Desátý ročník LVHF: 29 dní na americké vlně Atlantikem tam a zpět

Autor:
  16:22
Valtice 23. října 2025 (PROTEXT) - Hudba z Nového světa, coby hlavní linie desátého ročníku LVHF, přivedla na jih Moravy to nejlepší, čím Amerika obohatila hudební svět. Desátý ročník LVHF (20. 9. – 18. 10. 2025) přilákal přes čtyři tisíce posluchačů, připravil několik premiér, rozšířil počet koncertů i edukačních programů. Pozvání LVHF přijali špičkový umělci a řada z nich přicestovala do České republiky zcela poprvé.

„Od festivalového Prologu po Závěrečné gala jsme představili 27 významných skladatelů, kteří se v Americe narodili nebo zde působili a inspirovali se. Umělcům jsme připravili krásné koncertní sály a posluchačům umělecký zážitek, kdy hudba, kvalita její interpretace a prostředí, vytvářejí uměleckou souhru,“ říká Jiří Partyka, ředitel Lednicko-valtického hudebního festivalu. Doplňuje, že mnozí zahraniční umělci, oslovení pro LVHF 2025, přijali pozvání do České republiky vůbec poprvé. V případě amerického vokálního kvarteta Kings Return se jednalo dokonce o první vystoupení čtveřice mimo jejich domovinu.

Další premiérou v rámci regionu střední Evropy bylo první uvedení multimediálního projektu LIFE: Cesta časem s hudbou Philipa Glasse s projekcí fotografií fauny a flory Franse Lantinga. Naléhavé propojení obrazů a hudby posluchačům připomnělo nádheru, rozmanitost a historii života na Zemi. 

Tři novodobé premiéry zazněly na koncertě s názvem Hudba Milosrdných bratří, který čerpal z bohatství Valtické hudební sbírky. Odehrál se u příležitosti výročí 420 let od příchodu řádu na jižní Moravu. Na premiérový program byla vybrána díla S. Sailera, G. T. Hymbra a J. I. Mickshe (Mikýska). V Klášteře Milosrdných bratří s kostelem sv. Augustina zaznělo také dílo J. T. Beckera, F. I. Tůmy a J. G. Orschlera. Výčet těchto skladatelů rozšiřuje celkový počet představených autorů na LVHF na 33. 

Gradace LVHF 2025

V historických prostorách zámeckých, sakrálních i kulturních sálů se uskutečnilo celkem 13 koncertů  včetně Prologu a dvou edukačních koncertních akcí pro děti. Lednicko-valtický hudební festival otevřela Janáčkova filharmonie Ostrava (CZ) pod taktovkou Francesca Lecce-Chonga (USA) se zahraničním sólistou Borisem Giltburgem (IL) – klavír, v Zámecké jízdárně ve Valticích. Zahájení představilo tvorbu Leonarda Bernsteina a George Gershwina, ikon americké hudby.

 „Zahajovací koncert nasadil vysokou uměleckou i organizační laťku, což zavazovalo k jejímu udržení po celý měsíc. Festivalový program skutečně gradoval až do poslední noty Galakoncertu v zámecké jízdárně ve Valticích. Velké díky za to Slovenské filharmonii i houslovému sólistovi Joshuu Brownovi (USA) a Tomáši Braunerovi (CZ), pod jehož taktovkou finále LVHF 2025 vrcholilo Symfonií č. 9 e moll, op. 95, B178, ‚Z Nového světa‘ Antonína Dvořáka,“ uvádí Jiří Partyka

Umělecké obsazení

Na LVHF 2025 přijala pozvání řada vynikajících umělců. O neobvyklé zážitky v lokacích Lednicko-valtického areálu a jeho okolí se postarali sólisté Ayla Bártová (CZ) klavír,

Matteo Hager (CZ) housle, Boris Giltburg (IL) klavír, Bella Adamová (CZ) mezzosoprán, Brandon Ridenour (USA) trubka, Mark Dover (USA) klarinet, Ahmed Alom (USA) klavír, Rachel Breen (USA) klavír, Joshua Brown (USA) housle. 

Umělecké obsazení

Na LVHF 2025 přijala pozvání řada vynikajících umělců. O neobvyklé zážitky v lokacích Lednicko-valtického areálu a jeho okolí se postarali sólisté Ayla Bártová (CZ) klavír, Matteo Hager (CZ) housle, Boris Giltburg (IL) klavír, Bella Adamová (CZ) mezzosoprán, Brandon Ridenour (USA) trubka, Mark Dover (USA) klarinet, Ahmed Alom (USA) klavír, Rachel Breen (USA) klavír, Joshua Brown (USA) housle.

Zahrály soubory a orchestry Kings Return (USA), Hipocondria Ensemble (CZ), Ensemble Opera Diversa (CZ), pod taktovkou Gabriely Tardonové (CZ), Janáčkova filharmonie Ostrava (CZ), dirigoval Francesco Lecce-Chong (USA), Škampovo kvarteto (CZ), Orchestr Berg (CZ), pod taktovkou Petera Vrábela (SR), Pavel Haas Quartet (CZ), Martinů Voices (CZ), pod vedením Lukáše Vasilka (CZ), Slovenská filharmonie (SR), s Tomášem Braunerem v čele (CZ) a Moravia Brass Band (CZ).

Moderátoři Jiří Vejvoda, Veronika Veber Paroulková, Ondřej Kepka a Jiří Kokmotos se na své role připravili velmi pečlivě a nechali posluchače nahlédnout do reálného života skladatelů a období, kdy tvořili.

Utkáno z příběhů k oslavě regionu

Dramaturgie LVHF je ucelený koncept, její téma je propojeno s lokálním příběhem, který významem přesahuje hranice regionu. „Pro výroční desátý festival jsme zpracovali téma, které spojilo historii s hudbou a propojilo kontinenty. Podobně jako lichtenštejnský zahradník Joseph van der Schot na přelomu 18. a 19. století dovážel semena a sazenice z Ameriky pro lednicko-valtickou krajinu, my jsme na festival přivezli kompozice a umělce z amerického kontinentu,“ vysvětluje Jiří Partyka, ředitel LVHF.

Toto propojení prorůstá i do vizuální podoby LVHF 2025. Jak vysvětluje Erika Partyková, hlavní koordinátorka marketingových a edukačních aktivit LVHF, na letošním vizuálu kvete akvarel zmarliky kanadské zapůjčený z Lichtenštejnských knížecích sbírek ve Vídni. Jeho autory jsou bratři Bauerové (18. / 19. století), rodáci z Valtic, autoři tzv. zlatého standardu vědecké ilustrace.

Edukační mise

 „Každá z akcí rozvíjela hudební téma výročního LVHF. Edukační koncert představil žesťové nástroje typické pro americký jazz, odborné přednášky přiblížily tvorbu bratří Bauerů, cestu amerických rostlin do lednicko-valtické krajiny a propojení hudby s architekturou. Na výtvarných dílnách děti pracovaly s technikou, kterou používali bratři Bauerové,“ vybírá to zásadní z edukační mise LVHF Erika Partyková.

„Každá z akcí rozvíjela hudební téma výročního LVHF. Edukační koncert představil žesťové nástroje typické pro americký jazz, odborné přednášky přiblížily tvorbu bratří Bauerů, cestu amerických rostlin do lednicko-valtické krajiny a propojení hudby s architekturou. Na výtvarných dílnách děti pracovaly s technikou, kterou používali bratři Bauerové,“ vybírá to zásadní z edukační mise LVHF Erika Partyková.

Z novosvětské vlny do francouzského kočáru

Hudba z Nového světa přilákala více než čtyři tisíce návštěvníků, což znamená růst návštěvnosti o téměř 10 procent ve srovnání s festivalem v roce 2024. LVHF navazuje na své hodnoty solidarity a letošní rok věnuje výtěžek z koncertů v hodnotě 20 000 Kč Masarykovu onkologickému ústavu.

Než se nadějeme, bude se s očekáváním hovořit o LVHF 2026. „Zatímco desátý ročník přinesl hudbu z Nového světa, jedenáctý ročník Lednicko-valtického hudebního festivalu nabídne v roce 2026 Francouzskou cestu zlatým kočárem knížete Václava z Lichtenštejna s podtitulem: Od zářícího baroka k hudbě modernity,“ potvrzuje Jiří Partyka

BOX: 10. ročník LVHF

Termín: 20. září – 18. října 2025

Lokace: Lednicko-valtický areál, Mikulov, Břeclav, Brno

Téma a slogan 2025: Hudba z Nového světa

 

BOX: Seznam hraných autorů

Američtí skladatelé

George Gershwin, Leonard Bernstein, Aaron Copland, Samuel Barber, Philip Glass, John Adams, Caroline Shaw, Duke Ellington, Louis Armstrong, Irving Berlin, Paul Simon, Stevie Wonder, Bee Gees (Barry, Robin a Maurice Gibb), Stephen Sondheim

Američtí skladatelé českého / rakousko-uherského původu

Antonín Filip Heinrich, Erich Wolfgang Korngold

Úpravy tradičních spirituálů

William Levi Dawson, Henry Thacker Burleigh, Moses Hogan

Skladatelé s americkou vazbou

Igor Stravinskij, Zoltán Kodály

Čeští skladatelé inspirovaní Amerikou

Antonín Dvořák, Bohuslav Martinů, Jan Novák

Další autoři

Stephanus Sailer, Georg Thomas Hymbr, Johann Georg Orschler, František Ignác Tůma, Jan Tobiáš Becker, Johann Ignaz Micksh (Mikýsek)

BOX: Koncertní lokace

Tradiční: Zámecká jízdárna Valtice, Dianin chrám (Rendez-vous), Zámek Mikulov, Zámeček Pohansko, Zámecká jízdárna Lednice, Kostel sv. Jakuba Staršího v Lednici, Rybniční zámeček

Nové v roce 2025: Reduta Brno – Mozartův sál, Taneční sál zámku Valtice, Klášter Milosrdných bratří s kostelem sv. Augustina ve Valticích

 

PARTNEŘI LVHF 2025

Generálním partnerem festivalu se již podeváté stala společnost ZFP GROUP, a.s.

Hlavní mediální partneři: Česká televize, DENÍK

Festival se konal pod záštitou prezidenta České republiky Petra Pavla, ministra kultury Mgr. Martina Baxy, hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Jana Grolicha, Velvyslanectví USA v České republice

Záštitu Prologu Lednicko-valtického hudebního festivalu 2025 udělila primátorka statutárního města Brna JUDr. Markéta Vaňková

Festival a koncerty podpořili honorární konzulka ČR v Atlantě (USA) Monika Vintrlíková, Zahajovací koncert (27. 09.) podpořila zástupkyně velvyslankyně Státu Izrael v ČR, Roni Abramson, devátý koncert LVHF 2025 (Hudba Milosrdných bratří, 17. 10.) podpořil převor Hospitálského řádu sv. Jana z Boha – Milosrdných bratří Br. Martin Macek, OH

Festival se konal za podpory Ministerstva kultury České republiky, Státního fondu kultury, Jihomoravského kraje, města Brna, měst Břeclav, Valtice, Mikulov a obce Lednice

Hlavními partnery jednotlivých koncertů byly společnosti:

AF Group, s.r.o. | Alcadrain s.r.o. | ČEPS, a.s. | MND, a.s. | STOMATOLOGICKÉ CENTRUM MUDr. Ivo Marek s.r.o. | SOLODOOR a.s. | MasterCard | Synett s.r.o.

Do finanční podpory festivalu se v tomto roce významně zapojili rovněž členové Mecenátního klubu LVHF a drobní podporovatelé.

Kompletní partnerská struktura LVHF 2025 je uvedena na webových stránkách festivalu https://www.lvhf.cz/partneri/.

Zdroj: LVHF

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Na březích Novomlýnských nádrží se odehrál příběh, který si budou rybáři pamatovat ještě dlouho

Devátý ročník legendárního mistrovství Evropy v lovu kaprů Stairs2Hell 2025 přinesl všechno, co k tomuto závodu patří – napětí, nezdolnou vůli, dojetí i chvíle, kdy se voda stala svědkem lidských snů.

KVÍZ: Černý most, nebo Barrandov? Které sídliště vzniklo dřív?

Praha je jako živý organismus, neustále se vyvíjí a proměňuje. Právě proto se její podoba během stovek let změnila k nepoznání. Událostí, které k tomu přispěly, je nespočet – požáry, asanace,...

Nabourali formuli 1 na dálnici. Kdo to zaplatí? Odpovědi má policie i pojišťovna

Zkuste si představit jistě reálnou situaci. Na křižovatce nedobrzdíte a narazíte zezadu do auta před vámi. Jistě nepříjemné, jste jasným viníkem nehody. Případné opravy zaplatí vaše povinné ručení....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Signal Festival 2025 opět rozzářil Prahu. Poradíme, co stojí za to!

Prahu ovládl již 13. ročník Signal Festivalu. Centrum metropole se na čtyři dny proměnilo v jedinečnou galerii pod širým nebem, kterou letos rozzářilo dvacet světelných instalací. Umělci z Česka i ze...

Opatovské metro z téměř ptačí výšky. Unikátní nadhled na dopravní uzel sídliště Jižní Město v Praze

Další zastavení na neobvyklých výhledech na hlavní město. Nedávno jste se mohli podívat, jak vypadá rostoucí čtvrť na Smíchově v okolí a nad nádražím Smíchov. Teď se vydáme na Opatov.

Řidič narazil s elektromotorkou do sloupu zrcadla, ležel na silnici v bezvědomí

S těžkým zraněním hlavy transportovali záchranáři 26letého muže, který havaroval na elektrickém motocyklu v katastru obec Bukovec na Frýdecko-Místecku.

23. října 2025  16:52,  aktualizováno  16:52

Mezi Lysou nad Labem a Milovicemi nejezdí vlaky, je tam poškozené trakční vedení

Kvůli poškozenému trakčnímu vedení v Lysé nad Labem nejezdí ve čtvrtek odpoledne vlaky z Lysé do Milovic. Poškodil ho vlak, který projel úsekem bez napětí, informoval mluvčí Správy železnic pro...

23. října 2025  16:32,  aktualizováno  16:51

Kostel Panny Marie Sněžné

U Kostela Panny Marie Sněžné probíhá instalace uměleckých děl.

vydáno 23. října 2025  16:43

Dobřichovice u Prahy

Oběd.

vydáno 23. října 2025  16:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha

Kamelot s Metrem v centru Prahy.

vydáno 23. října 2025  16:42

Plotová galerie letňanské základní školy generála Františka Fajtla DFC není jen tak lecjaká výstavní síň. Dřevěný plot před průčelím nejstarší základní školy v Letňanech
v ulici Rychnovskátotiž s...

vydáno 23. října 2025  16:42

Skiareál v Bedřichově v zimě nejspíš neotevře. Středisko opustil provozovatel

Skiareál v Bedřichově v Jizerských horách v zimě s největší pravděpodobností v provozu nebude. Ztrátové středisko dlouholetý provozovatel Ski bižu patřící pod TJ Bižuterii opustil a nový zatím není....

23. října 2025  16:42,  aktualizováno  16:42

Zřejmě se mu to jen zdálo. Řidič hlásil pád letounu, policisté a hasiči nic nenašli

Jeden z řidičů jedoucích ve čtvrtek dopoledne po dálnici D8 zburcoval policii i hasiče poté, co údajně viděl pád bílého stroje, pravděpodobně vrtulníku. Policie ani středočeští hasiči ale ani po...

23. října 2025  16:32,  aktualizováno  16:32

Ředitelem Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje bude Jan Šebek Cholewa

Novým ředitelem Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje (ZZS ZK) bude od 1. prosince Jan Šebek Cholewa. Ve funkci vystřídá Josefa Valentu, který je v...

23. října 2025  14:58,  aktualizováno  14:58

STEM: ANO pár dní před volbami přesvědčilo nevoliče i část příznivců SPD

Hnutí ANO se v závěru kampaně podařilo přesvědčit nevoliče i část lidí, kteří ještě deset dní před sněmovními volbami zvažovali, že budou volit SPD. Do...

23. října 2025  14:45,  aktualizováno  14:45

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Každej chce někam patřit. Třeba do Bytu číslo 4, říkají muzikanti ze Šumperka

Kapela Byt číslo 4 vznikla v roce 2022 v Šumperku a za tři roky stihla z malé scény vyrůst v jedno z nejzajímavějších jmen české emo-punkové generace. V jejich textech se mísí melancholie, syrovost i...

23. října 2025  16:30

Desátý ročník LVHF: 29 dní na americké vlně Atlantikem tam a zpět

23. října 2025  16:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.