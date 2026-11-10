Den pro zdraví s ISCARE odhalil 13 podezřelých kožních nálezů. Tři mohou být melanom

Tři podezření na melanom a deset na bazaliom
Nejzávažnější výsledky přinesla bezplatná kontrola mateřských znamének. Dermatoložky kliniky ISCARE zachytily tři podezření na melanom, jednu z nejnebezpečnějších forem rakoviny kůže, a deset podezření na bazaliom (bazocelulární karcinom), nejčastější typ zhoubného nádoru kůže. Podezřelé nálezy tak byly zaznamenány přibližně u 4 % z celkového počtu 350 vyšetřených osob.
Všem návštěvníkům s podezřelým nálezem bylo doporučeno další odborné vyšetření.
„Každý včas zachycený podezřelý nález potvrzuje, proč mají podobné preventivní akce smysl. U kožních nádorů je zásadní přijít včas, kdy je léčba zpravidla jednodušší a má větší šanci na úspěch. Doporučujeme proto pravidelnou kontrolu znamének, ideálně jednou ročně, a při jakékoliv změně znaménka návštěvu dermatologa neodkládat,“ říká dermatoložka ISCARE MUDr. Milena Česák, Ph.D.
Desítky lidí využily poradnu pro atopický ekzém a lupénku
Velký zájem byl také o dermatologickou poradnu zaměřenou na atopický ekzém a lupénku. Desítky návštěvníků zde s odborníky konzultovali své obtíže i možnosti léčby těchto chronických kožních onemocnění, která mohou výrazně ovlivňovat kvalitu života.
Klinika ISCARE je specializovaným pracovištěm pro diagnostiku a léčbu atopického ekzému a lupénky. Pacientům nabízí komplexní dermatologickou péči včetně nejmodernější biologické léčby, která představuje účinnou možnost také pro pacienty se závažnějšími formami onemocnění, u nichž běžná léčba nepřináší dostatečné výsledky.
Prevence může upozornit i na skrytá zdravotní rizika
Laboratorní vyšetření absolvovalo 194 návštěvníků. Součástí bylo měření krevního cukru, cholesterolu a dalších sledovaných ukazatelů. Lidé se zvýšenými hodnotami dostali doporučení k dalšímu vyšetření u lékaře. Právě jednoduchá preventivní měření mohou včas upozornit na riziko cukrovky či onemocnění srdce a cév.
Kromě dermatologických a laboratorních vyšetření mohli návštěvníci zdarma a bez objednání využít také poradnu pro léčbu obezity včetně měření BMI nebo si vyzkoušet základy první pomoci. Připraveny byly i interaktivní aktivity pro děti a dospělé.
„Den pro zdraví pořádáme proto, aby se lidé dostali k prevenci jednoduše, bez objednání a zdarma. Letošní výsledky potvrzují, že to má smysl. Pokud díky této akci pomůžeme, byť jen několika lidem odhalit zdravotní problém včas, splnila svůj účel. Rádi bychom v ní proto pokračovali i v dalších letech,“ říká Anna Měšťánková, marketingová ředitelka kliniky ISCARE.
Poděkování partnerům
Den pro zdraví se uskutečnil díky podpoře partnerů. Hlavními partnery letošního ročníku byly společnosti AbbVie a Novo Nordisk. Akci dále podpořily Vidia Diagnostika, Johnson & Johnson a Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky.
Více informací: www.iscare.cz/den-pro-zdravi
O klinice ISCARE
Klinika ISCARE poskytuje specializovanou zdravotní péči od roku 1995. Sídlí v Praze 9 a zaměřuje se na reprodukční medicínu, gynekologii, gastroenterologii, jednodenní chirurgii, plastickou chirurgii, ortopedii, andrologii, cévní chirurgii a revmatologii.
Více na www.iscare.cz.
Zdroj: ISCARE
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59984.