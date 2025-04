DerDieDas: v Praze se chystá německý vzdělávací maraton

Ve dnech 22. až 24. dubna se v pražském Goethe-Institutu uskuteční další ročník vzdělávacího maratonu na podporu němčiny #DerDieDas. Na programu je odborná konference, česko-německá jazyková animace, workshopy i sdílení dobré praxe pro všechny, kdo němčinu vyučují či se ji sami učí. Vzdělávací maraton #DerDieDas připravuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Česko-německý fond budoucnosti, Goethe-Institut, Německá akademická výměnná služba DAAD, Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže TANDEM a projekt Do Německa na zkušenou.

Vzdělávací maraton #DerDieDas zahájí v úterý 22. dubna konference k podpoře výuky německého jazyka. Jejím cílem je podpořit práci těch, kdo němčinu učí, představit formy celoživotního vzdělávání a konkrétně probrat možnosti práce s učebnicemi: „Konference bude také hledat odpovědi na otázky, jakými jazykovými kompetencemi mají být vybaveni žáci v 21. století a jak mladá generace vnímá němčinu. Zaměří se i na to, jak by mohla být mládež co nejpřirozeněji obklopena němčinou mimo školní výuku díky zapojení se do česko-německých výměn a skrze vlogy, reels nebo youtube,“ komentuje Mgr. Ladislav Bánovec, LL.M., ředitel odboru mezinárodních vztahů a Evropské unie Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, který konferenci zahájí.

Výměnné pobyty, spolupráci českých a německých škol, stejně jako stipendia pro studenty i pro jazykové asistenty už třetím desetiletím podporuje Česko-německý fond budoucnosti. Jeho ředitel Tomáš Jelínek k tomu dodává: „Skvělá zpráva je, že druhý cizí jazyk zůstává pevnou součástí výuky na základních školách. Teď musíme udělat všechno pro to, aby se děti na hodiny němčiny těšily a měly dobrý pocit z toho, jak ji využívají v praxi. Motivace je alfou a omegou úspěchu při studiu a je na nás přicházet s atraktivní nabídkou. Fond budoucnosti tento cíl sleduje dlouhodobě. Objem prostředků, které vynakládá na školní výměny, cesty k sousedům za poznáním nebo na rodilé mluvčí zapojené do výuky v posledních letech roste. Věříme, že tato konference dále přispěje k rozšíření nabídky.“

Během prvních dvou dnů „maratonu“ se v Goethe-Institutu také sejdou zástupci tzv. DSD škol, které garantují Německý jazykový diplom: „Ředitele DSD gymnázií, jejich kolegyně i kolegy čeká řada praktických informací k výuce, odborná přednáška, jazyková animace, ukázka „best practice“ a především příležitost k navazování kontaktů a sdílení zkušeností,“ komentuje Barbora Boušová, vedoucí pořádající Německé akademické výměnné služby DAAD v České republice.

Program #DerDieDas obohatí prezentace populárního projektu Do Německa na zkušenou. Ten již více než 20 let motivuje české žáky a studenty ke studijním cestám do Německa: „Představíme celou paletu možností, které Německo mladým lidem z Česka nabízí, a to od volnočasových víkendových projektů přes několikaměsíční dobrovolnické akce až po studijní pobyty,“ vysvětluje zakladatelka této iniciativy Bára Procházková.

Třetí den maratonu se konají akce hned dvě: Goethe-Institut, DAAD a TANDEM srdečně zvou současné či budoucí učitele němčiny na „akční den“ s názvem Od informací k interakci. Jeho smyslem je představit nabídky pořádajících institucí k obohacení výuky němčiny: o únikovou hru či o německy mluvící filmy. Maraton pak uzavře workshop pro studenty programu Erasmus: ten je určen jak německým „Erasmákům“ v Česku, tak těm českým, kteří buď svůj studijní pobyt v Německu již absolvovali, nebo se na něj teprve chystají.

Všechny body maratonu #DerDieDas jsou pro účastníky nabízeny zdarma. Organizátoři prosí pouze o registraci, kontakty viz web www.goethe.de/cesko/derdiedas.

Co? Německý jazykový maraton #DerDieDas

Kdy? 22.—24. dubna 2025

Kde? Goethe-Institut, Masaryovo nábřeží 32, Praha 1

Web: www.goethe.de/cesko/derdiedas