Deset věcí, které jste o garážových vratech nevěděli

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  9:06
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Praha 18. září 2026 (PROTEXT) - U příležitosti Mezinárodního dne garážových vrat, který iniciovala společnost WIŚNIOWSKI, přední polský výrobce garážových vrat, se zaměříme na 10 zajímavostí, které poukazují na to, jak se v průběhu let proměnila role garáže i garážových vrat.

Garáž již dávno není pouze místem k parkování automobilu. Stále častěji slouží jako dílna, prostor pro kutily, domácí posilovna, úložiště kol nebo dokonce soukromá pracovna. S proměnou způsobu využití garáže se zároveň mění i požadavky kladené na garážová vrata.

U příležitosti Mezinárodního dne garážových vrat, který každoročně připadá na 18. září, se společně podíváme na deset faktorů, jež dokládají, jak výrazně se tato součást domu v posledních letech změnila.

1. Čím dál častěji slouží k více účelům než jen k parkování auta

Po mnoho let byla garáž vnímána především jako prostor pro parkování automobilu nebo pro ukládání věcí, které se již nevešly do domu. Dnes však nabízí mnohem širší možnosti využití. Mnozí ji proměňují v dílnu, prostor pro údržbu a skladování jízdních kol, zázemí pro kutily nebo domácí posilovnu. Garáž se také může stát kreativním pracovním prostorem či další užitkovou zónou domácnosti.

2. Garážová vrata tvoří jednu z největších ploch na fasádě domu

Garážová vrata mohou zabírat významnou část průčelí domu, a jejich vzhled proto výrazně ovlivňuje celkový charakter stavby. Moderní architektura stále častěji staví na harmonickém propojení materiálů, barev a proporcí. Vrata tak mohou být sladěna s okny, vstupními dveřmi, fasádou nebo oplocením a stát se přirozenou součástí architektonického konceptu domu. Barva, struktura a způsob povrchové úpravy se proto nestávají pouze otázkou estetiky, ale také důležitým prvkem promyšleného návrhu celé budovy.

3. Garážová vrata kopírují nejnovější trendy

Stejně jako vchodové dveře, okna nebo podlahy se i garážová vrata vyvíjejí spolu s architektonickými trendy a měnícími se preferencemi zákazníků. Dnes jsou k dispozici nejen hladké povrchy, ale také dekory imitující dřevo, různé struktury či barevná provedení inspirovaná kovem a přírodními materiály. Design garážových vrat umožňuje podtrhnout charakter budovy a vytvořit vizuálně jednotný celek s ostatními prvky fasády. Vrata se tak stále častěji stávají nedílnou součástí architektonického návrhu, nikoli pouze jeho doplňkem.

4. Garážová vrata mohou ovlivnit obecné pohodlí celého domu

Pokud se garáž nachází přímo u domu nebo je s obytnou částí dokonce propojena, mohou mít garážová vrata významný vliv na každodenní komfort jeho obyvatel. Kvalitní tepelná izolace pomáhá omezovat tepelné ztráty, průvan i působení nepříznivých povětrnostních vlivů na teplotu uvnitř garáže. Při výběru vhodných garážových vrat je proto důležité věnovat pozornost zejména izolačním parametrům použitých panelů. Příkladem řešení společnosti WIŚNIOWSKI je panel INNOVO o tloušťce 60 mm, který dosahuje součinitele propustnosti tepla Up = 0,33 W/m2K.

5. Pod jednoduchým vzhledem se skrývá pokročilá technologie

Moderní garážová vrata jsou výsledkem promyšleného propojení konstrukce, použitých materiálů, designu a moderních technologií. O jejich životnosti, spolehlivosti a komfortu používání přitom nerozhoduje pouze to, co je na první pohled vidět. Důležitou roli hrají také prvky skryté uvnitř konstrukce, jako jsou vodicí kolejnice, zárubně, pojezdová kolečka, bezpečnostní systémy či způsob zpracování jednotlivých komponentů. Významný vliv na dlouhodobou odolnost vrat má rovněž kvalitní ochrana použitých materiálů. Konstrukce z pozinkované oceli s práškovou povrchovou úpravou poskytuje vysokou odolnost vůči povětrnostním vlivům, UV záření i mechanickému poškození. Díky tomu si vrata zachovávají své funkční vlastnosti i atraktivní vzhled po mnoho let.

6. Bezpečnost garážových vrat znamená více než jen ochranu před vloupáním

Bezpečnost garážových vrat má několik důležitých rozměrů. Nejde pouze o ochranu před neoprávněným vniknutím, ale také o bezpečný a spolehlivý provoz při každodenním otevírání a zavírání. Významnou roli hraje rovněž kvalitní konstrukce, odolnost použitých materiálů a dlouhá životnost jednotlivých komponentů. V případě garáže, která je přímo propojena s obytnou částí domu, nabývá zabezpečení vrat ještě většího významu. Garážová vrata totiž představují jeden z důležitých prvků celkového zabezpečovacího systému budovy a přispívají k ochraně majetku i bezpečí jejích obyvatel.

7. Garážová vrata lze ovládat i z druhého konce světa

Chytrá domácnost dnes představuje mnohem více než jen ovládání osvětlení, vytápění nebo zabezpečovacího systému. Garážová vrata se mohou stát plnohodnotnou součástí digitálního ekosystému domácnosti. Řešení WIŚNIOWSKI Connected umožňuje jejich dálkové ovládání a kontrolu aktuálního stavu prostřednictvím chytrého telefonu, a to odkudkoli na světě. Systém navíc umožňuje propojit a spravovat vybrané prvky domácnosti, například vjezdovou bránu, vstupní dveře nebo venkovní rolety. Díky tomu vzniká jednotné a přehledné prostředí pro řízení celé domácnosti.

8. Tichý chod vrat má význam

Garážová vrata se často otevírají a zavírají i několikrát denně. Plynulý a tichý chod mechanismu proto významně ovlivňuje komfort jejich každodenního používání. Důležitou roli přitom hrají konstrukční prvky, jako jsou pojezdová kolečka a vodicí lišty, které zajišťují hladký pohyb vrat. V případě garáže, která přímo sousedí s obytnými místnostmi, může být omezení hluku obzvláště důležité.

9. Výměna vrat může změnit vzhled celého domu

Modernizace domu je často spojována s výměnou oken, zateplením nebo obnovou fasády. Přitom i výměna garážových vrat může výrazně ovlivnit vzhled budovy. Moderní povrchové úpravy umožňují sladit vrata s aktuálním architektonickým stylem a zároveň zlepšit jejich užitné vlastnosti, což přispívá k většímu komfortu při používání garáže. Jde o jeden z nejjednodušších způsobů, jak proměnit vzhled průčelí domu bez nutnosti rozsáhlé rekonstrukce.

10. Garážová vrata jsou navržena až pro tisíce pracovních cyklů

Garážová vrata musí spolehlivě fungovat nejen v den montáže, ale i po mnoha letech každodenního používání. Každé otevření a zavření představuje zátěžovou zkoušku pro konstrukci, použité materiály i mechanismy zajišťující jejich pohyb. Jedním z důležitých parametrů je proto životnost vyjádřená počtem otevíracích a zavíracích cyklů. Garážová vrata WIŚNIOWSKI jsou testována na 25.000 pracovních cyklů. Při průměrném využití čtyř cyklů denně to odpovídá více než 17 letům spolehlivého provozu.

Garážová vrata jsou více než jen uzavření garáže

V dnešní době se změnila nejen samotná vrata, ale také způsob, jakým využíváme garáž. Z prostoru určeného především k parkování automobilu se stala nedílná součást každodenního života, ať už jako pracovna, dílna, sklad, nebo místo pro realizaci vlastních nápadů. Spolu s těmito změnami se vyvíjela i garážová vrata. Dnes spojují design, komfort, izolaci, bezpečnost, životnost a chytrá řešení, čímž se stávají nedílnou součástí domu.

Mezinárodní den garážových vrat, který si připomínáme 18. září, je dobrou příležitostí podívat se na ně z jiné perspektivy. Letos společnost WIŚNIOWSKI připravila projekt s názvem „Garage Stories“, v jehož rámci se výrobní hala proměnila v komorní scénu pro živé vystoupení polské zpěvačky Magdy Beredy.

Společnost WIŚNIOWSKI již více než 37 let navrhuje a vyrábí garážová vrata, okna a průmyslová i privátní oplocení. Neustále vyvíjí vlastní technologie a investuje do výzkumu, inovací a moderního designu.

Video: https://youtu.be/tS-HJUbh9Mc

 

Zdroj: WIŚNIOWSKI

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59228.

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