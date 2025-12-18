Dětem na kroužky: Patron dětí a TV Nova s Ondřejem Sokolem vyzývají k pomoci

„Všechny děti si zaslouží rozvíjet svůj talent a dovednosti. Pomozte spolu s Patronem dětí rodinám, které si to nemohou dovolit. Přispějte libovolnou částku – TV Nova váš dar zdvojnásobí,“ říká Ondřej Sokol (podívejte se na videospot).
Sport, hudba, výtvarné obory, divadelní kroužky, jazyky nebo moderní technologie – volnočasové aktivity otevírají dětem dveře k novým dovednostem, zážitkům i vztahům. Podle reprezentativního sociologického výzkumu PAQ Research (2023) má v ČR 85 procent dětí alespoň jednu zájmovou aktivitu. Mnoho rodin si však nemůže financování kroužků dovolit – u samoživitelů jde dokonce až o 40 procent dětí. „Společně s TV Nova a iniciativou Nova pomáhá chceme zajistit sociálně a zdravotně znevýhodněným dětem kvalitně strávený čas i mimo školu. Mimoškolní aktivity, jako jsou sportovní, umělecké, jazykové a jiné kroužky, rozvíjí dětský potenciál a talent, přinášejí nové kamarády a motivují děti k dalšímu poznávání a učení. Kroužky jsou místo, kde děti zjistí, co je baví a kde se cítí dobře. Je strašná škoda, když o to přijdou jen kvůli penězům. Stačí i malá částka – když ji pošle hodně lidí, je z toho velká pomoc,“ uvádí Edita Mrkousová, výkonná ředitelka Patrona dětí.
Každý dar se počítá. A díky TV Nova se právě teď promění ve dvojnásobnou pomoc
Dárci mohou podpořit děti snadno – vyberou si na webové stránce Dětem na kroužky příběh, který je osloví, a pošlou libovolnou částku.
„Kroužky dětem pomáhají růst po všech stránkách. Posilují jejich sebevědomí, učí je spolupracovat a dávají jim prostor objevovat vlastní schopnosti. Je nesmírně důležité, aby kvůli finanční situaci rodiny nemusely o tyto příležitosti přicházet. I proto jsme rádi, že můžeme být součástí kampaně, která dětem otevírá dveře tam, kam by se jinak nedostaly,“ říká Anna Ševerová, vedoucí projektu Nova pomáhá.
Patron dětí je charitativní projekt založený v roce 2017 Nadací Sirius s cílem podporovat sociálně a zdravotně znevýhodněné děti nebo děti talentované ve věku do 18 let z celé České republiky.
Foto: archiv Patron dětí
Zdroj: Patron dětí