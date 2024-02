Děti si ve Wonderlandu užijí nové atrakce a spoustu zábavy už jen do 1. dubna 2024

Ve světelném zábavním parku Wonderland v Praze před OC Letňany si děti nově užijí i horskou dráhu, bláznivou lavici a řetízkový kolotoč včelky Máji. Navíc každou hodinu prochází parkem veselí maskoti. Všechny venkovní atrakce a světelné instalace jsou v ceně základní vstupenky. Park je otevřen až do Velikonočního pondělí 1. 4. 2024.

Nejlepší atrakce, safari a říše pohádek za cenu jedné vstupenky

Světelný zábavní park Wonderland je plný nových zážitků a bláznivých atrakcí. Nově si děti užijí adrenalin na horské dráze a bláznivé lavici, pro menší přibyl roztomilý řetízkový kolotoč včelky Máji. V obrovském parku jsou mezi pohádkovým světem, savanou plnou lvů a žiraf a barevným oceánem umístěny i další atrakce jako jsou létající sloni, interaktivní klavír a klasický historický kolotoč. Nechybí veselý hrnečkový kolotoč, který děti zve do pohádky Kráska a Zvíře. Malí i velcí návštěvníci milují velký řetízkový kolotoč, ze kterého je rozhled po celém parku. Když se děti vyřádí na atrakcích, mohou se vydat do tajemné říše víl a květin, nechat se spolknout obrovským krokodýlem a ukrýt se v bludišti krále moří Tritona. Ve světě pohádek je uvítá Pinocchio a Popelka. Její obrovský, více než 10 m vysoký zámek, hostí i ples princezen. V kouzelném lese plném jednorožců si děti poslechnou pohádku, kterou pro Ducha lesa namluvil Miroslav Donutil a vyzkouší si také, jak by jim slušela velká barevná motýlí křídla. Všechny venkovní atrakce jsou v ceně vstupenky.

Romantika i adrenalin pro všechny

„Snažili jsme se Wonderland přizpůsobit jarnímu provozu, kdy se stmívá později. Přidali jsme spoustu velkých atrakcí jako je horská dráha nebo bláznivá lavice a další, aby si návštěvníci užili zábavu, dokud je venku světlo a potom romantiku, když se začne stmívat a doslova ožije kouzelná zahrada, magický les, savana plná krásných lvů a zeber, podmořský svět a samozřejmě nádherná říše pohádek. Jarní deštík mohou návštěvníci lehko přečkat ve velkých temperovaných stanech, kde jsou navíc další atrakce – několik stanovišť virtuální reality jako jsou kosmické motorky, 6ti-místné auto a pohyblivé lavice. Pro naše nejmenší návštěvníky jsme přidali ještě více veselých maskotů, kteří prochází parkem každou hodinu a o víkendech jich je rovnou celý průvod, tak je nepropásněte,“ komentuje nové atrakce ve Wonderlandu Květa Havelková z JVS GROUP, pořadatele akce.

Wonderland – park otevřen již jen do 1.dubna

Stovky pohádkově krásných světelných instalací, bláznivé kolotoče a houpačky pro děti i dospělé si návštěvníci užijí již jen do 1. dubna. Poté se park stěhuje do dalších destinací, ale vrátí se opět na podzim v nové, a ještě větší podobě.

Vše za cenu jedné vstupenky, nyní nově i FLEXI PLUS!

Všechny venkovní atrakce jsou v ceně vstupenky od 240 Kč.

Do konce února je v prodeji vstupenka FLEXI PLUS, která je pro 1 dospělého a 1 dítě s možností výběru dne návštěvy parku, třeba v závislosti na počasí. Tato vstupenka je pouze on-line bit.ly/48sspVv

Všechny ostatní vstupenky zakoupíte on-line, na pokladně na místě nebo na prodejním stánku naproti TESCO v OC Letňany.

Otevírací doba:

od pondělí do neděle od 15 do 21 hod

Park otevřen až do Velikonočního pondělí 1. 4. 2024

Více informací na www.winterwonderland.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.