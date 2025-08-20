Děti a řidiči se od září svezou ze Sedlce-Prčic po novém

Martin Skuhra, stavbyvedoucí M-SILNICE: „Bylo provedeno stržení krajnic, pročištění příkopů kvůli odvodnění komunikace a teď probíhají pokládky jednotlivých asfaltových vrstev. Byla položena první ložná vrstva v etapě mezi Prčicí a Divišovicemi a teď budou následovat pokládky obrusných vrstev, které jsou jako finální pojezdová vrstva.“
Pro veškerou dopravu je kompletně uzavřený úsek Prčice - Divišovice, kdy se řidiči dostanou do Divišovic z druhé strany přes Mrákotice a Chotětice. Nicméně není to tak dramatické, jak to možná vypadá.
Josef Holek, tiskový mluvčí KSÚS: „Řidiči se musí připravit jen na drobné komplikace, protože práce probíhají na etapy, abychom neomezili dopravní obslužnost obcí. To znamená, že provoz je řízen kyvadlově a zdržení jsou v řádech několika málo minut. Objízdné trasy nejsou potřeba.“
Celý úsek silnice by měl být hotový do konce prázdnin. A to zejména kvůli autobusům a dětem, které nastupují v září do školy, tak, aby jejich poprázdninový návrat nic neohrozilo. Do školy už pojedou po novém. Dokončovací práce pak budou probíhat ještě v září, nejpozději do října. Při této příležitosti se bude dodělávat vodorovné dopravní značení a budou se dosypávat krajnice. To už ale na dopravu nebude mít větší vliv.
Zdroj: POLAR televize Ostrava