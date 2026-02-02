Děti dětem na Ledové Praze

„Jde o krásné a smysluplné akce, které dlouhodobě přinášejí dětem i veřejnosti radost a inspiraci, a těší mě, že na ně mohu symbolicky dohlédnout“ řekla nám Ing. Věra Kovářová, poslankyně PS Parlamentu ČR a patronka koncertu.
Na jevišti se střídali dětští umělci, jednotlivci i skupiny, kteří svým vrstevníkům předvedli, co umí, ať už to byl tanec, sólový či sborový zpěv, nebo hra na hudební nástroj. Po celý večer se střídala vystoupení i jednotlivé žánry a děti na jevišti i v hledišti se dobře bavily. Profesionálním hostem večera byl v závěru Spirituál kvartet.
Důležitým slavnostním okamžikem bylo předávání Putovních pohárů, které se po 4 letech vrátily pod záštitu předsedy vlády ČR. Uděleny byly za dlouhodobý přínos pro rozvoj práce s dětmi v oblasti kultury. Pro rok 2026 Tanečnímu studiu POSITIVE Třebíč, Pionýrskému oddílu Šramotík, Domu dětí a mládeže Beroun, Soukromé hudební škole Radešov a Středisku volného času TYMY Holešov.
Ocenění za dlouholetou výchovnou práci převzali i vedoucí, kteří se celoročně ve svém volném čase dětem věnují.
Záštitu nad 27. ročníkem přijali Ing. Andrej Babiš, předseda vlády ČR, paní Eva Pavlová, manželka prezidenta republiky, Ing. Věra Kovářová, poslankyně Parlamentu ČR a ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, kterým tímto děkujeme.
Koncert Děti dětem je tradičním vyvrcholením a výběrem nejzajímavějších vystoupení Pionýrského Sedmikvítku – otevřené kulturně-umělecké soutěže spolku Pionýr, které se každoročně účastní několik set dětí.
Zdroj: Pionýr