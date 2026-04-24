Destinus dosáhl klíčového milníku v oblasti úderné síly nové generace s dlouhým doletem

Autor:
  13:50
Amsterdam 24. dubna 2026 (PROTEXT/GLOBE NEWSWIRE) - Společnost Destinus oznamuje úspěšné dokončení přelomového letového testu svého systému pro přesné údery na velké vzdálenosti, Ruta Block 2. Test ověřuje architekturu odpalovacího systému nové generace a potvrzuje výkonnost dvou klíčových praktických technologií: uspořádání raketového motoru v řadě a skládacích křídel a řídicích ploch. Záběry pořízené na palubě potvrdily úspěšné rozložení křídel během letu v průběhu sekvence startu a přechodu.

V době, kdy evropské vlády naléhavě přehodnocují svou obrannou pozici a požadavky na údery na dlouhé vzdálenosti, řeší architektura systému Ruta Block 2 přímo naléhavou operační výzvu, kterou je rychlé, flexibilní a rozsáhlé nasazení výkonných systémů pro přesné údery v různých konfliktních prostředích.

Kompaktní design Ruta Block 2 otevírá nový přístup k nasazení úderů na dlouhé vzdálenosti. Zatímco systémy předchozí generace vyžadovaly odpalovací zařízení s otevřenou platformou a předem připevněná křídla, Ruta Block 2 lze přepravovat, skladovat a odpalovat z uzavřených kontejnerových modulů. To se přímo promítá do rychlejšího nasazení, menšího logistického dopadu a schopnosti operovat z širší škály platforem.

Význam tohoto testu lze nejlépe pochopit v kontextu vývoje od verze Ruta Block 1 k verzi Ruta Block 2. Verze Ruta Block 2 navazuje na provozní spolehlivost, kterou již prokázala její předchůdkyně, verze Ruta Block 1, a poskytuje společnosti Destinus reálná data o výkonu a oborové znalosti. Ruta Block 2 rozšiřuje tento osvědčený základ tím, že umožňuje širší kompatibilitu s odpalovacími zařízeními a škálovatelnější nasazení pro systémy dlouhého dosahu. Změna architektury je záměrným přepracováním, které rozšiřuje možnosti, kde a jak rychle lze tuto schopnost nasadit.

Ruta Block 1 již prokázal svou operační relevanci a dosáhl sériové výroby ve významném měřítku. Jeho současná architektura využívá křídla připevněná před startem, dva bočně namontované pomocné raketové motory a start z otevřené platformy.

Tim Moser, technologický ředitel společnosti Destinus, uvedl: „Tento test potvrzuje funkčnost Ruta Block 2 a znamená přechod od současné architektury odpalování k systému navrženému pro flexibilnější nasazení a škálovatelné údery na dlouhé vzdálenosti. Kompaktnější architektura odpalování zlepšuje přepravu, skladování, hustotu balení a flexibilitu integrace napříč mobilními pozemními, pevnými a námořními platformami. Podporuje také širší kompatibilitu odpalovacích zařízení a škálovatelnější koncepce nasazení pro systémy úderů na dlouhé vzdálenosti.

„Úspěšný test rovněž podtrhuje strategickou hodnotu vertikálně integrovaného průmyslového modelu společnosti Destinus. Klíčové subsystémy byly vyvinuty a vyrobeny vlastními silami, což umožňuje průmyslové rozšíření, které zákazníci z oblasti obrany vyžadují stále více. Vzhledem k tomu, že evropské vlády kladou důraz na suverénní schopnosti a odolnost dodavatelského řetězce, nabízí model společnosti Destinus bezpečnou a nezávislou cestu ke špičkovým přesným úderům na velké vzdálenosti.“

Videozáznam je k dispozici na následujícím odkazu: https://www.destinus.com/post/destinus-achieves-key-milestone-in-next-generation-long-range-strike-capability 

O společnosti Destinus

Destinus je evropská společnost zabývající se obrannými technologiemi, která se zaměřuje na škálovatelné systémy úderné síly a zachytávání. Společnost vyvíjí a vyrábí systémy řízených střel, systémy řízených raket, zachytávací platformy a proudové motory, přičemž kombinuje autonomii, systémovou integraci a výrobu v průmyslovém měřítku. Společnost Destinus působí v několika evropských zemích a zaměřuje se na dodávky nákladově asymetrických systémů vhodných pro sériovou výrobu pro prostředí s vysokou intenzitou konfliktů.

www.destinus.eu

Video doprovázející tuto zprávu je k dispozici na adrese http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9c276020-a7f7-44a9-9047-7d8b463a32f2 

 

Dotazy médií

FTI Consulting: destinus@fticonsulting.com

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a další neznámé podklady. Návštěvníci se vůbec poprvé podívají i do míst, která byla dosud veřejnosti...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Advantage Consulting, s.r.o.
PROJEKTOVÝ MANAŽER - POZEMNÍ STAVBY (80 - 100.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 80 000 - 10 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.