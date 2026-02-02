Děti dětem na Ledové Praze

Autor:
  8:42
Praha 2. února 2026 (PROTEXT) - Už po 27. zaplnila v sobotu 31. ledna sál Kongresového centra v Praze téměř tisícovka dětí. Konal se zde koncert Děti dětem, který každoročně pořádá spolek Pionýr, z. s. a je součástí akce Ledová města.

„Jde o krásné a smysluplné akce, které dlouhodobě přinášejí dětem i veřejnosti radost a inspiraci, a těší mě, že na ně mohu symbolicky dohlédnout“ řekla nám Ing. Věra Kovářová, poslankyně PS Parlamentu ČR a patronka koncertu.

Na jevišti se střídali dětští umělci, jednotlivci i skupiny, kteří svým vrstevníkům předvedli, co umí, ať už to byl tanec, sólový či sborový zpěv, nebo hra na hudební nástroj. Po celý večer se střídala vystoupení i jednotlivé žánry a děti na jevišti i v hledišti se dobře bavily. Profesionálním hostem večera byl v závěru Spirituál kvartet.

Důležitým slavnostním okamžikem bylo předávání Putovních pohárů, které se po 4 letech vrátily pod záštitu předsedy vlády ČR. Uděleny byly za dlouhodobý přínos pro rozvoj práce s dětmi v oblasti kultury. Pro rok 2026 Tanečnímu studiu POSITIVE Třebíč, Pionýrskému oddílu Šramotík, Domu dětí a mládeže Beroun, Soukromé hudební škole Radešov a Středisku volného času TYMY Holešov.

Ocenění za dlouholetou výchovnou práci převzali i vedoucí, kteří se celoročně ve svém volném čase dětem věnují.

Záštitu nad 27. ročníkem přijali Ing. Andrej Babiš, předseda vlády ČR, paní Eva Pavlová, manželka prezidenta republiky, Ing. Věra Kovářová, poslankyně Parlamentu ČR a ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, kterým tímto děkujeme.

Koncert Děti dětem je tradičním vyvrcholením a výběrem nejzajímavějších vystoupení Pionýrského Sedmikvítku – otevřené kulturně-umělecké soutěže spolku Pionýr, které se každoročně účastní několik set dětí.

Zdroj: Pionýr

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Jste znalci seriálu Bridgertonovi?

Balonových rukávů je seriál plný.

Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi nejsledovanější romantické tituly posledních let a s příchodem nové série znovu přitahuje pozornost fanoušků...

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1 rozjely už v polovině roku 1971, do podzemí se ale nikdy nedostaly. Měly pro sebe jen zkušební trať...

Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě

Dami1992

Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora vystupujícího pod přezdívkou Dami1992. Nyní je pražský fotograf v Metru znovu. Jeho snímky totiž umí zachytit...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní dopravu na Pankráci už dnes, druhá naopak od pondělí výrazně změní cestování na lince A.

Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla

Na dálnici D46 shořel dálkový autobus. (29. ledna 2026)

Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel na lince z Frýdku-Místku do Brna. Nikdo nebyl zraněn, evakuováno bylo 35 lidí. Škoda se pohybuje...

Harvestor vzplál na lesní cestě. Hasiči museli mít kvůli hustému dýmu masky

Zaparkovaný lesní stroj z dosud neznámého důvodu zachvátily plameny. (1. února...

Profesionální i dobrovolní hasiči zasahovali v neděli večer u požáru lesního stroje harvestoru ve Šternberku u Dolního Žlebu. Jen díky rychlému zásahu se požár nerozšířil na okolní stromy. Škoda je...

2. února 2026  10:22,  aktualizováno  10:22

Z pelhřimovské interny odchází 11 lékařů. Péče není ohrožena, ujistila nemocnice

V Pelhřimově bude pomalu končit stavba nového pavilonu. Sloužit bude hlavně pro...

V Nemocnici Pelhřimov podalo v pondělí výpověď 11 lékařů interního oddělení. Informovala o tom Česká televize, vedení nemocnice tento jejich krok potvrdilo. Už dřív v nemocnici podali výpověď i...

2. února 2026  10:22

Zloděj při noční krádeži omylem spustil zvon, do kostela vrazil probuzený soused

Zloděj řádil v plzeňském kostele, prohledal ho, ukradl peníze, nakonec i...

Plzeňští policisté si do statistik připsali další kuriózní případ. Do kostela na Slovanech se v noci vloupal muž, který ukradl peníze z několika kasiček, vrtačku, ale i dálkový ovladač. Tím nechtěně...

2. února 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

Budvar opět posunul rekord v prodeji. Nárůst zaznamenaly hlavně některé produkty

Českobudějovický pivovar Budějovický Budvar oslavil 130 let od uvaření první...

Národní podnik Budějovický Budvar loni prodal 1,946 milionu hektolitrů piva. Rok 2025 tak pro něj byl v tomto ohledu rekordní. Meziroční nárůst je jedno procento, hodně se dařilo především ležákům,...

2. února 2026  10:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Preciznost a odhodlání aneb od vařečky do manažerského křesla

Být vyučen v oboru kuchař, může pro mnoho lidí znamenat jasnou kariérní linku a práci v gastronomii. Ne však pro Miroslava Krušinu z Ostravy, který musel překonat několik předsudků okolí, životních...

2. února 2026  10:05

Praha 1 Václavské náměstí

Praha 1 Václavské náměstí

Demonstrace

vydáno 2. února 2026  9:59

Praha 1 Václavské náměstí

Praha 1 Václavské náměstí

Demonstrace

vydáno 2. února 2026  9:59

Praha 1 Václavské náměstí

Praha 1 Václavské náměstí

Demonstrace

vydáno 2. února 2026  9:59

Praha 1 Václavské náměstí

Praha 1 Václavské náměstí

Demonstrace

vydáno 2. února 2026  9:59

CZECHIA.COM: nejlepší WordPress webhosting s rychlostí a kompletním řešením

2. února 2026  9:59

Flora

Flora

Stanice metra Flora je od 02.02.2026 kvůli velké opravě uzavřena.Stanicí se projíždí.

vydáno 2. února 2026  9:42

Zatěžkávací zkoušku zařídili myslivci. Vřídelní kolonáda se chce otevřít plesům

Vřídelní kolonáda hostila historicky první ples. O premiéru se postarali...

Vřídelní kolonáda v Karlových Varech se chce více otevřít společenským akcím. První testem byl sobotní myslivecko-lázeňský ples Karlovarský jelen, který pořádají Správa přírodních léčebných zdrojů a...

2. února 2026  9:02,  aktualizováno  9:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.