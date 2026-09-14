Den věnovaný těhotenství, porodu a rodičovství v OC Breda Opava

Návštěvníci se mohou těšit na odborný program, ve kterém vystoupí lékaři gynekologicko-porodnického oddělení, pediatři, porodní asistentky a dětské sestry novorozeneckého oddělení. Tématy budou například prenatální péče, indukce a preindukce porodu, kojení, správná manipulace s novorozencem, porod do porodní vany či na porodním gauči, bonding, poporodní péče nebo možnosti vedení porodu v opavské porodnici.
„Přirozené rodičovství a porod je příležitostí, jak budoucím rodičům nabídnout informace přímo od odborníků a zároveň jim představit možnosti péče, které naše porodnice nabízí. Připravili jsme pestrý program, který se věnuje těhotenství, různým možnostem vedení porodu, péče o novorozence i období po porodu. Věřím, že návštěvníci ocení možnost osobně se setkat s našimi lékaři, porodními asistentkami a dalšími odborníky,“ uvedl primář gynekologicko-porodnického oddělení MUDr. Marek Fabian, MBA.
Součástí akce budou přednášky, konzultace s lékaři, primářem, porodními asistentkami i dulami. Představíme vám služby a vybavení opavské porodnice včetně porodního gauče, porodní vany, KTG přístroje, metod tišení bolesti, možností stravování, poporodní fyzioterapie, péči o duševní pohodlí nebo také poporodní návštěvní služby. Návštěvníci si budou moci zdarma pořídit 3D snímek miminka, vyzkoušet porodnické trenažéry, pomůcky a nachystaná je také soutěž o hodnotné ceny, drobné dárky a pohoštění. Na akci se představí také soukromé porodní asistentky, duly, zástupci Slezské univerzity oboru Porodní asistence, Národní centrum pro odběr pupečníkové krve, zdravotní pojišťovny a další partneři.
„Rád bych pozval nastávající maminky, jejich partnery i všechny, kteří se chtějí dozvědět více o těhotenství, porodu a péči o novorozence. Je pro nás důležité, aby měli budoucí rodiče dostatek informací a mohli se osobně seznámit s našimi odborníky i s tím, co jim opavská porodnice nabízí. Věřím, že akce bude příjemným a užitečným setkáním pro celé rodiny,“ doplňuje ředitel Moravskoslezské nemocnice Opava Ing. Karel Siebert, MBA.
Časový harmonogram a témata jednotlivých přednášek najdete na webových stránkách porodnice: www.msnopava.cz/porodnice
Zdroj: Moravskoslezská nemocnice Opava