8:31

Gan & Lee a Menarini Group uzavřely partnerství k prosazení přípravku bofanglutid v Evropě

4. září 2026  8:22

Obec se šesti stovkami obyvatel postaví areál s kulturním domem. Vyjde ji na 90 milionů

Horní náves s obecním neboli kulturním domem nabídne široké spektrum vyžití....

Plesy, koncerty či taneční zábavy, které se konají v zimě? Uspořádání takové akce je pro obyvatele Stránecké Zhoře, šestisethlavé vsi u Velkého Meziříčí, takřka nemožné. Absence kulturního domu nebo...

4. září 2026  8:22

Příští týden začíná v Poličce mezinárodní festival mimického divadla Mime fest

ilustrační snímek

Příští týden začíná v Poličce mezinárodní festival mimického divadla Mime fest. Jednotlivá vystoupení se uskuteční v sálech i pod širým nebem. Součástí...

4. září 2026  6:40,  aktualizováno  6:40

Zendure představuje na veletrhu IFA 2026 systém Agentic HEMS: „Domácí energetické centrum éry AI"

4. září 2026  8:11

WOOD SEEDS - Vrchní soud zrušil omezení společnosti

4. září 2026  8:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.