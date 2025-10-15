Desátý Ples handicapovaných v Klatovech ozdobí taneční pár ze soutěže StarDance

Vystoupí také Sportovní klub vozíčkářů Praha a další. Hudební doprovod zajistí skupina PELÍŠKOVÉ a zpěvačka Kateřina Morozová. Návštěvníci se mohou těšit na pestrou směs hudebních žánrů, která uspokojí všechny generace. Vstupné je 350 Kč, držitelé průkazu ZTP/P a jejich doprovod mají vstup zdarma. Vstupenky jsou k dispozici na www.lenoxos.cz.
Ples podporuje integraci a porozumění mezi lidmi s handicapem a širokou veřejností. Organizace Lenox se dlouhodobě věnuje podpoře lidí s handicapem v oblasti sportu, kultury a společenských aktivit.
Zdroj: Lenox