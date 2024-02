Děti i dospělí zalézají v muzeu mezi kořeny

Kladno 9. února 2024 (PROTEXT) - Víte, že svět kořenů je plný barev, příběhů a překvapení? Na výstavě Kořeny ve Sládečkově vlastivědném muzeu v Kladně se po překročení bludného kořene zmenšíte a ocitnete v půdě. Zažijete v tajemné říši kořenů to, co zažívá třeba krtek. Objevíte, jak vypadají kořeny zblízka, co dělají, s kým se kamarádí. Potkáte kořenové lupiče, podzemní zpěváky, mistry světa ve skoku vidličkou i podzemní internet.

Děti zkusí vytáhnout pohádkovou řepu a vlézt si do krtčí nory, dospělí si přečtou o kořenech jedlých, pitných, krásných i vychytralých a zjistí, jaká tajemství odkrývají v půdě špičkoví čeští vědci. Bez fantazie se v podzemním světě nedá obejít a hranice mezi realitou a fantazií je tenká. Zkuste ji najít. Výstava vznikla v Západočeském muzeu v Plzni a kombinuje dva zdánlivě neslučitelné obory - biologickou část tematicky doplňují výtvarná díla kladenských škol. Trvá od 14. 2. 2024 do 5. 1. 2025. Kontakt: Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, p. o. Huťská 1375, Kladno tel.: 312 248 045 www.omk.cz FB, Instagram ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.