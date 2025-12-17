Depeche Note – symfonická pocta hudební legendě poprvé v ČR

Hudební legenda v symfonickém pojetí poprvé v České republice
Česká republika patří dlouhodobě k nejsilnějším fanouškovským základnám skupiny Depeche Mode v Evropě. Právě proto má příchod projektu Depeche Note – Symphonic Tribute do Česka výjimečný význam. Symfonická pocta britské elektronické legendě se zde představí vůbec poprvé – a to během tří koncertních večerů: 12. dubna 2026 v Ostravě, 28. května 2026 v Brně a 29. května 2026 v Praze.
Více než dvouhodinový koncert nabídne zcela nové orchestrální pojetí zásadních skladeb Depeche Mode. Zazní hity jako Enjoy The Silence, Personal Jesus či Stripped, ale také citlivě aranžované albumové perly včetně skladby One Caress.
Pod taktovkou dirigenta Adriana Kokoše vystoupí Filharmonie Bohuslava Martinů ze Zlína, jedno z respektovaných českých symfonických těles. Sólistkou večera bude violoncellistka Terezie Kovalová, která je známá svou schopností propojovat klasickou hudbu s moderními žánry. „Hudba Depeche Mode má v sobě přesně tu temnotu a naléhavost, kterou ve své tvorbě sama vyhledávám.Spojení symfonického orchestru a kultovní elektroniky Depeche Mode je pro violoncello naprosto ideálním prostředím. Je to pro mě splněný sen a příležitost ukázat, jak silně dokáže klasický nástroj rezonovat s legendárními hity,“ říká Kovalová.
Dramaturgickým vyvrcholením večera je vokální část – píseň Condemnation, kterou Dave Gahan opakovaně označil za svou nejoblíbenější, zazpívá slovenská zpěvačka Katarína Knechtová. Propojení Knechtové se světem Depeche Mode je přitom zcela přirozené – její tvorbu dlouhodobě producentsky vede Christian Eigner, bubeník a spolupracovník Depeche Mode.
„Je to projekt, který spojuje světy. Hudba Depeche Mode v sobě nese temnotu i něhu, rytmus i ticho – a právě tyhle vrstvy se snažíme v aranžmá rozehrát tak, aby je orchestr nezastíral, ale naopak odhaloval,“ vysvětluje spoluautor orchestrálních aranžmá Adam Ilyas Kuruc, který spolupracoval například s Los Angeles Philharmonic nebo BBC Concert Orchestra.
Autory symfonických aranžmá jsou skladatel Adrián Harvan a právě Kuruc. Spoludramaturgyně projektu Lucia Vranovič doplňuje: „Nechtěli jsme pracovat s imitací zpěvu ani s kapelou, která by napodobovala původní verze skladeb. Chtěli jsme vytvořit plnohodnotný symfonický zvuk, v němž smyčce a orchestrální barvy nahrazují nejen hudbu, ale i emoci. Například hlas Davea Gahana dokáže velmi přirozeně nahradit zvuk violoncella.“
Dirigent Adrian Kokoš má bohaté zkušenosti s propojováním klasické a populární hudby a dlouhodobě se pohybuje na pomezí obou světů – spolupracoval například s interprety, jako jsou Brian May, Jon Anderson či Meky Žbirka. „Symfonický orchestr má obrovskou sílu, a když se propojí s hudbou Depeche Mode, vzniká zcela nový, vrstevnatý hudební zážitek, který funguje jinak než klasický koncert,“ říká Kokoš.
Součástí večera bude také originální videoprojekce a speciální světelný design, které podtrhnou náladu jednotlivých skladeb a posílí vizuální rozměr koncertu. Depeche Note – Symphonic Tribute tak nabídne nejen hudební, ale i vizuální poctu kapele, která zásadně ovlivnila podobu moderní hudby a jejíž tvorba má v České republice mimořádně silné místo.
Tři koncerty v Ostravě, Brně a Praze nabídnou pokaždé specifickou atmosféru – od industriální energie Ostravy, přes hudební tradici Brna, až po velkolepé finále v Praze.
Termíny koncertů:
12. 4. 2026 – Ostrava, Multifunkční hala Gong
28. 5. 2026 – Brno, Zoner Bobyhall
29. 5. 2026 – Praha, Kongresové centrum
Web: www.depechenote.com
Vstupenky:https://www.ticketlive.cz/cs/event/depeche-note-2026
Video: https://www.youtube.com/watch?v=8PfF9BbAEJI
