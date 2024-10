Deprese, přerušení živnosti nebo ztráta zaměstnání v zahraničí. I to kryje nové pojištění schopnosti splácet půjčku

„V mBank průběžně vylepšujeme úvěrové procesy – zjednodušujeme a digitalizujeme sjednání půjčky pro klienty i neklienty. Pojištění schopnosti splácet vnímáme jako součást úvěru, klientům ho doporučujeme sjednávat spolu s půjčkou. Jsme si vědomi, že v dnešní době je finanční stabilita důležitější než kdy jindy, a proto jsme se také zaměřili na zásadní vylepšení pojištění,“ říká manažer divize úvěrových produktů Michal Hanousek.

Pojištění schopnosti splácet půjčku poskytuje mBank ve spolupráci s BNP Paribas Cardif Pojišťovnou. Klienty kryje v případě ztráty zaměstnání, zrušení a přerušení živnosti, pracovní neschopnosti, hospitalizace, ošetřování člena rodiny, invalidity II. (jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla nejméně o 50 %) a III. stupně (jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla nejméně o 70 %) nebo úmrtí. „Nová generace pojištění schopnosti splácet je skutečně proklientské řešení s důrazem na rozšířenou ochranu, a to bez ohledu na typ příjmu klienta, ať již jím je zaměstnanec, či živnostník, a dále na dostupnost a rychlost výplaty pojistného plnění. Nově jsme tedy kromě rozšíření krytí o další situace, které klientům způsobovaly výpadky příjmu a potíže se schopností splácet úvěr, také odstranili významné výluky, aby bylo pojištění maximálně dostupné pro všechny,“ vysvětluje Michal Hanousek a pokračuje: „Po uplynutí jednoho roku bude pojištění krýt i úrazy a onemocnění, se kterými se klient léčil před sjednáním pojištění. Vztahovat se bude i na duševní potíže a onemocnění, například depresi.“

Další novinkou je pak možnost neomezeně využívat pro sebe a celou svou rodinu Virtuální ordinaci – on-line lékařskou asistenční službu, která funguje 24/7. Součástí služby je i dětský lékař. Klient navíc může být doporučen ke specialistovi nebo získat lékařský předpis (recept).

„Pojištění schopnosti splácet finanční závazky, se kterým jsme na český trh přišli téměř před třiceti lety, se u Čechů dostalo do obecného povědomí a je velmi oceňováno. Neustále ho vylepšujeme, protože potřeby klientů se vyvíjejí. Například počet přiznaných invalidit z důvodu duševního onemocnění se každým rokem zvyšuje, stále více lidí pracuje v zahraničí a mnoho živnostníků musí přerušit nebo zcela zrušit živnost,“ komentuje obchodní ředitel BNP Paribas Cardif Pojišťovny Martin Steiner.

Pojištění schopnosti splácet si klient sjedná jednoduše on-line přímo v žádosti o osobní půjčku nebo konsolidaci a dále se nemusí o nic starat – měsíční poplatek se strhne automaticky každý měsíc v den splátky.

Další zjednodušení úvěrových procesů

mBank ve zjednodušování úvěrových procesů pokračuje i nadále. Aktuálně k půjčkám připravila novou smluvní dokumentaci. „Zaměřili jsme se na to, aby smlouva byla jednoduchá, srozumitelná a bez dlouhých právnických textů. Nově klienti obdrží kratší smlouvu bez samotných obchodních podmínek k půjčce, původní délku obou dokumentů jsme zkrátili o více než polovinu,“ popisuje Michal Hanousek. Banka chce šetřit čas, který by klienti trávili čtením dalších papírů. Nová smlouva bude pro klienty dostupná na webových stránkách mBank. Aktuální úroková sazba osobní půjčky v mBank je již od 4,99 procenta p.a.

O mBank

mBank je dynamická digitální banka působící na českém a slovenském trhu od roku 2007. Na český trh přišla jako první nízkonákladová banka nové generace. Během šestnácti let se pro ni rozhodlo téměř 780 000 klientů. Díky praktické mobilní aplikaci mohou mít zákazníci mBank svou banku kdykoliv po ruce a jednoduše tak vyřešit vše, co potřebují. Mateřská polská společnost mBank spadá pod německou skupinu Commerzbank. V dubnu 2024 získala mBank cenu VISA za digitální propozici za nabídku účtů pro podnikatele. V soutěži Finparáda – Finanční produkt roku 2022 se umístila na třetím místě v kategoriích „Běžné účty pro fyzické osoby – podnikatele“ a „Bankovní spotřebitelské účty“. V roce 2023 mBank zvítězila v soutěži Mastercard Awards, kde si odnesla cenu za úspěšnou marketingovou podporu vydávání virtuálních karet a zároveň za podporu všech dostupných druhů mobilních plateb. V roce 2024 ve stejné soutěži získala ocenění za jedinečný projekt s využitím segmentační analýzy na základě poznatků z propojení behaviorálních a transakčních dat.

O BNP Paribas Cardif Pojišťovně

BNP Paribas Cardif Pojišťovna vstoupila na český trh v roce 1996 jako první pojišťovna specializovaná na pojištění schopnosti splácet finanční závazky v oblasti bankopojištění. Již 28 let poskytuje produkty a služby, které klientům zajistí pocit bezpečí a jistoty v neočekávaných a těžkých životních situacích. Kromě již zmíněného pojištění schopnosti splácet finanční závazek nabízí například pojištění internetových rizik, platebních prostředků a osobních věcí, pravidelných výdajů, prodloužené záruky, nahodilého poškození a krádeže, domácnosti či úrazové pojištění. Patří do renomované finanční skupiny BNP Paribas, jejíž součástí je i BNP Paribas Cardif, 100% vlastník BNP Paribas Cardif Pojišťovny. V soutěži Finparáda – Finanční produkt roku 2023 obsadila v kategorii Pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr první dvě příčky a již popáté v řadě tak obhájila prvenství. Bodovala i v kategorii Pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr, kde obsadila druhé a třetí místo. V roce 2023 se BNP Paribas Cardif Pojišťovna umístila na 3. místě v soutěži Mastercard Banka roku, a to v kategorii Zodpovědná pojišťovna. Více na www.cardif.cz.

