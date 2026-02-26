Den nevládních organizací vyzývá k akci: Zapojte se do jarního úklidu Česka

Každoročně se do úklidových akcí zapojují statisíce dobrovolníků, kteří pomáhají zbavit přírodu i města a obce odpadků a černých skládek. Organizátoři zároveň zdůrazňují, že zapojit se může opravdu každý – jednotlivci, rodiny, školy, firmy i místní spolky. Stačí si vybrat úklid ve svém okolí nebo založit vlastní. K dnešnímu dni je registrováno již přes 2000 úklidových akcí a další postupně přibývají.
Letošní ročník nabízí i další možnost, jak dobrovolnické aktivity podpořit. Projekt www.ReRekord.cz vyzývá veřejnost k odevzdání nepoužívaných mobilních telefonů k recyklaci. Za každý odevzdaný mobil získá Ukliďme Česko finanční příspěvek 10 Kč na zajištění pytlů, rukavic a dalšího vybavení pro dobrovolníky. Současně se účastníci zapojí do pokusu o český Recyklační Rekord a mohou vyhrát nové mobilní telefony v celkové hodnotě 100 tisíc korun.
„Současné snížení rozpočtu Ministerstva životního prostředí se citelně dotýká i fungování nevládních neziskových organizací, jako je ta naše. Mrzí nás, že jsme se stali takřka „přes noc“ víceméně „nepřáteli státu“ a přišli o finanční podporu z MŽP. Hledáme proto cesty, jak zachovat podporu dobrovolnických úklidových akcí i do budoucna. Jednou z možností je právě zmíněná akce ReRekord, do které se může zapojit každý, kdo má v šuplíku přebytečný telefon. Stačí nám jej bezplatně zaslat. Nic vás to nestojí a navíc můžete ještě vyhrát nový mobil,“ říká Radek Janoušek ze spolku Ukliďme Česko.
Den nevládních organizací tak připomíná, že pozitivní změny často začínají iniciativou zdola. Zapojení do jarního úklidu nebo darování starého mobilu představuje jednoduchý krok, který má viditelný dopad na kvalitu našeho životního prostředí.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=ju_Hy-g8qjM
Zdroj: Ukliďme Česko z.s.