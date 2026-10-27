Cílem tohoto dne je zvýšit povědomí o principech udržitelného rozvoje, podpořit ekologicky odpovědné chování a motivovat jednotlivce, firmy i veřejné instituce k praktickým krokům, které přispějí k ochraně planety pro budoucí generace.
Trocha teorie
Myšlenka udržitelnosti sahá hluboko do minulosti. Už v roce 1713 použil horní hejtman Carl von Carlowitz pojem „udržitelnost“ ve snaze zabránit nedostatku dřeva.
Moderní pojetí přinesla Zpráva Brundtlandové z roku 1987, která stanovila, že „rozvoj je udržitelný tehdy, pokud neohrožuje možnosti budoucích generací uspokojit jejich potřeby.“
Od té doby se udržitelnost stala klíčovým tématem světové politiky, podnikání i každodenního života.
Den udržitelnosti vznikl jako reakce na rostoucí potřebu koordinovaného přístupu k ochraně přírodních zdrojů, snižování emisí a posilování společenské odpovědnosti. Jeho hlavní poselství je jednoduché: i malé změny v našem chování mohou mít velký dopad.
ČPP jako partner Dne udržitelnosti
Česká podnikatelská pojišťovna je přirozeným partnerem Dne udržitelnosti. Udržitelnost a prevence rizik, které ji podporují, jsou pevně zakotveny v našem poslání. Klimatické změny ovlivňují řadu aspektů pojišťovnictví – od frekvence a rozsahu škod až po dlouhodobou stabilitu pojistných produktů.
ČPP udržitelnost vnímá komplexně – nejen jako ochranu životního prostředí, ale i jako odpovědný přístup k ekonomice a společnosti. Obor pojišťovnictví totiž představuje klíčovou roli pro odpovědné nakládání s finančními prostředky. ČPP se intenzivně věnuje klientům a pomáhá jim odpovědně přistupovat například k ochraně majetku. Tato oblast je totiž klimatickými změnami velmi ovlivněna a díky edukaci ČPP pomáhá lidem zajistit jejich finanční stabilitu do budoucna.
Nejen Den udržitelnosti...
Dalších více než 250 dnů a svátků týkajících se životního prostředí, včetně podrobnějších informací o nich, najdete v EKOkalendáři spolku Ukliďme Česko. A jako bonus i 365 EKOtipů pro udržitelnost na každý den...
Zdroj: Ukliďme Česko z.s.
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59800.