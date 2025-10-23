Desátý ročník LVHF: 29 dní na americké vlně Atlantikem tam a zpět

„Od festivalového Prologu po Závěrečné gala jsme představili 27 významných skladatelů, kteří se v Americe narodili nebo zde působili a inspirovali se. Umělcům jsme připravili krásné koncertní sály a posluchačům umělecký zážitek, kdy hudba, kvalita její interpretace a prostředí, vytvářejí uměleckou souhru,“ říká Jiří Partyka, ředitel Lednicko-valtického hudebního festivalu. Doplňuje, že mnozí zahraniční umělci, oslovení pro LVHF 2025, přijali pozvání do České republiky vůbec poprvé. V případě amerického vokálního kvarteta Kings Return se jednalo dokonce o první vystoupení čtveřice mimo jejich domovinu.
Další premiérou v rámci regionu střední Evropy bylo první uvedení multimediálního projektu LIFE: Cesta časem s hudbou Philipa Glasse s projekcí fotografií fauny a flory Franse Lantinga. Naléhavé propojení obrazů a hudby posluchačům připomnělo nádheru, rozmanitost a historii života na Zemi.
Tři novodobé premiéry zazněly na koncertě s názvem Hudba Milosrdných bratří, který čerpal z bohatství Valtické hudební sbírky. Odehrál se u příležitosti výročí 420 let od příchodu řádu na jižní Moravu. Na premiérový program byla vybrána díla S. Sailera, G. T. Hymbra a J. I. Mickshe (Mikýska). V Klášteře Milosrdných bratří s kostelem sv. Augustina zaznělo také dílo J. T. Beckera, F. I. Tůmy a J. G. Orschlera. Výčet těchto skladatelů rozšiřuje celkový počet představených autorů na LVHF na 33.
Gradace LVHF 2025
V historických prostorách zámeckých, sakrálních i kulturních sálů se uskutečnilo celkem 13 koncertů včetně Prologu a dvou edukačních koncertních akcí pro děti. Lednicko-valtický hudební festival otevřela Janáčkova filharmonie Ostrava (CZ) pod taktovkou Francesca Lecce-Chonga (USA) se zahraničním sólistou Borisem Giltburgem (IL) – klavír, v Zámecké jízdárně ve Valticích. Zahájení představilo tvorbu Leonarda Bernsteina a George Gershwina, ikon americké hudby.
„Zahajovací koncert nasadil vysokou uměleckou i organizační laťku, což zavazovalo k jejímu udržení po celý měsíc. Festivalový program skutečně gradoval až do poslední noty Galakoncertu v zámecké jízdárně ve Valticích. Velké díky za to Slovenské filharmonii i houslovému sólistovi Joshuu Brownovi (USA) a Tomáši Braunerovi (CZ), pod jehož taktovkou finále LVHF 2025 vrcholilo Symfonií č. 9 e moll, op. 95, B178, ‚Z Nového světa‘ Antonína Dvořáka,“ uvádí Jiří Partyka.
Umělecké obsazení
Na LVHF 2025 přijala pozvání řada vynikajících umělců. O neobvyklé zážitky v lokacích Lednicko-valtického areálu a jeho okolí se postarali sólisté Ayla Bártová (CZ) klavír,
Matteo Hager (CZ) housle, Boris Giltburg (IL) klavír, Bella Adamová (CZ) mezzosoprán, Brandon Ridenour (USA) trubka, Mark Dover (USA) klarinet, Ahmed Alom (USA) klavír, Rachel Breen (USA) klavír, Joshua Brown (USA) housle.
Umělecké obsazení
Na LVHF 2025 přijala pozvání řada vynikajících umělců. O neobvyklé zážitky v lokacích Lednicko-valtického areálu a jeho okolí se postarali sólisté Ayla Bártová (CZ) klavír, Matteo Hager (CZ) housle, Boris Giltburg (IL) klavír, Bella Adamová (CZ) mezzosoprán, Brandon Ridenour (USA) trubka, Mark Dover (USA) klarinet, Ahmed Alom (USA) klavír, Rachel Breen (USA) klavír, Joshua Brown (USA) housle.
Zahrály soubory a orchestry Kings Return (USA), Hipocondria Ensemble (CZ), Ensemble Opera Diversa (CZ), pod taktovkou Gabriely Tardonové (CZ), Janáčkova filharmonie Ostrava (CZ), dirigoval Francesco Lecce-Chong (USA), Škampovo kvarteto (CZ), Orchestr Berg (CZ), pod taktovkou Petera Vrábela (SR), Pavel Haas Quartet (CZ), Martinů Voices (CZ), pod vedením Lukáše Vasilka (CZ), Slovenská filharmonie (SR), s Tomášem Braunerem v čele (CZ) a Moravia Brass Band (CZ).
Moderátoři Jiří Vejvoda, Veronika Veber Paroulková, Ondřej Kepka a Jiří Kokmotos se na své role připravili velmi pečlivě a nechali posluchače nahlédnout do reálného života skladatelů a období, kdy tvořili.
Utkáno z příběhů k oslavě regionu
Dramaturgie LVHF je ucelený koncept, její téma je propojeno s lokálním příběhem, který významem přesahuje hranice regionu. „Pro výroční desátý festival jsme zpracovali téma, které spojilo historii s hudbou a propojilo kontinenty. Podobně jako lichtenštejnský zahradník Joseph van der Schot na přelomu 18. a 19. století dovážel semena a sazenice z Ameriky pro lednicko-valtickou krajinu, my jsme na festival přivezli kompozice a umělce z amerického kontinentu,“ vysvětluje Jiří Partyka, ředitel LVHF.
Toto propojení prorůstá i do vizuální podoby LVHF 2025. Jak vysvětluje Erika Partyková, hlavní koordinátorka marketingových a edukačních aktivit LVHF, na letošním vizuálu kvete akvarel zmarliky kanadské zapůjčený z Lichtenštejnských knížecích sbírek ve Vídni. Jeho autory jsou bratři Bauerové (18. / 19. století), rodáci z Valtic, autoři tzv. zlatého standardu vědecké ilustrace.
Edukační mise
„Každá z akcí rozvíjela hudební téma výročního LVHF. Edukační koncert představil žesťové nástroje typické pro americký jazz, odborné přednášky přiblížily tvorbu bratří Bauerů, cestu amerických rostlin do lednicko-valtické krajiny a propojení hudby s architekturou. Na výtvarných dílnách děti pracovaly s technikou, kterou používali bratři Bauerové,“ vybírá to zásadní z edukační mise LVHF Erika Partyková.
„Každá z akcí rozvíjela hudební téma výročního LVHF. Edukační koncert představil žesťové nástroje typické pro americký jazz, odborné přednášky přiblížily tvorbu bratří Bauerů, cestu amerických rostlin do lednicko-valtické krajiny a propojení hudby s architekturou. Na výtvarných dílnách děti pracovaly s technikou, kterou používali bratři Bauerové,“ vybírá to zásadní z edukační mise LVHF Erika Partyková.
Z novosvětské vlny do francouzského kočáru
Hudba z Nového světa přilákala více než čtyři tisíce návštěvníků, což znamená růst návštěvnosti o téměř 10 procent ve srovnání s festivalem v roce 2024. LVHF navazuje na své hodnoty solidarity a letošní rok věnuje výtěžek z koncertů v hodnotě 20 000 Kč Masarykovu onkologickému ústavu.
Než se nadějeme, bude se s očekáváním hovořit o LVHF 2026. „Zatímco desátý ročník přinesl hudbu z Nového světa, jedenáctý ročník Lednicko-valtického hudebního festivalu nabídne v roce 2026 Francouzskou cestu zlatým kočárem knížete Václava z Lichtenštejna s podtitulem: Od zářícího baroka k hudbě modernity,“ potvrzuje Jiří Partyka.
BOX: 10. ročník LVHF
Termín: 20. září – 18. října 2025
Lokace: Lednicko-valtický areál, Mikulov, Břeclav, Brno
Téma a slogan 2025: Hudba z Nového světa
BOX: Seznam hraných autorů
Američtí skladatelé
George Gershwin, Leonard Bernstein, Aaron Copland, Samuel Barber, Philip Glass, John Adams, Caroline Shaw, Duke Ellington, Louis Armstrong, Irving Berlin, Paul Simon, Stevie Wonder, Bee Gees (Barry, Robin a Maurice Gibb), Stephen Sondheim
Američtí skladatelé českého / rakousko-uherského původu
Antonín Filip Heinrich, Erich Wolfgang Korngold
Úpravy tradičních spirituálů
William Levi Dawson, Henry Thacker Burleigh, Moses Hogan
Skladatelé s americkou vazbou
Igor Stravinskij, Zoltán Kodály
Čeští skladatelé inspirovaní Amerikou
Antonín Dvořák, Bohuslav Martinů, Jan Novák
Další autoři
Stephanus Sailer, Georg Thomas Hymbr, Johann Georg Orschler, František Ignác Tůma, Jan Tobiáš Becker, Johann Ignaz Micksh (Mikýsek)
BOX: Koncertní lokace
Tradiční: Zámecká jízdárna Valtice, Dianin chrám (Rendez-vous), Zámek Mikulov, Zámeček Pohansko, Zámecká jízdárna Lednice, Kostel sv. Jakuba Staršího v Lednici, Rybniční zámeček
Nové v roce 2025: Reduta Brno – Mozartův sál, Taneční sál zámku Valtice, Klášter Milosrdných bratří s kostelem sv. Augustina ve Valticích
PARTNEŘI LVHF 2025
Generálním partnerem festivalu se již podeváté stala společnost ZFP GROUP, a.s.
Hlavní mediální partneři: Česká televize, DENÍK
Festival se konal pod záštitou prezidenta České republiky Petra Pavla, ministra kultury Mgr. Martina Baxy, hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Jana Grolicha, Velvyslanectví USA v České republice
Záštitu Prologu Lednicko-valtického hudebního festivalu 2025 udělila primátorka statutárního města Brna JUDr. Markéta Vaňková
Festival a koncerty podpořili honorární konzulka ČR v Atlantě (USA) Monika Vintrlíková, Zahajovací koncert (27. 09.) podpořila zástupkyně velvyslankyně Státu Izrael v ČR, Roni Abramson, devátý koncert LVHF 2025 (Hudba Milosrdných bratří, 17. 10.) podpořil převor Hospitálského řádu sv. Jana z Boha – Milosrdných bratří Br. Martin Macek, OH
Festival se konal za podpory Ministerstva kultury České republiky, Státního fondu kultury, Jihomoravského kraje, města Brna, měst Břeclav, Valtice, Mikulov a obce Lednice
Hlavními partnery jednotlivých koncertů byly společnosti:
AF Group, s.r.o. | Alcadrain s.r.o. | ČEPS, a.s. | MND, a.s. | STOMATOLOGICKÉ CENTRUM MUDr. Ivo Marek s.r.o. | SOLODOOR a.s. | MasterCard | Synett s.r.o.
Do finanční podpory festivalu se v tomto roce významně zapojili rovněž členové Mecenátního klubu LVHF a drobní podporovatelé.
Kompletní partnerská struktura LVHF 2025 je uvedena na webových stránkách festivalu https://www.lvhf.cz/partneri/.
Zdroj: LVHF
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.