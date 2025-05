Den otevřených dveří Pražských služeb bude letos nepřEKOnatelný!

Areál Pod Šancemi ožije v sobotu 17. května tradičním dnem otevřených dveří Pražských služeb. Kromě oranžovo-zelených profesionálů se tu tentokrát představí i další subjekty. „Po letech jsme se rozhodli pro změnu. V rámci edukace, na kterou se zaměřujeme prakticky od vzniku Pražských služeb, jsme letos přizvali celou řadu skvělých kolegyň a kolegů z různých odvětví ochrany životního prostředí. Rádi bychom tím rozšířili povědomí lidí o svozu, třídění, recyklaci, předcházení vzniku odpadu i jiných důležitých tématech co možná nejjednodušší a nejzábavnější formou,“ popisuje mluvčí společnosti Alexandr Komarnický.

Edukativní stánek Pražských služeb, prezentace nejmodernější svozové i úklidové techniky nebo například exkurze na třídicí linku doplní autorizovaná obalová společnost EKO-KOM se svými jedinečnými aktivitami. Připojí se ASEKOL, nezisková organizace EKODOMOV a v neposlední řadě také H2Ospodař! Moderování se ujme herec Filip Březina. Čiperkové vystoupí krátce po 11. hodině, následně zabaví publikum kouzelník Pan Kravata. Kapela Poetika zahraje od půl třetí a konec celého programu je naplánovaný na 16. hodinu.

Pražské služby přistupují k této akci co možná nejekologičtěji a šetrně k životnímu prostředí, nejen v rámci omezování spotřeby jednorázových plastů, vůči kterým se dlouhodobě vymezují. Místo nich popularizuje společnost alternativy jako síťovky, opakovaně použitelné nápojové lahve a hrnky. Vodu si budou lidé moci zdarma načepovat u speciálního stojanu do zálohovaných kelímků nebo do vlastní lahve. Jídlo pak naservírují stánkaři na papírových táccích a přidají dřevěné příbory, to všechno znovu s ohledem na udržitelnost i na recyklaci.

Kvůli omezenému parkování v okolí areálu Pod Šancemi doporučují Pražské služby dva ekologické způsoby dopravy – buď mohou návštěvníci vyrazit na den otevřených dveří pěšky, nebo využít MHD. „Ideální jsou autobusové linky číslo 109, 177, 183 a 195, které zastavují na zastávce Balkán. K nepřEKOnatelné zábavě v novém pojetí to pak bude už jen pár kroků,“ uzavírá tiskový mluvčí. Vstup je zdarma a pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu.

Zdroj: Pražské služby

