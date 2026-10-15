DesignBlok letos patřil světlu. LG ukázalo, že televize může být uměleckým dílem

Televize, která si svítí sama
K tématu festivalu měly nejblíže OLED televizory. Každý z více než osmi milionů pixelů 4K obrazovky totiž vydává vlastní světlo. Na hlavní stagi ve Veletržním paláci stál LG OLED evo G6 s úhlopříčkou 97 palců, tedy skoro dva a půl metru. Obrazovka řady G6 má certifikaci Reflection-Free Premium a odráží o polovinu méně světla než starší modely LG. Obraz tak neztrácel kontrast ani pod reflektory pódia. Stejnou řadu v 65palcové verzi vyhodnotil zářijový test dTestu jako jediný televizor se známkou velmi dobře se skóre 81 %.
Televize, která visí jako obraz
V zóně DesignBlok Selects pro VIP hosty visela na zdi LG OLED evo W6 Wallpaper s úhlopříčkou 83 palců. Je tenká 9,9 milimetru a ke zdi přiléhá jako obraz. Obraz a zvuk do ní přicházejí bezdrátově ze Zero Connect Boxu, který může stát až deset metrů daleko, třeba v komodě. Kabely od přehrávače, set-top boxu nebo herní konzole tak nemusíte vést po zdi. Televize W6 Wallpaper letos v soutěži Red Dot získala nejvyšší ocenění Best of the Best.
„Když si domů něco vybírám, chci, aby to k sobě ladilo. Televize ale dlouho byla něčím, čemu se musel přizpůsobit celý obývák. Velký černý obdélník, se kterým se nedalo nic dělat. Na DesignBloku jsme chtěli ukázat, že to jde i obráceně. Televize může zapadnout mezi lampu, křeslo a knihovnu,“ uvedla JeongYun Zmrzlíková z LG Electronics.
Zdroj: LG Electronics
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59633.