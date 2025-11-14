Den v pyžamu, Češi vyjadřují podporu hospitalizovaným dětem

Domov je pro každého symbolem jistoty a bezpečí. Pro děti, které musí podstoupit náročnou léčbu, je proto klíčové mít možnost zůstat v prostředí, které jim toto místo připomíná, a zároveň být nablízku svým nejbližším.
Pyžamový den je v podstatě velmi jednoduchým, ale o to silnějším gestem sounáležitosti. Tím, že si lidé vezmou pyžamo do práce či školy, dávají dětem najevo, že na ně myslí a vyjadřují svou podporu.
„Pyžamový den je nejen příležitostí vyjádřit podporu dětem, které statečně bojují s nemocí, ale také připomínkou, jak zásadní je blízkost rodiny. Když mohou rodiče zůstat u svých dětí, má to pro jejich léčbu a psychickou pohodu obrovský význam. Jsme hrdí, že jim v tom můžeme pomáhat. S Pyžamovým dnem zároveň slavíme již třetí výročí otevření našeho pražského Domu v Motole,“ uvádí Ivana Švingrová Pešatová, výkonná ředitelka Nadačního fondu Dům Ronalda McDonalda.
Nadační fond poskytuje bezplatně rodinám dočasné ubytování v bezprostřední blízkosti zdravotnických zařízení, aby mohly zůstat pohromadě i během dlouhé hospitalizace, léčby či rehabilitace. Tento přístup pozitivně ovlivňuje nejen zdravotní stav dětí, ale i jejich psychickou pohodu. Domy Ronalda McDonalda po celém světě nabízejí pohodlné, bezpečné prostředí, které nepřipomíná nemocnici, a umožňují rodičům soustředit se na to nejdůležitější – zdraví svých dětí.
V Česku působí nadační fond od roku 2002. První český Dům Ronalda McDonalda byl otevřen v roce 2022 v areálu Fakultní nemocnice v Motole. Za tři roky Dům poskytl téměř 900 rodinných pobytů rodinám z celé republiky. Nyní se připravuje stavba druhého domu v Olomouci, všechny informace, jak stavbu podpořit naleznete na www.darujme.cz.
Zdroj: McDonald's
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.
PROTEXT