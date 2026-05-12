Deset let na burze: MONETA téměř ztrojnásobila svou hodnotu

„Při vstupu na burzu měla banka hodnotu zhruba 35 miliard korun. Dnes se pohybuje okolo 93 miliard korun. To podle mě nejlépe ukazuje, jak dlouhou cestu jsme ušli. Začínali jsme s institucí, která skomírala a byla sedm let zakonzervovaná. Od roku 2016 jsme ji postupně měnili, a i když to nebylo vždy jednoduché, o to víc jsem hrdý na to, co se představenstvu a zaměstnancům podařilo,“ říká Tomáš Spurný, předseda představenstva a generální ředitel MONETA Money Bank.
Klíčovým krokem transformace byla změna obchodního modelu po vstupu na burzu. Banka se zaměřila na rozvoj nejen retailového bankovnictví, ale i bankovnictví pro živnostníky a malé firmy. Dále významně rozšířila svou produktovou nabídku, včetně nabídky produktů třetích stran, jako jsou investiční fondy a pojištění. Zároveň došlo k výrazným investicím do digitalizace. Tyto kroky vedly ke zvýšení efektivity i k tomu, že banka dlouhodobě rostla rychleji než trh. „Významným milníkem byla také akvizice dvou bank ze skupiny Wüstenrot, kterou jsme dokončili v dubnu 2020. Tato transakce posílila financování banky a významně zlepšila její pozici v hypotečním segmentu,“ doplňuje Tomáš Spurný.
Výsledkem proměny je finanční instituce, která dosahuje silné ziskovosti a návratnosti pro své akcionáře. MONETA dosáhla kumulovaného konsolidovaného čistého zisku ve výši 45,5 miliardy korun a dlouhodobě si udržela vysokou kapitálovou stabilitu i schopnost vyplácet akcionářům většinu vytvořeného zisku. Od vstupu na burzu vyplatila MONETA svým akcionářům částku 42,3 miliardy korun neboli téměř 83 korun na akcii. Celkový výnos pro akcionáře tak za období 2016 až 2025 dosáhl 501 %, a to díky kombinaci růstu ceny akcií a již zmíněným vyplaceným dividendám.
Konsolidovaný čistý zisk banky rostl průměrným ročním tempem 5,4 %, když za rok 2025 dosáhl výše 6,5 miliardy korun oproti 4,1 miliardy korun za rok 2016. Průměrná návratnost hmotného kapitálu pak za celé období dosáhla 17,5 %.
Tyto dobré výsledky byly podpořeny růstem provozních výnosů průměrným ročním tempem o 2,6 % na 13,9 miliardy korun v roce 2025, oproti 11,1 miliardy korun za rok 2016. Hlavními tahouny růstu byly čisté úrokové výnosy, a to zejména díky růstu portfolia, a čisté výnosy z poplatků a provizí, především díky distribuci produktů třetích stran, kdy se provize v této oblasti téměř zpětinásobily.
Oproti tomu banka díky důsledné nákladové disciplíně udržela provozní náklady na téměř stabilní úrovni – v průměru rostly ročně o 1,8 % z 5 miliard v roce 2016 na 5,8 miliardy korun v 2025, a to i navzdory 3,4násobnému růstu rozvahy.
V rámci nákladů na riziko se bance dařilo tyto náklady postupně snižovat průměrným ročním tempem 8,9 %, a to z 1 miliardy korun v roce 2016 na 444 milionů v roce 2025. Toho se dosáhlo zejména díky obezřetnému přístup k řízení rizik, striktním pravidlům při poskytování nových úvěrů, efektivnímu vymáhacímu procesu a prodejům pohledávek v selhání. Objem pohledávek v selhání klesl z 14,1 miliardy korun ke konci roku 2016 na 3,1 miliardy korun ke konci roku 2025, což představuje pokles poměru pohledávek v selhání z 6,3 % v roce 2016 na 1 % na konci roku 2025.
Z pohledu rozvahy MONETA rostla průměrným tempem 14,5 % ročně a ke konci roku 2025 dosáhla výše 505 miliard korun. Růst byl tažen zejména klientskými vklady a úvěrovou aktivitou, která se v čase výrazně rozšířila.
Celkové klientské úvěry dosáhly průměrného ročního růstu 11,4 %, když vzrostly ze 111 miliard korun ke konci roku 2016 na téměř 292 miliard korun ke konci roku 2025. Úvěry pro retailové klienty vzrostly z 53,6 miliardy korun na téměř 188 miliard korun, což představuje průměrný roční růst 14,9 %. Úvěry pro komerční klienty pak vzrostly z 56,9 miliardy korun na více než 104 miliard korun neboli ročně v průměru o 7 %. Hlavním tahounem růstu v retailovém segmentu byly hypoteční úvěry, které rostly průměrným ročním tempem 27,2 % a zvýšily se z 15,3 miliardy korun na téměř 134 miliard korun. V komerčním segmentu pak nejvyšší růst zaznamenalo financování živnostníků a malých firem, které rostlo průměrným ročním tempem 31,8 % z 1,7 miliardy korun na 20,5 miliardy korun. Dařilo se i investičním úvěrům, které rostly průměrně ročně o 6,9 % z 31,3 miliardy korun na 57,2 miliardy korun.
Oproti tomu celkové klientské vklady rostly v průměru ročně o 16 % a ke konci roku 2025 dosáhly výše 440 miliard korun z původních 116 miliard korun v roce 2016. Vklady pro retailové klienty vzrostly ze 73,3 miliardy korun na 331 miliard korun, neboli v průměru ročně o 18,2 %, a komerční vklady pak z 42,9 miliardy korun na 109 miliard korun, neboli v průměru ročně o 10,9 %.
Výrazně rostla i distribuce produktů investiční fondů, kdy se objem prostředků, které klienti investovali, téměř zosminásobil z 10,3 miliardy korun ke konci roku 2016 na 78,9 miliardy korun ke konci roku 2025.
Banka tak postupně rozšířila svůj záběr z čistě úvěrového modelu na univerzálnější finanční instituci zahrnující širokou nabídku produktů a služeb, včetně produktů třetích stran, jako jsou investice či pojištění.
Současně probíhala i technologická transformace Monety. Významná část aktivit banky se přesunula do digitálního prostředí, což umožnilo zvýšení efektivity a optimalizaci pobočkové sítě z původních 230 poboček na 122 poboček ke konci roku 2025. Zefektivnění procesů a zvýšení produktivity vedlo i k poklesu celkového průměrného počtu zaměstnanců o 20,9 % na 2469 zaměstnanců v roce 2025. Zároveň banka investovala do modernizace infrastruktury – a tak dnes již zhruba 70 % systémů funguje v cloudovém prostředí.
Digitalizace se promítla i do klientské báze, která vzrostla o více než 50 % na přibližně 1,6 milionu klientů. Počet digitálně aktivních klientů se více než zdvojnásobil. Současně se dařilo zvyšovat produktivitu a udržovat nákladovou disciplínu, což výrazně posílilo dlouhodobou konkurenceschopnost banky.
Vedle byznysových výsledků se MONETA věnuje také společenské odpovědnosti prostřednictvím Nadace MONETA Clementia, založené v roce 2021. „Nezapomněli jsme ani na odpovědnost vůči společnosti, kde podnikáme. Nadace MONETA Clementia pomohla za pět let částkou přes 100 milionů korun. Dalších deset let nebude o velikosti, ale o schopnosti adaptace, a tam chceme být o krok napřed. Proaktivně pomáháme s oddlužením těm, kteří kvůli tragickým událostem potřebují druhou šanci. Taktéž pomáháme znevýhodněným dětem a teenagerům z dětských domovů, aby uspěli v přechodovém období z domova k vlastní odpovědnosti. A dále podporujeme nadané studenty, aby mohli dokončit vysokoškolské vzdělání,“ dodává Tomáš Spurný.
Zdroj: MONETA Money Bank