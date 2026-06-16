Den zdraví v optikách Alensa přilákal stovky návštěvníků

Hlavním centrem dění se stala pražská pobočka na Budějovické, kde Alensa představila a symbolicky pokřtila indikativní diagnostiku oka pomocí umělé inteligence. Její pomyslný start stvrdilo slavnostní přestřižení pásky, kterého se ujali starosta městské části Praha 4 Ondřej Kubín, zakladatelka platformy Kód Midlife Kristýna Laubeová, Ján Jacina, manažer pobočkové sítě Alensa, a Marie Kuříková mluvčí Českého registru dárců krvetvorných buněk. Právě moderní technologie a preventivní péče byly jedním z hlavních témat celého dne. Lidé měli možnost zjistit stav svého zraku, konzultovat výsledky s odborníky a dozvědět se, jak mohou oči upozornit i na závažnější zdravotní komplikace, než jsou samotné oční vady.
„Zrak je jedním z nejdůležitějších smyslů, ale zároveň bývá často opomíjeným ukazatelem celkového zdravotního stavu. Těší nás, že jsme lidem mohli nabídnout nejen vyšetření zraku, ale také inspiraci, jak pečovat o své zdraví komplexně,“ říká Petr Langer ze sítě optik a e-shopu Alensa.
Program doplnili hosté z projektu Kód Midlife a řada odborníků zaměřených na výživu, psychické zdraví, vztahy, ženské zdraví nebo longevity. Velký zájem vzbudily zejména přednášky o zvládání stresu, hormonálním zdraví a možnostech, jak si i po čtyřicítce udržet energii, vitalitu a dobrou kondici, jako například Beti Rozenberg, mediátorka Iva Langer Pikalová, gynekoložka MUDr. Jana Racková, specialista na výživu Matěj Stanislav, psycholožka Jana Kastnerová, odborník na longevity František Knobloch či mentorka a spisovatelka Lenka Helena Koenigsmark. Návštěvníci ocenili především praktické rady a otevřené diskuse, které pokračovaly i po skončení jednotlivých bloků.
Akce měla také výrazný společenský přesah. Ve vybraných optikách se zájemci mohli registrovat do Českého registru dárců krvetvorných buněk pod záštitou IKEM. Pohled na zdraví tak ukázal, že péče o sebe a pomoc druhým mohou jít ruku v ruce a že optika dnes může být mnohem víc než jen místem pro výběr nových brýlí.
O společnosti Alensa
Společnost Alensa patří mezi největší online prodejce kontaktních čoček, dioptrických a slunečních brýlí v Evropě. Provozuje více než 40 e-shopů ve více než 30 zemích světa, zejména v Evropské unii, Velké Británii, Norsku, Švýcarsku, na Ukrajině a ve Spojených arabských emirátech. Ve většině zemí, kde působí, se řadí mezi tři největší hráče na trhu a dlouhodobě je evropskou jedničkou v segmentu kontaktních čoček. V České republice provozuje e-shop Alensa.cz a kamenné optiky v Praze, Brně, Ostravě, Českých Budějovicích, Hradci Králové a dalších městech. Společnost nabízí výhradně originální produkty dodávané autorizovanými distributory. V sortimentu má více než 17 000 modelů dioptrických a slunečních brýlí a díky vysoké skladové dostupnosti pokrývá až 99 % běžných kombinací kontaktních čoček. Majiteli společnosti jsou RODI INVESTMENT s.r.o. Radka Hejla a JSK EyeCare s.r.o. manželů Jaromíra a Simony Kijonkových, kteří byli do roku 2023 spolumajiteli technologicko-logistické společnosti Zásilkovna.
Zdroj: www.alensa.cz