Den TA ČR 2025 připomene zapomenuté inovace a ukáže svět, jak ho neznáme

Den TA ČR má pokaždé své specifické téma, které poukazuje na aktuální dění ve společnosti či Agentuře. Loni TA ČR prostřednictvím této událostí oslavila své patnáctileté jubileum, pro tento rok bylo zvoleno téma „Zapomenuté inovace: Svět, jak ho (ne)známe“, které má poukázat na samozřejmost, s jakou přistupujeme k již zavedeným technologiím a inovacím. „Vybrané téma ‚Zapomenuté inovace‘ nás vybízí k zamyšlení. Kolik skvělých nápadů už dnes bereme jako samozřejmost? A co ty, které nás teprve čekají? Věřím, že v každém z nás, ať už jsme výzkumník, podnikatel, nebo zástupce státní správy, se skrývá potenciál pro budoucí inovace. Cílem TA ČR je tento potenciál odhalit a podpořit. Den TA ČR je oslavou vizionářů a inspirací pro všechny, kteří mají odvahu hledat nové cesty,” uvedl předseda TA ČR Petr Konvalinka.
Slavnostní galavečer s předáváním Cen TA ČR těm nejlepším projektům aplikovaného výzkumu za uplynulý rok započne 13. 11. v podvečerních hodinách v prostorách Historické budovy Národního muzea. Ocenění řešitelé čtyřech vítězných projektů si domů odnesou originální skleněnou sošku od českého designéra Lukáše Jabůrka. O absolutním vítězi a držiteli Ceny „Český nápad” z dílny společnosti 3Dees rozhodne sama veřejnost prostřednictvím hlasování na webu TA ČR a přímo v sále v průběhu galavečera. Vítězové budou představeni na konci října.
„Konkrétní vítězné projekty a jejich řešitele pochopitelně ještě nemohu prozradit, ale rád přiblížím alespoň oblasti, kterých se vítězné projekty týkají, protože je to jistým způsobem vypovídající spektrum aplikovaného výzkumu, který má a bude i do budoucna mít pro naši zemi svůj význam. V kategorii Business to bude projekt z oblasti letectví a kosmonautiky, cenu v kategorii Governance udělila odborná porota projektu, který se věnoval tématu vody, v kategorii Partnerství to byl projekt zaměřený na zdraví dětí a v kategorii Společnost si svou pozornost odborníků získal projekt z oblasti energetiky,“ řekl k blížícímu se dni TA ČR předseda Petr Konvalinka.
Zdroj: TA ČR