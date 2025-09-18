Deset kroků, které jsou mapou k prosperitě pro příští čtyři roky

Praha 18. září 2025 (PROTEXT) - Česko má na to být úspěšnou prosperující ekonomikou. Historicky jsme patřili a stále patříme mezi světovou výrobní a technologickou špičku. A můžeme jí být nadále a vylepšit své postavení ve světě, pokud správně podpoříme podnikání a inovace. Výchozí podmínky pro to máme.

Pro transformaci k ekonomice s vyšší přidanou hodnotou, která zajistí prosperitu i v příštích desetiletích, je nutné podpořit růst silných českých firem a posílit jejich roli při budování dobrého jména země. Zároveň musíme chránit otevřenost a podporovat podnikavost a tvořivost – právě ty jsou zdrojem trvalého bohatství společnosti. Nezbytným základem zůstává pevné zakotvení v Evropské unii a v severoatlantických strukturách. K podmínkám dlouhodobé prosperity ale patří také udržitelnost: nejen ochrana klimatu a životního prostředí, ale i kvalitní vzdělávání, odolná společenská smlouva a soudržnost mezi regiony a generacemi.

Aby prosperita Česka narůstala, následujících deset kroků, které sestavil spolek Druhá ekonomická transformace, je splnitelných v horizontu čtyř let nastávajícího volebního období. Jde o jakýsi kompas, který by měl být směrovkou i pro jednotlivé reformy, které budou nutně příští volební období provázet. Jde o apolitická ekonomická opatření, tedy validní pro všechna kandidující uskupení, protože jsou v zájmu všech občanů této země, jejich osobní prosperity a tím i životní úrovně. Kompletní znění 10 kroků si můžete přečíst ZDE: https://2et.cz/2025/09/10-kroku-ktere-jsou-mapou-na-ceste-k-prosperite-pro-pristi-ctyri-roky/ 

1. Dotažení transformace vzdělávání jako klíč k budoucnosti

Česká republika má jeden z nejnižších podílů vysokoškoláků v celé EU.

Ti chybí na pracovním trhu a naše země se kvůli tomu neposouvá tak rychle, jak by mohla. Musíme zvýšit podíl vysokoškoláků a přilákat talenty z ciziny.

2. Podnikavost jako norma – ne výjimka

Dlouhodobě se u nás zanedbává rozvoj podnikavosti.

Pro naši budoucí prosperitu potřebujeme tuto dovednost budovat a rozvíjet. Podnikaví lidé se nebojí nést rizika, umí řešit komplexní problémy a nabízet řešení.

3. Věda a výzkum napojené na byznys

Vědecké objevy jsou tím, co umí posunout ekonomiku o mílové kroky kupředu díky novým unikátním produktům.

Musíme zjednodušit transfer znalostí, otevřít vědu byznysu a přilákat do Česka špičkové vědce ze zahraničí.

4. Nový přístup ke kapitálu – chytrý, dostupný, odvážný

Skvělé nápady nemohou vyrůst bez peněz. Češi patří k nejspořivějším v Evropě, ale neinvestují efektivně a jejich finance se tak nejen méně zhodnocují, ale také nepracují pro ekonomiku.

Musíme nabídnout lidem důvěryhodné formy investování a také otevřít českým firmám zahraniční kapitál. Tomu může významně pomoci vznik 28. režimu, který plánuje Evropská komise.

5. Startupy jako tahouni růstu

Světové příběhy ze Silicon Valley známe všichni. U nás ale nemohou vznikat, protože jim do cesty stavíme řadu bariér.

Musíme dobudovat jednotný evropský trh a umožnit nadějným firmám s globálními ambicemi růst v České republice.

6. Regiony jako aktivní hráči, ne závislí příjemci

V počtu obcí patříme mezi evropské rekordmany. Rozdrobenost ale může brzdit ekonomickou prosperitu regionů.

Řešením je vznik regionálních center, což umožňuje rámec společenství obcí. Dalším krokem je pak podpořit úpravou daní zájem obcí o ekonomickou aktivitu na jejich území.

7. Česká značka – sebevědomá, srozumitelná, mezinárodní

Dobré jméno Česka významně ovlivní i to, za kolik budeme naše produkty vyvážet. Pokud v zahraničí budeme srozumitelní a jasně rozpoznatelní kvalitou, kreativitou či úspěchem, podpoří to všechna odvětví. Na národním brandingu musíme systematicky a dlouhodobě pracovat.

8. Stát jako služba – jednodušší, rychlejší, kompetentní

Stát má nastavit jasná pravidla a nebýt brzdou rozvoje. Potřebujeme funkční stát, který bude mít rychlé povolovací procesy a předvídatelné právní prostředí. Často jsme v délkách řízení na špičkách světových žebříčků. To musíme na cestě k prosperitě změnit.

9. Nezaspání světových trendů – stát musí být rychlý a rozhodovat se pomocí dat

Celým světem hýbou megatrendy. Nelze zavírat oči před dekarbonizací, AI, investicemi do bezpečnosti, či růstem protekcionismu. Česká republika potřebuje na tyto megatrendy rychle a efektivně reagovat. Řešením je vznik “transformation unit” s jasným mandátem, pravomocemi a bez politického vlivu, v oblastech, kde probíhají největší změny.

10. Měřit, vyhodnocovat, neúnavně hledat cesty k cíli

Strategií umíme napsat v Česku desítky. Naše schopnost vyhodnocovat, měřit a vynucovat jejich naplňování je ale mnohem slabší. Musíme si dávat jasné a měřitelné cíle, které budeme pravidelně vyhodnocovat. To je důležitý krok k prosperující ekonomice s vysokou přidanou hodnotou.

