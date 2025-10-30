Dermalogica spouští novou online poradnu!

Cílem poradny je poskytnout všem zájemcům snadno dostupné a kvalitní informace, rady a doporučení v oblasti zdraví a krásy pleti. Každý, kdo má otázky ohledně péče o pleť, výběru vhodných produktů či řešení konkrétních problémů, může jednoduše položit svůj dotaz online a obdrží odpověď od zkušených specialistů.
„Naším posláním je vzdělávat a podporovat lidi v tom, aby rozuměli své pleti a věděli, jak se o ni správně starat. Díky nové poradně teď může každý získat odbornou radu, aniž by musel hned navštívit dermatologa nebo kosmetický salon,“ říká Dominik Schreier, šéf komunikace.
Poradna je otevřená všem – bez registrace, bez poplatků a bez omezení. Uživatelsky přívětivé prostředí umožňuje rychlou a pohodlnou komunikaci, přičemž každý dotaz je zodpovězen kvalifikovaným odborníkem.
Novou službou Dermalogica reaguje na rostoucí zájem o kvalitní péči o pleť a přináší lidem profesionální podporu dostupnou na pár kliknutí.
Více informací a samotnou poradnu naleznete na https://www.dermalogica.cz/poradna/