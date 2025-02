Design sám o sobě nestačí. CASUA oslavila 33 let a chystá předání nové generaci

Zaměstnává přes 70 lidí a stojí za projekty jako Bořislavka Office Centre, Smíchov City, Fragment, Arcus City, výškovým zónováním pro UNESCO nebo nedávno oceněnou rezidencí Na Neklance, která zabodovala v soutěži Best of Realty. Zakladatelé studia Oleg Haman a Aleš Poděbrad v rozhovoru popisují tři dekády aktivního působení na české architektonické scéně a také to, jak se připravují na předání firmy nastupující generaci.

Profil kanceláře

CASUA je architektonické studio založené v roce 1991 architektem Olegem Hamanem a inženýrem Alešem Poděbradem. Jejich cílem bylo vybudovat ateliér, ve kterém budou spolupracovat architekti a inženýři, a poskytovat tak komplexní služby svým klientům. Tým CASUA tvoří více než 70 zkušených, ale i mladých a ambiciózních architektů a inženýrů, kteří pracují na významných projektech.

