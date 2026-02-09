Dětí s poruchou autistického spektra stále přibývá. ZP MV ČR rozšiřuje síť stomatologických ambulancí, které umožní ošetření v celkové anestezii

Praha 9. února 2026 (PROTEXT) - Absence očního kontaktu, emocí, specifické zájmy nebo také obtížné navazování vztahů – takové jsou typické příznaky poruchy autistického spektra u dětí. V České republice se autismus objevuje u více než dvou procent dětí a jednoho procenta dospělých. Nárůst počtu dětských pacientů, kteří se léčí s poruchou autistického spektra, potvrzuje i Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR. Reaguje také na zvýšenou poptávku stomatologického ošetření od klientů s autismem i poskytovatelů zdravotních služeb.

Za poslední čtyři roky jsme zaznamenali téměř dvojnásobný nárůst počtu dětských klientů, kteří využívají léčbu v souvislosti s poruchou autistického spektra. Loni se léčba týkala 2128 dětí. A ve stejné míře se zvýšily i léčebné výlohy, za celé období přesáhly 31 milionů korun“ uvádí Jana Schillerová, mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR.

Za nárůstem počtu dětí s poruchou autistického spektra stojí přesnější diagnostika. V minulosti se diagnóza dětského autismu stanovila až u patnáctiletých dětí, dnes lékaři umí rozpoznat první známky autismu již v raném věku dítěte, v období kolem dvou let věku.

Pokud pediatrovi vyjde v rámci preventivní prohlídky ve věku dítěte 18, 24 měsíců pozitivita ve škále M-CHAT, tak je tam vysoká suspekce autistického spektra a dítě by mělo směřovat na rychlou diagnostiku. Pokud se tato porucha zachytí včas, umožní dobrou rehabilitaci dítěte, a zároveň ani rodiče nejsou tolik traumatizováni v péči o dítě. Celkově se situace v rodině zklidní,“ upozorňuje Jana Schmidtová, dětský psychiatr a psychoterapeut.

Dostupnější stomatologická péče pro pojištěnce s autismem

Dosud byl klient s poruchou autistického spektra ošetřen pouze ve vybraných nemocničních zařízeních, ošetření vyžadovalo celkovou anestezii pacienta. Službu budou nově provádět další zdravotnická zařízení.

ZPMV se připojuje k projektu stomatologického ambulantního ošetření v celkové anestezii pro pojištěnce, kteří nemohou podstoupit stomatologické ošetření v běžném režimu z důvodu svého přidruženého onemocnění, např. poruchou autistického spektra. Evidujeme žádosti poskytovatelů o nasmlouvání, ZPMV nasmlouvá síť poskytovatelů tak, aby byla zajištěna dostatečná dostupnost v rámci každého kraje,“ doplňuje Ladislav Hadravský, ředitel úseku zdravotnického ZP MV ČR.

Od roku 2023 bylo u stomatologa ošetřeno téměř 1800 pojištěnců ZP MV ČR s autismem či jinou psychiatrickou nebo neurologickou diagnózou.

Celý rozhovor o dětském autismu s psychiatričkou Janou Schmidtovou https://www.youtube.com/watch?v=ISOHhrwQglE.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR je s více než 1,3 milionu klientů druhou největší zdravotní pojišťovnou v zemi. Na českém trhu působí už od roku 1992 a má smlouvy se všemi významnými zdravotnickými zařízeními. Pojišťovna získala ocenění Finančně nejzdravější zdravotní pojišťovna v zemi, a to pro rok 2020 i 2021.

Zdroj: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

