Desítky kilometrů nových optických kabelů a tisíce připojených domácností. To jsou letošní cíle Suntel Czech

Praha 15. dubna 2024 (PROTEXT) - Společnost Suntel Czech, člen investiční skupiny DRFG, se i letos zaměřuje na výstavbu a rozvoj optických sítí a přípojek FTTH (Fibre To The Home). Těmto aktivitám se věnuje již několik let a zahrnují vše od projekčních a inženýrských činností až po výkopové práce a pokládku optického kabelu. Celkem už tak vybudovali přes 63 kilometrů sítě a připojili k fixnímu internetu tisíce domácností.