Den pro zdraví s ISCARE: bezplatná vyšetření v Galerii Harfa

Akce, jejímž hlavním partnerem je společnost AbbVie, je určena pro všechny zájemce o zdravý životní styl a prevenci nemocí. Každý návštěvník si zde najde něco pro sebe – ať už jde o vyšetření, odborné rady, nebo praktické ukázky a kurzy. „Smyslem dne je připomenout, že prevence a včasná diagnostika jsou klíčem ke zdraví, které mohou zásadně ovlivnit kvalitu života," řekl Tomáš Juříček, generální ředitel ISCARE.
Návštěvníci si budou moci například nechat zkontrolovat mateřská znaménka, podstoupit měření hladiny cukru, cholesterolu a krevního tlaku. Na programu jsou také diskuze s lékaři a praktické ukázky – od kurzů první pomoci, přes nácvik samovyšetření, až po správnou hygienu rukou. Program doplní soutěže, dárky a hudební vystoupení, takže na své si přijdou i rodiny s dětmi. Celou akcí provede moderátorka Barbora Mottlová, vystoupí skupina Inflagranti – smyčcové trio zahraje melodie z klasiky, rocku i popu v úpravách pro elektrické smyčce.
30 let ISCARE – komplexní péče pod jednou střechou
Klinika ISCARE byla založena v roce 1994 jako první nestátní klinika pro asistovanou reprodukci v ČR a postupně se stala jedním z nejvýznamnějších soukromých zdravotnických zařízení. V roce 2007 zde vzniklo největší IBD centrum v ČR, od roku 2014 je klinika součástí skupiny FutureLife a od roku 2020 působí v moderních prostorách na Českomoravské ulici v Praze 9. Dnes ISCARE zaměstnává více než 300 odborníků, poskytuje komplexní péči ve více než 15 oborech, provádí přes 8000 operací ročně a pomohl více než 12 tisícům dětí na svět díky asistované reprodukci.
Klinika ISCARE dnes poskytuje široké spektrum zdravotnických služeb v oblastech asistované reprodukce, gastroenterologie pro léčbu idiopatických střevních zánětů, gynekologie, jednodenní chirurgie, plastické chirurgie, ortopedie, andrologie, urologie, sexuologie, žilní chirurgie, revmatologie a dalších. Mezi klíčové hodnoty, které utvářejí přístup lékařů a zdravotnického personálu k pacientům, patří špičková péče, individuální přístup a léčba založená na nejnovějších technologiích a postupech. Klinika se zaměřuje na poskytování komplexní péče, která zahrnuje nejen odborná vyšetření a léčbu, ale i předoperační konzultace, hospitalizaci a následnou rehabilitaci, vše na jednom místě. Více informací najdete na webu www.iscare.cz.
