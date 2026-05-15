Den zdraví v ČTK zdůraznil důležitost prevence

Během Dne zdraví odborníci provedli desítky vyšetření zaměřených na kardiovaskulární zdraví, sluch, zrak, kožní znaménka či funkci plic. Po opakovaném naměření vysokého krevního tlaku byl jeden zaměstnanec odeslán k lékaři. Vyšetření sluchu vedlo u šesti lidí k doporučení pořídit si sluchadla. Spirometrické vyšetření odhalilo možné zdravotní komplikace u dalších šesti účastníků, kterým byla doporučena návštěva lékaře.
Velký počet nálezů přinesla také oční vyšetření. Kontroly kožních znamének naštěstí neodhalily melanom, přesto bylo čtyřem lidem doporučeno odstranění podezřelých útvarů.
Den zdraví zároveň navázal na širší debatu o významu preventivních programů a screeningu v České republice. ČTK v této souvislosti uspořádala debatu „Prevence zachraňuje životy“, na níž ředitel Národního screeningového centra Karel Hejduk upozornil na potřebu usnadnit lidem přístup k preventivním vyšetřením.
„Čím snazší je cesta ke screeningu, tím je vyšší účast,“ uvedl Hejduk. Národní screeningové centrum proto do konce letošního roku plánuje testování centrálního rezervačního systému, který umožní objednávání na preventivní vyšetření online prostřednictvím Portálu elektronického zdravotnictví nebo aplikace EZKarta.
Podle odborníků je pravidelná prevence klíčová zejména v době, kdy v České republice žije se zkušeností s rakovinou více než 700 tisíc lidí a každý rok lékaři diagnostikují přes 90 tisíc nových případů nádorových onemocnění. Přesto účast na některých screeningových programech zůstává nízká.
Děkujeme našim partnerům a spolupracujícím organizacím: Hlasu onkologických pacientů; Národnímu screeningovému centru; Bance biologického materiálu; Masarykovu onkologickému ústavu (MOÚ); spolku Jsem jedno ucho, Všeobecné zdravotní pojišťovně; FOKUS optik; Klubu ŽAP – ženy s nádorovým onemocněním; Hygienické stanici hl. m. Praha; Bellis; Pavle Krejzlové z Audionika; spolku O procento; MultiSport Benefit; společnosti MR Diagnostic, spolku České Ilco, MUDr. Zuzaně Ťulpové z Dclinik.
Zdroj: ČTK
