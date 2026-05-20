Desetidenní výdrž baterie i NFC platby. Huawei Watch FIT 5 přichází na český trh

Huawei v Bangkoku před pár dny představil novou generaci Huawei Watch FIT 5. Tato novinka konečně dorazila i na český trh, a to hned ve dvou verzích - Huawei Watch FIT 5 a Huawei Watch FIT 5 PRO. A čím vynikají? Lehkou konstrukcí, propojením sportu a zdravotních funkcí, AMOLED displejem s jasem až 2 500 nitů a u PRO verze safírovým sklem o jasu až 3 000 nitů. Díky tomu je displej čitelný i na přímém slunci.
Bezkontaktní platby a baterie s maratonskou výdrží
Nechybí bezkontaktní platby přes Curve Pay, takže stačí přiložit zápěstí a máte zaplaceno. Potěší také výdrž baterie až 10 dní, více než 100 sportovních režimů i nové mini-workouty pro rychlé protažení.
Lehký design a prémiové zpracování
Potěší lehčí konstrukci, pohodlím a prémiovějším zpracováním. PRO verze váží jen 30,4 gramu a má tloušťku jenom 9,5 mm. Základní model nabízí stříbrnou, fialovou, bílou, černou a tmavě zelenou, PRO pak černou, bílou a oranžovou barvu. Nový displej má 1,82" AMOLED, zatímco PRO verze nabízí větší 1,92" safírový displej.
Pandí průvodce světem mini-workoutů
Hlavní novinkou je interaktivní pandí průvodce na ciferníku, který vás provází cviky, reaguje na vaše tempo a nenápadně motivuje k pohybu. Mini-workouty trvají krátce a zvládnete je kdekoliv.
Sportovní funkce pro běžce i outdoor
Cyklistům zobrazí výkon, kadenci i další klíčová data. Běžci získají přehled o tempu, tepu i výkonu. PRO verze přidává i pokročilé outdoor funkce – přesnou navigaci i golfový režim s mapami tisíců hřišť.
Zdraví pod kontrolou každý den
Nová generace hodinek hlídá srdeční tep a upozorní, když není v normě, sleduje stres a pomůže ho zklidnit pomocí jednoduchých dechových cvičení. Nechybí ani přehled o ženském zdraví. PRO verze přidává EKG, umí odhalit fibrilaci síní a měří i ztuhlost tepen. Obě verze dokážou rozpoznat pád a v případě potřeby přivolat pomoc.
Dostupnost a cena
Huawei Watch FIT 5 jsou k dispozici od 20. května od 4 899 Kč a Watch FIT 5 PRO od 29. května od 7 299 Kč na oficiálním e-shopu Huawei a u vybraných partnerů Alza a Datart. Do 5. července je však v rámci uvedení produktu na trh k dispozici také 20% launch sleva. Studenti s ISIC průkazem ještě 10% slevu, a po jeho předložení budou mít slevu až 30%.
Zdroj: Huawei