Děti mění preference: vědecké a tvořivé kroužky jsou na vzestupu

Praha 2. září 2025 (PROTEXT) - Z flétny a florbalu na vědu, techniku a kreativitu. Zájem dětí o volnočasové kroužky se za poslední tři roky výrazně proměnil. Podle dat společnosti Kroužky vzrostla poptávka po moderních technických a tvořivých aktivitách až šestinásobně, zatímco některé tradiční obory zaznamenaly pokles o více než 20 %. V některých regionech jsou populární kroužky obsazené už začátkem září z více než 70 %.

Od flétny k programování

Ještě před několika lety děti nejčastěji volily flétnu, zpěv, výtvarné kroužky nebo florbal.  Dnes se zájem přesouvá k moderním a často velmi specializovaným aktivitám, jako je Malý ajťák, Věda nás baví nebo Mladý záchranář, které rozvíjejí praktické a profesně využitelné dovednosti. Největším tahounem ve společnosti Kroužky zůstává kroužek Věda nás baví, který navštěvuje téměř 3 000 dětí. Raketový růst však zaznamenaly i nové tvořivé programy – například o kroužek Kreativní tvoření vzrostl zájem během tří let téměř šestinásobně. 

„Data ukazují, že rodiče i děti dnes hledají aktivity, které jsou nejen zábavné, ale zároveň rozvíjejí praktické dovednosti a připravují děti na život. Typickým příkladem jsou právě kroužky Mladý záchranář nebo Kreativní tvoření, které byly skokanem roku,“ říká Jakub Reindl, výkonný ředitel skupiny Kroužky.

Významný posun zaznamenal i kroužek Mladý záchranář, který láká holky i kluky v širokém věkovém rozpětí. Zatímco ve školním roce 2022/2023 jej navštěvovalo jen 40 dětí, minulý rok už téměř čtyřikrát více a letos se očekává účast až 300 dětí. 

Stabilní zájem o jazyky a tanec

Poptávka po některých tradičních kroužcích však nemizí. Stabilně vysoký zájem je zejména o jazyky či taneční kroužky. Například angličtinu vedenou společností Kroužky navštěvovalo minulý školní rok přes 1 000 dětí ve věku 5 až 12 let. K oblíbeným stálicím patří také keramika nebo různé sportovní aktivity od badmintonu, přes bojové sporty až po atletiku. 

Vnímáme, že rodiče jsou dnes při výběru kroužků mnohem uvědomělejší. Tradiční aktivity neztrácejí význam, ale čím dál více rodin vybírá kroužky podle toho, jak podporují dovednosti důležité pro budoucnost – ať už jazykové, technické nebo sociální,“ dodává Reindl. 

Trendy podle věku a regionů

Podle statistik Kroužků se preference dětí výrazně liší podle věku. Do 7 let převažuje zájem o tanečky a výtvarné kroužky, zatímco u dětí od 10. roku vítězí spíše kroužky vědecké, IT nebo se chtějí ještě více zdokonalit v angličtině a volí anglickou konverzaci. Rozdíly jsou patrné i mezi regiony. Například v Praze je do poloviny září obsazeno až 80 % kroužků, zatímco v jiných krajích se obsazenost pohybuje kolem 95 %. Stále platí, že dívky tíhnou spíše k tanci a tvořivosti, zatímco chlapci upřednostňují techniku a sport.

„Vidíme, že zájmy dětí se mění nejen podle věku, ale i podle regionu a pohlaví. Zatímco menší děti hledají spíš zábavu a hravost, starší už chtějí výzvy a smysluplné cíle. Rodičům proto vždy radíme sledovat, co jejich dítě opravdu baví, a zároveň nečekat s přihláškou příliš dlouho – v září se oblíbené kroužky plní nejrychleji,“ komentuje vývoj v posledních letech Radka Dobiášová, marketingová manažerka společnosti Kroužky.

Orientační ceny kroužků

Cena za kroužek se pohybuje mezi 1 000 až 2 500 Kč za pololetí (15 lekcí) a je odvislá od regionu, potřebných pomůcek a spotřebního materiálu. Rodiče čím dál častěji využívají příspěvky od zdravotních pojišťoven, obcí nebo zaměstnavatelů. Podle odhadů společnosti Kroužky jde o 20 % všech přihlášek. 

 

KroužekCena
112 - Mladý záchranář2060 Kč/pol.
Malý ajťák1900 Kč/pol.
Kreativní tvoření2400 Kč/pol.
Věda nás baví

2000 Kč/pol.

 

Tanečky1650 Kč/pol.
Angličtina2000 Kč/pol.
Bojové sporty a sebeobrana1750 Kč/pol.

 

O společnosti Dětská agentura Kroužky, s.r.o.

Společnost Kroužky je organizace, která více než 25 let podporuje přirozený rozvoj talentu a dovedností u dětí. Působí na více než 300 školách a organizuje téměř 800 kroužků ročně, které navštěvuje více než 8000 dětí. Kroužky kladou důraz na individuální přístup, kvalifikované lektory a prostředí, které motivuje děti ke kreativitě, pohybu a vzdělávání přirozenou formou. Vedle pravidelných aktivit pořádá příměstské tábory, soutěže a turnaje. Více informací na www.krouzky.cz.

 

 

