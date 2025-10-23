Den otevřených ateliérů Sušice 2025 už tuto sobotu – zažijte umění, řemesla a jedinečnou atmosféru Šumavy

  12:00
Sušice (Klatovsko) 23. října 2025 (PROTEXT) - Už tuto sobotu 25. 10. 2025 ožije Sušice a její okolí uměním, řemesly a tvůrčí energií. Proběhne totiž oblíbená akce Den otevřených ateliérů Sušice 2025, která zve návštěvníky k setkávání se zajímavými lidmi, k objevování uměleckých dílen, k tvůrčím zážitkům i k poznávání tradic, které v regionu stále žijí.

Letos se do akce zapojí téměř dvacet umělců a řemeslníků ze Sušicka a otevřeno bude na 11 místech po celém městě. Každý z ateliérů nabídne něco jedinečného – od keramiky přes sklo, kovářství, řezbářství, malbu, architekturu až po přírodní vazby.

Umění zblízka i na vlastní kůži

Den otevřených ateliérů není jen o obdivování krásných věcí, ale především o zážitku a osobním setkání s tvůrci. Návštěvníci si budou moci zkusit vykovat hřebík, zatočit si na hrnčířském kruhu, vytvořit keramický výrobek nebo si vyrobit vlastní skleněný korálek.

„Chceme, aby si lidé mohli umění opravdu osahat, poznat, co všechno obnáší řemeslo, a pochopit, že tradice a tvořivost jsou stále živé, a době velkého rozmachu AI možná ještě o trošku důležitější a vzácnější,“ říká za organizátory Ing. Dagmar Jíchová, manažerka Destinace Sušicko, z. s. „V Sušici máme neuvěřitelně šikovné lidi, kteří tvoří srdcem. Cílem Dne otevřených ateliérů je právě to – ukázat, že umění žije mezi námi, v dílnách, ateliérech i v každodenním životě.“

Kdo se letos představí

V rámci Dne otevřených ateliérů se návštěvníkům otevřou například:

  • Ateliér skla – Galerie Gábor 
  • Keramický ateliér Ptáčková
  • Ateliér Ivety Kůsové – keramika ze Šumavy
  • Štěpánky omalovánky
  • KYRALky
  • Flowerskový ateliér
  • Umělecké kovářství Zoubek
  • Ateliér MgA. Průchová
  • Ateliér Smrkovský
  • Řezbářství Tittl
  • Veronika Pavlíková
  • Miloslav Čelakovský
  • Architektonický ateliér Ing. arch. Radovana Vacíka
  • Keramika Svojše
  • Ateliéry ZUŠ Sušice (výtvarný a literárně-dramatický)
  • Galerie SIRKUS Sušice 

Sbírejte umělecké autogramy a zažijte ART PARTY

K akci patří i hravý doprovodný prvek: plánek na sbírání autogramů umělců. Kdo obejde všechna místa, může si odnést nejen inspiraci, ale i malou památku. Tyto plánky jsou k vyzvednutí v Informačním centru Sušice, které bude otevřeno také v den akce, a to od 9 do 14 hodin.

Den otevřených ateliérů zakončí tradiční ART PARTY – od 17:00 v Galerii SIRKUS. Na všechny se těší kapela BAI BAI FIŠIS, která k večeru přidá jedinečnou atmosféru.

„Závěrem bych ráda poděkovala všem zapojeným ateliérům za účast. Velké díky také patří všem, bez kterých by se akce konat nemohla. Především Sušickému kulturnímu centru – SIRKUS za pomoc s organizací večerní akce, ZUŠ Sušice a Muzeu Šumavy Sušice, za poskytnutí prostor umělcům, kteří nemají ateliér přímo ve městě, a především městu Sušice a Plzeňskému kraji za finanční podporu akce,“ doplnila Jíchová závěrem. „A díky také všem, kdo do Sušice na akci dorazí za podporu. Přijďte poznat tvůrce, kteří dávají Sušicku i Šumavě tvář."

Více informací: https://info.susicko.cz/doa2025

Zdroj: Destinace Sušicko

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

 

