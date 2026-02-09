Dětí s poruchou autistického spektra stále přibývá. ZP MV ČR rozšiřuje síť stomatologických ambulancí, které umožní ošetření v celkové anestezii

„Za poslední čtyři roky jsme zaznamenali téměř dvojnásobný nárůst počtu dětských klientů, kteří využívají léčbu v souvislosti s poruchou autistického spektra. Loni se léčba týkala 2128 dětí. A ve stejné míře se zvýšily i léčebné výlohy, za celé období přesáhly 31 milionů korun“ uvádí Jana Schillerová, mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR.
Za nárůstem počtu dětí s poruchou autistického spektra stojí přesnější diagnostika. V minulosti se diagnóza dětského autismu stanovila až u patnáctiletých dětí, dnes lékaři umí rozpoznat první známky autismu již v raném věku dítěte, v období kolem dvou let věku.
„Pokud pediatrovi vyjde v rámci preventivní prohlídky ve věku dítěte 18, 24 měsíců pozitivita ve škále M-CHAT, tak je tam vysoká suspekce autistického spektra a dítě by mělo směřovat na rychlou diagnostiku. Pokud se tato porucha zachytí včas, umožní dobrou rehabilitaci dítěte, a zároveň ani rodiče nejsou tolik traumatizováni v péči o dítě. Celkově se situace v rodině zklidní,“ upozorňuje Jana Schmidtová, dětský psychiatr a psychoterapeut.
Dostupnější stomatologická péče pro pojištěnce s autismem
Dosud byl klient s poruchou autistického spektra ošetřen pouze ve vybraných nemocničních zařízeních, ošetření vyžadovalo celkovou anestezii pacienta. Službu budou nově provádět další zdravotnická zařízení.
„ZPMV se připojuje k projektu stomatologického ambulantního ošetření v celkové anestezii pro pojištěnce, kteří nemohou podstoupit stomatologické ošetření v běžném režimu z důvodu svého přidruženého onemocnění, např. poruchou autistického spektra. Evidujeme žádosti poskytovatelů o nasmlouvání, ZPMV nasmlouvá síť poskytovatelů tak, aby byla zajištěna dostatečná dostupnost v rámci každého kraje,“ doplňuje Ladislav Hadravský, ředitel úseku zdravotnického ZP MV ČR.
Od roku 2023 bylo u stomatologa ošetřeno téměř 1800 pojištěnců ZP MV ČR s autismem či jinou psychiatrickou nebo neurologickou diagnózou.
Celý rozhovor o dětském autismu s psychiatričkou Janou Schmidtovou https://www.youtube.com/watch?v=ISOHhrwQglE.
Zdroj: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR