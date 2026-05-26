Depeche Note – Symphonic Tribute rozezní pražské Kongresové centrum

Známé skladby jako Enjoy the Silence, Personal Jesus nebo Walking in My Shoes zazní v nových orchestrálních aranžmá za doprovodu Filharmonie Bohuslava Martinů. Na pódiu se představí více než čtyřicet hudebníků společně s kapelou, sólisty, velkoformátovými projekcemi a propracovanou světelnou show.
Za projektem stojí dirigent Adrian Kokoš, který v minulosti spolupracoval mimo jiné s Brianem Mayem z Queen nebo Jonem Andersonem ze skupiny Yes. Součástí pražského koncertu budou také hosté Katarína Knechtová a violoncellistka Terezie Kovalová.
Mimořádnou pozornost fanoušků vzbudila také informace o účasti britského producenta Tima Simenona, známého z projektu Bomb the Bass a především jako producenta alba Ultra skupiny Depeche Mode. Jeho osobní přítomnost dodá pražskému večeru další silný rozměr.
Projekt Depeche Note nestaví na nostalgii ani na snaze kopírovat originál. Známé skladby přináší v novém zvukovém prostoru, který propojuje elektroniku, rockovou energii a živý orchestr.
„Depeche Mode sami používají syntetické zvuky, které připomínají hudební nástroje, i ty smyčcové, ale jsou to umělé nástroje. My jsme těmto motivům dali jejich původní, symfonický zvuk. A ukázalo se, že právě v tom je obrovská síla těch skladeb,“ vysvětluje producentka projektu Lucia Vranovič.
Silnou atmosféru koncertů potvrzují i předchozí zastávky projektu. Ostravský Gong i bratislavské koncerty provázely ovace vestoje a velmi silné reakce publika.
Pražský koncert se uskuteční už tento pátek 29. května v Kongresovém centru Praha. Zbývající vstupenky jsou k dispozici v síti Ticket Live.
Co: Depeche Note – Symphonic Tribute
Kdy: pátek 29. května 2026
Kde: Kongresové centrum Praha
Vstupenky: oficiální předprodej v síti Ticket Live
Zdroj: DNST