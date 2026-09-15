Den hrdinů nabídne Podcast Stage s rozhovory nejen o hrdinství z terénu

Jaké podoby může mít strach? Kdy nás chrání a kdy nám naopak brání žít naplno? A co mají společného děti, policisté, záchranáři, učitelé a vědci? Odpovědi nabídne druhý ročník Podcast Stage, která se stává nedílnou součástí jedenáctého ročníku dnes již legendární akce Den hrdinů na Výstavišti Praha.
Podcast Stage letos propojí svět integrovaného záchranného systému, vzdělávání, psychologie i vědy. Návštěvníci se během celého dne setkají s lidmi, kteří se se strachem potýkají profesionálně i lidsky. Nebudou chybět otevřené rozhovory o psychickém zdraví dětí, krizových situacích, první pomoci, bezpečnosti ani o tom, jak si zachovat klid ve světě plném nejistoty.
„Strach je emoce, kterou zná každý z nás. Někdy nás chrání a pomáhá přežít, jindy nám bere energii, sebevědomí nebo odvahu udělat důležitý krok. Právě proto jsme se letos rozhodli podívat se na něj z různých úhlů pohledu a dát prostor lidem, kteří s ním pracují každý den“.
Když dítě neřekne „bojím se“
Program odstartuje Kateřina Lišková z Linky bezpečí, která návštěvníkům přiblíží svět dětských obav, úzkostí a psychických krizí. Řeč bude o tom, proč děti často nedokážou své strachy pojmenovat, jak se mohou skrývat za bolestmi břicha, vztekem nebo odmítáním školy a proč je důležité umět naslouchat dříve, než se z obavy stane dlouhodobý problém.
Rozhovor otevře i velmi aktuální témata, jako jsou kyberšikana, online vydírání, falešné fotografie vytvořené umělou inteligencí nebo rostoucí počet mladých lidí, kteří se potýkají se závažnými psychickými obtížemi.
Policisté o odvaze ve chvílích, kdy rozhodují sekundy
Na Podcast Stage dorazí také zástupci Policie ČR, kapitáni Pavel Pavlovič a Lukáš Kobliha. Návštěvníci získají jedinečný pohled na to, jak funguje lidská mysl ve chvílích skutečného nebezpečí a proč není ostuda mít strach ani během krizové situace.
Policisté budou mluvit o připravenosti veřejnosti, o schopnosti zachovat si chladnou hlavu pod tlakem i o tom, jak může obyčejný člověk pomoci druhým v prvních minutách mimořádné události. Řada témat se dotkne také odvahy, lidské solidarity a zkušeností z mimořádně náročných zásahů.
Jak vypadá strach na druhém konci linky 155
Dalším hostem bude Jana Poštová, vedoucí zdravotnického operačního střediska a Karel Kirs, tiskový mluvčí Pražské záchranné služby. Publikum zavede do světa operátorů a záchranářů, kteří se každý den setkávají s lidmi v těch nejtěžších okamžicích jejich života.
Návštěvníci se dozvědí, proč je někdy největším nepřítelem váhání, jak funguje první pomoc po telefonu a proč odvaha často neznamená nebát se, ale jednat i ve chvíli, kdy se člověku třesou ruce. Rozhovor otevře i téma psychické odolnosti samotných záchranářů a toho, jak zvládají obrovský tlak své profese.
Jan Rak: Strach jako energie, emoce i fyzikální fenomén
Vrcholem celé Podcast Stage bude bezpochyby setkání s profesorem Janem Rakem, kvantovým fyzikem a zakladatelem výzkumného centra ELLIA v Nelahozevsi. Jeho pohled na hlavní téma dne nabídne návštěvníkům zcela nový rozměr.
Rozhovor se nebude zaměřovat pouze na psychologii strachu, ale také na jeho souvislosti s energií, vědomím, lidským rozhodováním a tím, jak naše emoce ovlivňují vnímání reality. Jan Rak otevře otázky, které se pohybují na pomezí fyziky, filozofie a lidské zkušenosti.
Jaký je rozdíl mezi zdravým respektem a ochromujícím strachem? Co se děje s člověkem na úrovni mysli a energie, když se bojí? A jaké důsledky může mít strach nejen pro jednotlivce, ale i pro celou společnost?
Návštěvníci se mohou těšit na inspirativní debatu o tom, zda je odvaha absencí strachu, nebo schopností jít dál navzdory němu. Řeč bude také o tom, jakou roli hrají emoce při utváření našeho pohledu na svět, zda mohou kolektivní nálady ovlivňovat společnost jako celek a proč je podle Jana Raka důležité hledat rovnováhu mezi racionalitou, vědou a vnitřním klidem.
Hrdinové mezi námi
Den hrdinů na Výstavišti je oslavou lidí, díky nimž se můžeme cítit bezpečně. Podcast Stage však letos připomene ještě jednu důležitou skutečnost: hrdinou nemusí být jen ten, kdo zasahuje u požáru, nehody nebo zločinu. Hrdinou může být i člověk, který se dokáže postavit vlastnímu strachu, požádat o pomoc nebo podat pomocnou ruku druhému.
Více informací o programu Dne hrdinů naleznete na www.navystavisti.czAkce se uskuteční v sobotu 26. září 2026 od 11 do 17 hodin na Výstavišti Praha. Vstup na akci je zdarma.
Praktické informace
Termín: 22.-26. září 2026, 11:00–17:00 (Týden hrdinů od 22.9., vrcholem bude Den hrdinů 26.9.)
Místo DH: Bruselská cesta, spodní část Výstaviště Praha a Křižíkův pavilon B.
Vstup: zdarma
Den hrdinů 2026 se koná pod záštitou ministra obrany ČR Mgr. Ing. Jaromír Zůny, MSc., Ph.D., ministra vnitra Mgr. Lubomíra Metnara, primátora hl. m. Prahy doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc., starosty MČ Praha 7 Mgr. Jana Čižinského, policejního prezidenta generálporučíka Mgr. Martina Vondráška, Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR a generálního ředitele Generálního ředitelství cel brig. gen. Mgr. Pavla Kotraby. Akce vzniká za podpory a ve spolupráci s desítkami institucí, organizací a partnerů. Letošní prezentace uvádí mezi hlavními zapojenými například Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, Magistrát hlavního města Prahy, Městskou část Praha 7, Policii ČR, Armádu ČR, bezpečnostní a záchranné organizace, odborné instituce, neziskové projekty a další partnery.
Zdroj: Výstaviště Praha
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59170.