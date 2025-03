Destiláty do CTP lounge i restaurace dodá likérka R. JELÍNEK

Na světové výstavě nabídne likérka výběr toho nejlepšího z jejích produktů. Ikonickou je pro R. JELÍNKA především pětiletá košer slivovice. Produkty odpovídající předpisům židovské víry do jejího sortimentu patří už od 30. let minulého století, kdy je zakladatel likérky začal s úspěchem exportovat do USA. Výroba probíhá pod dozorem rabínů Orthodox Union, která je jednou z největších ortodoxních židovských organizací ve Spojených státech. Bílá i zlatá košer slivovice se navíc dodnes vyrábí podle původní receptury bratří Jelínků.

V nabídce baru CTP lounge návštěvníci najdou i další pálenky – třeba Slováckou Borovičku, Bohemia Apricot (neboli meruňkovici), Cherry liqueur nebo patnáctiletou Family Reserve Plum Brandy.

"Tato prestižní událost nám umožní přiblížit bohatou tradici a výjimečnou kvalitu našich destilátů nejen návštěvníkům z celého světa, ale především japonským zákazníkům, kteří tak budou mít možnost je blíže poznat a ochutnat,“ říká předseda představenstva společnosti RUDOLF JELÍNEK Pavel Dvořáček.

Výrobky z Vizovic jsou typickým regionálním produktem, který dalece přesahuje hranice Česka. Vyváží se totiž do více než 40 zemí světa. Významná část exportu míří na Slovensko, tradičně důležitým odběratelem pak zůstávají Spojené státy. Další vývoz společnost orientuje vedle Německa, Polska, Rakouska nebo Velké Británie i na země daleko za hranicí Evropy. Mezi odběrateli se tak najdou třeba zákazníci z Izraele, Kanady, Chile, Austrálie, Číny nebo právě Japonska.

V Japonsku působí také brand ambassador firmy Takeshi Matsuzawa, který se významně podílí na propagaci značky R. JELÍNEK. Právě on zvyšuje v tomto ostrovním státě povědomí o českých ovocných destilátech a jejich tradici.

"Na světové výstavě chceme prezentovat to nejlepší z českých produktů. Výroba alkoholu má v naší zemi dlouhou tradici. Ve světě je ale spíše známé české pivo. Česko toho v tomto ohledu ale může nabídnout mnohem víc, máme například skvělá vína, ale právě také špičkové destiláty,“ komentuje generální komisař české účasti na Expo 2025 Ondřej Soška.

Vizovická likérka R. JELÍNEK je jedním z předních českých výrobců ovocných destilátů. Zároveň je v současné době největším tuzemským pěstitelem švestek. Své postavení na domácím trhu si udržuje především díky receptuře s dlouhodobou tradicí a důkladnému dohledu nad procesem výroby. Kontroluje totiž nejen samotnou destilaci, ale i sběr ovoce a lahvování hotových výrobků.

Kancelář generálního komisaře je od ledna 2023 součástí sítě Českých center.