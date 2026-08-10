Deset adres hostí přes 49 tisíc firem a živnostníků

Na deseti nejvytíženějších adresách v Česku sídlí 49.564 aktivních firem a podnikajících fyzických osob, ukázala analýza dat veřejných rejstříků společnosti sídlomat s.r.o., provozovatele portálu SídloFirmyPraha5.cz. Osm z nich je v Praze, dvě v Brně; všechny patří poskytovatelům virtuálních sídel. Letos si na nich sídlo zapsalo 13,9 % nových firem.
TOP 10 adres (počet aktivních subjektů):
1. Rybná 716/24, Praha 1 - 10.409
2. Nové sady 988/2, Brno - 6323
3. Kaprova 42/14, Praha 1 - 5782
4. Korunní 2569/108, Praha 10 - 4688
5. Chudenická 1059/30, Praha 15 - 4067
6. Lidická 700/19, Brno - 3834
7. Kurzova 2222/16, Praha 13 - 3823
8. Jaurisova 515/4, Praha 4 - 3767
9. Na Folimance 2155/15, Praha 2 - 3485
10. Příčná 1892/4, Praha 1 - 3386
Rybná měla v roce 2017 podle reportáží 3746 firem, dnes 9539 - s živnostníky přes deset tisíc. Pátá Chudenická, běžný panelák v Hostivaři, hostí třikrát víc podnikatelů než nejvytíženější adresa mimo Prahu a Brno, ostravská Zámostní 1155/27 (1341).
Rok 2026 je rekordní: nových obchodních korporací od ledna do července meziročně přibylo o 9,9 %, podnikajících fyzických osob o 11,4 %. Aktivních obchodních korporací je v Česku 629.339, meziročně o 3,1 % víc.
"Virtuální sídlo přestalo být kuriozitou. Podnikatelé si spočítali, že reprezentativní adresa s obsluhou pošty je služba jako každá jiná - a stojí zlomek nájmu kanceláře," říká Lukáš Kruntorád, jednatel společnosti sídlomat s.r.o., která sídla poskytuje na třech adresách z žebříčku.
Analýza odpovídá stavu rejstříků k 4. 8. 2026 (jen aktivní subjekty). Kompletní žebříček s metodikou najdete na webu SídloFirmyPraha5.cz.
Zdroj: SídloFirmyPraha5.cz