Děti a teenageři mluvili o klimatu na akademické půdě. Konference Změňme klima přivedla 200 mladých lidí na VŠE

V krátkých vystoupeních ve formátu PechaKucha zazněly osobní příběhy mladých, pro které je ochrana klimatu každodenní praxí. Matěj Kačírek alias kapitán Maty představil upcyklaci oblečení z druhé ruky pod značkou Ultravagant – od spoluprací pro televizní reklamy velkých firem až po spolupráci s domovem seniorů. Na konferenci uspořádal i swap oblečení. Osmnáctiletá dokumentaristka Kateřina Fialová přiblížila své enviromentální kauzy z pořadu Nedej se! Jejím posláním je od dětství ukazovat krásy přírody skrze kameru. Greenfluencer Tadeáš Čech mluvil o cestě od rybaření k ochraně přírody a o nutnosti systémových změn i potřebě směřovat pozornost na ty, kteří mají větší moc. Šimon Michalčík popsal, jak ho oslovil příběh mladých z hnutí Plant-for-the-Planet k založení české pobočky a k pomoci s obnovou ekosystémů. Hovořil také o své zkušenosti z dlouhých treků a významu pochopení přírody. Závěr patřil Ekoparlamentu ze ZŠ Úprkova v Hradci Králové, který představil konkrétní školní řešení – od zelené střechy a hydroponie po udržitelnou dopravu.
"To podstatné je, že mladí lidé na konferenci nemluví o změně klimatu teoreticky. Popisují konkrétní kroky, které už dnes fungují – ve škole, v komunitě i v profesním životě," říká Radka Tyslová, organizátorka konference Změňme klima.
Význam konference potvrzují také pedagogové, kteří se akce účastní společně se svými žáky. "Pro mé žáky je konference Změňme klima obrovskou motivací. Vidí vrstevníky, kteří už dokázali své nápady proměnit v konkrétní činy, a uvědomují si, že změna nezačíná někde ‚nahoře‘, ale u nich samotných. Odjíždíme s inspirací i praktickými nápady, které dokážeme přenést přímo do výuky i do života školy," říká učitelka Andrea Tláskalová ze ZŠ Zbiroh.
Konferenci Změňme klima pořádá každoročně program Ekoškola vzdělávacího centra TEREZA, letos ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze. V rámci doprovodného programu se účastnici mohli zastavit na stánku Ekotýmu VŠE, který společně s univerzitou pracuje na získání prestižní mezinárodní certifikace, programu EcoCampus vedeným TEREZOU.
"VŠE je otevřenou univerzitou, která podporuje inspirativní iniciativy a vede dialog s mladými lidmi už na základních a středních školách. Konference Změňme klima ukazuje, že studenti přicházejí s konkrétními nápady a řešeními – a my jim nabízíme prostor, kde na ně mohou navázat a dál je rozvíjet během vysokoškolského studia, například v rámci aktivit Ekotýmu VŠE," říká doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D., rektor Vysoké školy ekonomické v Praze.
Konference Změňme klima dává možnost osobní účasti školám z celé ČR a dalším tisícům lidí ze záznamu. Zpětná vazba dlouhodobě ukazuje, že tato akce je pro mladé lidi impulsem například k zakládaní nových školních ekotýmů. Dnes už jsou účastníci předešlých ročníků sami inspirací pro lidi o pár let mladší.
Konference Změňme klima 2026 proběhla za podpory Hlavního město Praha, Ministerstva životního prostředí, Státního fondu životního prostředí a Replastuj, vzdělávací iniciativy společnosti ALPLA.
O organizaci a programu TEREZA je vzdělávací centrum, které už 45 let propojuje vzdělávání s přírodou. Vyvíjí environmentální programy pro děti a studenty, inspiruje učitele i další vzdělavatele a přináší dobrou praxi z ČR i ze zahraničí. Do jejích programů se zapojuje více než 1400 škol z celé ČR. Více na terezanet.cz. EKOŠKOLA je mezinárodní vzdělávací program, který motivuje mladé lidi k aktivnímu přístupu k ochraně klimatu a udržitelnosti. V ČR funguje od roku 2005 a zapojuje přibližně 70.000 žáků a učitelů. Více na ekoskola.cz. EcoCampus je mezinárodní program na podporu udržitelného rozvoje a fungování vysokých škol, která propojuje výuku, výzkum a každodenní provoz univerzity. Studenti se v jejím rámci aktivně podílejí na hledání řešení v oblasti spotřeby energií, nakládání s odpady či odpovědného přístupu ke klimatu. Více na ecocampus.global.
Zdroj: Phoenix Communication