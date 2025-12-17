Depeche Note – symfonická pocta hudební legendě poprvé v ČR

Autor:
  11:33
Praha 17. prosince 2025 (PROTEXT) - DEPECHE NOTE – SYMPHONIC TRIBUTE

Hudební legenda v symfonickém pojetí poprvé v České republice

Česká republika patří dlouhodobě k nejsilnějším fanouškovským základnám skupiny Depeche Mode v Evropě. Právě proto má příchod projektu Depeche Note – Symphonic Tribute do Česka výjimečný význam. Symfonická pocta britské elektronické legendě se zde představí vůbec poprvé – a to během tří koncertních večerů: 12. dubna 2026 v Ostravě, 28. května 2026 v Brně a 29. května 2026 v Praze.

Více než dvouhodinový koncert nabídne zcela nové orchestrální pojetí zásadních skladeb Depeche Mode. Zazní hity jako Enjoy The Silence, Personal Jesus či Stripped, ale také citlivě aranžované albumové perly včetně skladby One Caress

Pod taktovkou dirigenta Adriana Kokoše vystoupí Filharmonie Bohuslava Martinů ze Zlína, jedno z respektovaných českých symfonických těles. Sólistkou večera bude violoncellistka Terezie Kovalová, která je známá svou schopností propojovat klasickou hudbu s moderními žánry. „Hudba Depeche Mode má v sobě přesně tu temnotu a naléhavost, kterou ve své tvorbě sama vyhledávám.Spojení symfonického orchestru a kultovní elektroniky Depeche Mode je pro violoncello naprosto ideálním prostředím. Je to pro mě splněný sen a příležitost ukázat, jak silně dokáže klasický nástroj rezonovat s legendárními hity,“ říká Kovalová. 

Dramaturgickým vyvrcholením večera je vokální část – píseň Condemnation, kterou Dave Gahan opakovaně označil za svou nejoblíbenější, zazpívá slovenská zpěvačka Katarína Knechtová. Propojení Knechtové se světem Depeche Mode je přitom zcela přirozené – její tvorbu dlouhodobě producentsky vede Christian Eigner, bubeník a spolupracovník Depeche Mode.

„Je to projekt, který spojuje světy. Hudba Depeche Mode v sobě nese temnotu i něhu, rytmus i ticho – a právě tyhle vrstvy se snažíme v aranžmá rozehrát tak, aby je orchestr nezastíral, ale naopak odhaloval,“ vysvětluje spoluautor orchestrálních aranžmá Adam Ilyas Kuruc, který spolupracoval například s Los Angeles Philharmonic nebo BBC Concert Orchestra.

Autory symfonických aranžmá jsou skladatel Adrián Harvan a právě Kuruc. Spoludramaturgyně projektu Lucia Vranovič doplňuje: „Nechtěli jsme pracovat s imitací zpěvu ani s kapelou, která by napodobovala původní verze skladeb. Chtěli jsme vytvořit plnohodnotný symfonický zvuk, v němž smyčce a orchestrální barvy nahrazují nejen hudbu, ale i emoci. Například hlas Davea Gahana dokáže velmi přirozeně nahradit zvuk violoncella.“

Dirigent Adrian Kokoš má bohaté zkušenosti s propojováním klasické a populární hudby a dlouhodobě se pohybuje na pomezí obou světů – spolupracoval například s interprety, jako jsou Brian May, Jon Anderson či Meky Žbirka. „Symfonický orchestr má obrovskou sílu, a když se propojí s hudbou Depeche Mode, vzniká zcela nový, vrstevnatý hudební zážitek, který funguje jinak než klasický koncert,“ říká Kokoš.

Součástí večera bude také originální videoprojekce a speciální světelný design, které podtrhnou náladu jednotlivých skladeb a posílí vizuální rozměr koncertu. Depeche Note – Symphonic Tribute tak nabídne nejen hudební, ale i vizuální poctu kapele, která zásadně ovlivnila podobu moderní hudby a jejíž tvorba má v České republice mimořádně silné místo.

Tři koncerty v Ostravě, Brně a Praze nabídnou pokaždé specifickou atmosféru – od industriální energie Ostravy, přes hudební tradici Brna, až po velkolepé finále v Praze.

 

Termíny koncertů:

12. 4. 2026 – Ostrava, Multifunkční hala Gong

28. 5. 2026 – Brno, Zoner Bobyhall

29. 5. 2026 – Praha, Kongresové centrum

 

Web: www.depechenote.com

 

Vstupenky:https://www.ticketlive.cz/cs/event/depeche-note-2026

 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=8PfF9BbAEJI

Kontakt:

info@depechenote.com

 

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě

Trafostanice v ulici Hořejší nábřeží (Smíchov)

Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech vlaků. V Praze se stále častěji objevuje opačný trend. Dříve nevzhledná či zanedbaná místa se mění v...

VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku

Vladko Dobrovodský

Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž přesně 20 let od chvíle, kdy se vítězem první velké české reality show VyVolení stal Vladko...

Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů

Palác Lažanských. Žil tady i Bedřich Smetana.

Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují, je nošením sov do Athén. V českých poměrech nošením dříví do lesa. Když ale jdete dům od domu, uvědomujete si smutnou...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Fráze 67 ovládla internet. Google na ni reaguje nečekaným trikem

Tento chlapec zveřejnil video, ve kterém komentuje zápas NBA se slovy six-seven.

Fráze „6 7“ patří v posledních dnech mezi nejvyhledávanější výrazy na internetu a opět potvrzuje, že i zcela nesmyslné virály mohou ovládnout globální trendlists. Zájem navíc živí i samotný Google,...

Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem

Vlakové spoje PID

Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma místo současných čtyř. Lidé, kteří jezdí do Prahy bez předplatního kuponu, tak ušetří za jedno pásmo....

Emily in Paris randila s hvězdou Stranger Things. Italské dobrodružství začíná už zítra

Co myslíte, měla by se Emily in Paris přejmenovat na Emily in Italy?

Herečka Lily Collins, kterou diváci po celém světě znají jako Emily ze seriálu Emily in Paris, zažila několik vztahů. Jedním z jejích partnerů byl i Jamie Campbell Bower. Ten nyní září jako Vecna v...

17. prosince 2025  14:33

Pojišťovací bizáry roku: pomsta rybářů i poničený vibrátor

17. prosince 2025  14:31

Odborníci řeší založení budov Ostrava Towers Complex, největší stavby v zemi

ilustrační snímek

V Ostravě pokračuje příprava výstavby výškových budov Ostrava Towers Complex. Projekt v oblasti Nová Karolina počítá s vybudováním nejvyšší budovy v České...

17. prosince 2025  12:50,  aktualizováno  12:50

Zlínský Den pro Zuzanku vynesl pro onkologicky nemocné děti 600.000 Kč

ilustrační snímek

Rekordních téměř 600.000 korun pro onkologicky nemocné děti letos vynesl tradiční Den pro Zuzanku, který ve Zlíně pořádá Mateřská škola Kolektivní dům. Celkový...

17. prosince 2025  12:44,  aktualizováno  12:44

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

SurgalClinic otevírá v Brně pracoviště dlouhodobé péče pro 74 pacientů

SurgalClinic otevĂ­rĂˇ v BrnÄ› pracoviĹˇtÄ› dlouhodobĂ© pĂ©ÄŤe pro 74 pacientĹŻ

Nové pracoviště dlouhodobé ošetřovatelské péče s kapacitou 74 lůžek vybudovala v brněnských Židenicích soukromá klinika SurGal Clinic. Zařízení cílící na...

17. prosince 2025  12:41,  aktualizováno  12:41

Střední škola v M. Budějovicích rozšíří svůj areál v Tovačovského sadech

ilustrační snímek

Kraj Vysočina chystá rozšíření areálu Střední školy řemesel a služeb v Moravských Budějovicích v Tovačovského sadech. Škola díky tomu bude moct opustit...

17. prosince 2025  12:35,  aktualizováno  12:35

Rozárka s červenou čepičkou. Pacienty ostrovské nemocnice potěšil poník

Největší radost ze čtyřnohé terapeutky měli klienti oddělení.

Příjemná návštěva v předvánočním čase potěšila klienty oddělení následné péče psychiatrie Nemocnice Ostrov. Zavítala mezi ně Kateřina Bláhová s poníkem Rozárkou. Zooterapie sice není v nemocnici...

17. prosince 2025  14:12,  aktualizováno  14:12

Plzeň od ledna rozšíří placené parkovací zóny do oblasti kolem zimního stadionu

ilustrační snímek

V okolí zimního stadionu v Plzni bude od 5. ledna příštího roku nová zóna placeného stání G. Přibližně 1000 placených míst vznikne v okolí zhruba tři čtvrtě...

17. prosince 2025  12:25,  aktualizováno  12:25

Moravskoslezský kraj podpoří sociální služby bezúročnými půjčkami

ilustrační snímek

Moravskoslezský kraj příští rok opět poskytne provozovatelům sociálních služeb bezúročné půjčky. Návratná finanční pomoc má organizacím usnadnit situaci do...

17. prosince 2025  12:11,  aktualizováno  12:11

Těšínské divadlo se otevřelo po rekonstrukci, vzniklo nové kulturní centrum

ilustrační snímek

Skončila rozsáhlá rekonstrukce Těšínského divadla. Trvala 18 měsíců a stála 139 milionů korun. Výsledkem je vznik kreativního Těšínského divadelního a...

17. prosince 2025  12:06,  aktualizováno  12:06

Vánoční úklid bez stresu: Jak mít doma čisto a přitom se nezhroutit
Vánoční úklid bez stresu: Jak mít doma čisto a přitom se nezhroutit

Vánoční úklid se sám neudělá, to víme všechny. Zároveň ale nemusí být zdlouhavým utrpením. Stačí pár šikovných tipů, trocha plánování a moderní...

Zlaťáky.cz zveřejňují identifikaci odcizených zlatých slitků v hodnotě přes 4,5 milionu korun. Jedná se o certifikované investiční zlato Argor-Heraeus

17. prosince 2025  13:44

Generální dodavatel průmyslových staveb Harden Construction vstupuje na český trh. První projekt realizuje na Mostecku

17. prosince 2025  13:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.